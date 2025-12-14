Victoria y golpe sobre la mesa del Nàstic (2-0)

El mejor duelo de la temporada. Parece que se dice cada partido, pero el Nàstic mostró de nuevo que sigue progresando y dominó, controlar y superar al Cartagena los 90 minutos. La conjunta grana se sitúa en posiciones de play-off gracias a dos genialidades de Marcos Baselga y Jaume Jardí. El Cartagena no tuvo opción contra un equipo tarraconense regular que da una golpe sobre la mesa.

Cristóbal Parralo presentó un once con sorpresas. Jaume Jardí se quedó en el banquillo y Álex Jiménez ocupó su lugar al once inicial, con Juanda Fuentes i Mángel Prendes como novedades.

Era un duelo de altura, un partido de dos equipos confeccionados para luchar en la zona noble. Y también de necesidades de puntos. Desde el primer momento se vio la intensidad requerida. La lucha se estableció en la sala de máquinas. El Cartagena presionaba la posesión grana y el Nàstic sobrevivía o, mejor, brillaba con Marc Montalvo moviendo y mostrando recursos que dejaron boquiabierto el Nou Estadi.

Con todo, la igualdad no se rompía. El Cartagena progresaba en el área del Nàstic, pero siempre si había una pérdida o dónde error grana. No pasaba de aproximación, porque Dani Rebollo no se tuvo que estirar con un David Alba y Morgado atentos al corte. En el otro portería empezaba a haber más éxito.

El conjunto grana creció por la izquierda. Morgado filtró una pasada a espaldas de la defensa que aprovechó Moi Delgado. El lateral ganó espacio a la línea de fondo y la colgó en el área. Allí, Marcos Baselga y Álex Jiménez se quedaron a un milímetro de rematar y, cuando la pelota le cayó encima a Paz Martínez, este intentó una volea que salió mucho desviaba. La jugada, sin embargo, animó en el Nàstic que, acto seguido, envió una nueva pelota en el área que Juanda Fuentes no pudo rematar a puerta.

Las rendijas a la presión defensiva del Cartagena eran evidentes. Sólo faltaba inspiración y esta la tuvo a Marcos Baselga. El killer del Nàstic cogió la pelota a unos metros de la frontal del área y, desde allí, condujo aproximándose a la portería. Se marchó de uno y dejó atrás otro defensor hasta acomodarse la pelota en la pierna derecha y ajustarla al palo para marcar un auténtico golazo.

Fácil y sencillo, Baselga se cocinó el 1-0 y también salpimentó la ofensiva grana. Con la ventaja todo era más sencillo. La presión en medio del campo se superaba con más maestría y, de hecho, se notaba que los jugadores tenían más confianza que nunca.

El segundo se quedó cerca. El portero del Cartagena erró en la salida de la pelota y el Nàstic la recuperó. Marcos Baselga la recibió dentro del área y, sol ante el portero, envió un tiro por encima del portero que se estrelló directamente con el travesaño. La suerte estuvo de parte del Cartagena, porque la pelota chocó con el nuca de un defensor sin traspasar la línea de gol y la carambola acabó fuera.

El Cartagena no se quiso quedar atrás y se deshizo del dominio grana para acabar la primera parte con más protagonismo, pero el Nàstic controló los excesos y cerró la primera parte sin sufrir entre los tres palos.

A diferencia de los partidos anteriores partidos, el Nàstic no perdió comba en la segunda parte. De hecho, Baselga tuvo la primera ocasión rematando una centrada en el primer palo. El equipo no tiró atrás, enfrentó el Cartagena sin bajar la cabeza y los mantuvo a raya.

El Nàstic tenía aproximaciones, Camus pudo psoar el 2-0, pero su tiro a bocajarro fue por encima del travesaño. El Cartagena lo intentaba, pero los grana siempre los dejaban controlados, ya sea lejos del área o en fuera de juego.

El Nàstic no mataba el partido, o no le dejaban cuando Martínez paró uno remado de Álex Jiménez. Tocaba sufrir, pero esta vez fue diferente. El Cartagena no chutó entre los tress palos y, el de siempre, pero ahora de revulsivo, apareció. Jaume Jardí se alzó, robó una pelota y, ante el portero, marcó de espuela el 2-0 para sellar una victoria que deja al Nàstic en el play-off.