Fútbol
Final: Victoria i golpe encima de la mesa del Nàstic
Nàstic
Baselga (23'), Jaume Jardí (95')
Finalizado
2
0
Cartagena
Final
Victoria de mérito y golpe sobre la mesa.
La espuela de Dios
Roba a Jaume Jardí, coge valentía y marcha solo dentro del área y, dentro del área y ante el portero, resuelve de espuela. Un golazo del crack.
GOOOOOOOOOOOL DEL NÀSTIC!!!!! GOLAZO DE JARDÍN
Cinco minutos de añadido
El partido irá al 95.
A la desesperada
Momento tenso, toca defender con todo. El Cartagena controla.
Ha tenido el 2-0 Almpanis
El griego sale al contraataque, pero cuando llega al área resbala y no puede rematar bien.
Cambio del Nàstic
Entran Almpanis y Oriol Subirats por Pau Martínez y Marcos Baselga.
Aguanta bien el Nàstic
Toca defenderse y el Nàstic aguanta con comodidad.
¡La saca Martínez!
Córner en el segundo palo que se alarga con el primer toque. Álex Jiménez remata con la cabeza, pero el portero Martínez la saca.
Cambio del Nàstic
Se marcha Mángel y entra Agus Gutiérrez.
Lo prueba el Cartagena
Tiro lejano que sale fuera.
No se puede dejar un agujero
Se anima el Cartagena cuando el Nàstic le da la mano. Toques rápidos y se plantan a la portería, pero no han rematado todavía.
Cambio del Cartagena
Entra Chuka por Serrano.
Cambio del Nàstic
Entra Jaume Jardí por Juanda Fuentes.
Lo ha tenido Camus
La recibe el lateral después de bajar la pelota de la falta lateral. Totalmente solo, envía un tiro potente que sale por encima del travesaño. Era clara.
Tarjeta amarilla doble
La ve Baselga y Nacho, del Cartagena.
Falta peligrosa para el Nàstic
Controla bien Montalvo por la izquierda y rasca una falta parecida a un córner.
Doble cambio del Cartagena
Entran Martín y Kevin Sánchez por Nacho y Calderón.
El árbitro dice que no hay nada
Revisa la acción y no quiere cambiar de opinión.
Pide penalti el Nàstic
Parralo pide revisión. El árbitro ha dicho que no en primera instancia.
Cambio del Cartagena
Entra Marc Jurado por Perejón.
¡Montalvo!
Centro lateral que coge Montalvo a la frontal, pero el tiro va a las nubes.
¡Lo prueba Baselga!
Pau Martínez baja la pelota con un toque grácil y centra en el primer palo. El tiro de Baselga sale fuera.
Cambio del Cartagena
Entra Edgar por De Blasis.
Empieza la segunda parte con cambios en el Nàstic
Entra Enric Pujol por David Alba.
Descanso
Baselga da ventaja al Nàstic.
Acaba mejor el Cartagena
Control de pelota y aproximaciones, pero todavía no han probado a Dani Rebollo
Choque de trenes
El partido coge velocidad.
Tarjeta amarilla para el Cartagena
La ve Luismi Redondo.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Sergio Camus.
¡LO HA TENIDO BASELGA!
Mala cesión del portero del Cartagena. Recupera el Nàstic y le deja en Baselga. Mientras suele ante el portero, prueba el chute por encima y, entre el travesaño y la cabeza del defensa del Cartagena la sacan.
Controla el Nàstic
El gol ha animado en el Nàstic, pero el Cartagena también dice la suya.
Show Baselga
Juega de espalda a la defensa, controla, la mueve y mantiene la posesión aunque es presionado por tres hombres.
Se anima el Nàstic
Gran jugada por la izquierda. No hay quien le saque la pelota a Juanda. Prueba la centrada y va a córner. El Cartagena rechaza la pelota.
Él se lo hace y se lo come
Auténtico golazo de Baselga. El delantero lo coge en la frontal y se abre camino él solo hasta el área, driblando dos jugadores. Se acomoda la pelota a la pierna derecha y lo ajusta al palo derecho. Gol de killer.
¡GOOOOOOOLAZO DE MARCOS BASELGA!
¡Juanda!
Cabezazo de Juanda que sale muy desviado.
¡Lo ha tenido Pau!
Moi Delgado guanhya la línea de fondo después de una gran pasada filtrada de Morgado. Baselga y Jiménez saltan, pero no rematan por un milímetro. La recibe Pau Martínez que intenta el remate, pero sale por encima del travesaño.
Momento del Cartagena
David Alba saca agua y desvía un ataque. Atrapa a Dani Rebollo la posterior centrada. Mucha igualdad y lucha, pero pocas llegadas claras.
Intensidad
No se deja meter mano el Cartagena. Presión en la sala de máquinas grana y sin tiempo para progresar y pensar. No se encuentra el Nàstic en ataque. Se echa de menos a Jaume Jardí.
Pérdida y jugada peligrosa
Pierde Moi Delgado, el Cartagena monta un contraataque y acaba con falta lateral. Pelota en la olla y Morgado la saca. El Nàstic se defiende.
Hace falta más calma
Mucho exceso y poca paciencia en medio del campo de los dos equipos.
La saca el Nàstic
Moi Delgado se la saca de encima y el Nàstic recoge la pelota.
Falta peligrosa para el Cartagena
Error de Álex Jiménez en la salida de la pelota y falta de Mángel. Perfecto para una centrada.
Masterclass Montalvo
Como controla en medio del campo. No le sacan la bola.
Avisa el Cartagena
Centro lateral que Calderón no remata por poco.
Empieza el partido
Mueve la pelota el Cartagena.
Exnastiquers en el banquillo
El Cartagena tiene dos exjugadores del Nàstic en plantilla, los dos en el banquillo. El tarraconense Fran Vélez, que hace más de una década que dejó el Nàstic y Nil Jiménez, que salió este verano.
El Cartagena quiere levantarse
El Cartagena llega después de una semana amarga. Derrota en la Copa en el último minuto contra el Valencia el jueves y derrota contra el Murcia en el derbi murciano el pasado lunes. Quiere reivindicarse.
Mángel Prendes tiene su oportunidad
Con la lesión de Óscar Sanz, la puerta de la titularidad se ha abierto para Mángel Prendes. El asturiano es el que siempre cumple. Cuando tiene la oportunidad, siempre rinde y, ahora, tendrá que dar un paso adelante como titular.
Jaume Jardí suplente
Sorpresa mayúscula al once del Nàstic. Jaume Jardí, el crack grana, se ha quedado en el banquillo y su posición la ocupará Álex Jiménez. Por molestias o decisión técnica, lo tendrá que especificar Cristóbal Parralo en el postpartido.
Banquillo del Cartagena
Lucho García (PS), Marc Jurado, Nil Jiménez, Ortuño, Larrea, Edgar, Fran Vélez, Martín, Kevin Sánchez, Diego Gómez y Chuka.
Once del Cartagena
Iván Martínez (P), Nacho Martínez, Serrano, Imanol Baz, Perejón, Fidalgo, De Blasis, Calderón, Nacho Sánchez, Luismi Redondo y Chiki.
Banquillo del Nàstic
Fuidias (PS), Juncà, Cedric, Jaume Jardí, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Enric Pujol, Álvaro García, Agus, Oriol y Alves.
¡Once de tu Club Gimnástico!
Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Pau Martínez, Álex Jiménez, Juanda Fuentes y Marcos Baselga.
¡El Nàstic-Cartagena está a punto de empezar!
Duelo clave en la parte alta de la Primera Federación. El Nàstic recibe al Cartagena en un partido en el cual quien salga victorioso se colará en play-off a falta de un partido para acabar el año. Los grana se despiden del Nou Estadi Costa Daurada hasta aquí casi un mes, porque los siguientes dos partidos son fuera de casa, el último del año y el primero.