Final: Victoria i golpe encima de la mesa del Nàstic

escut nastic

Nàstic

Baselga (23'), Jaume Jardí (95')

Finalizado

2

0

Escudo Cartagena

Cartagena

Árbitro: Alfredo Ramo Andrés (aragonés)
El Nàstic-Cartagena.

Arnau Montreal Quesada

Arnau Montreal Quesada
Tarragona

Creado:

Actualizado:

Final

Victoria de mérito y golpe sobre la mesa.

La espuela de Dios

Roba a Jaume Jardí, coge valentía y marcha solo dentro del área y, dentro del área y ante el portero, resuelve de espuela. Un golazo del crack.

GOOOOOOOOOOOL DEL NÀSTIC!!!!! GOLAZO DE JARDÍN

Cinco minutos de añadido

El partido irá al 95.

A la desesperada

Momento tenso, toca defender con todo. El Cartagena controla.

Ha tenido el 2-0 Almpanis

El griego sale al contraataque, pero cuando llega al área resbala y no puede rematar bien.

Cambio del Nàstic

Entran Almpanis y Oriol Subirats por Pau Martínez y Marcos Baselga.

Aguanta bien el Nàstic

Toca defenderse y el Nàstic aguanta con comodidad.

¡La saca Martínez!

Córner en el segundo palo que se alarga con el primer toque. Álex Jiménez remata con la cabeza, pero el portero Martínez la saca.

Cambio del Nàstic

Se marcha Mángel y entra Agus Gutiérrez.

Lo prueba el Cartagena

Tiro lejano que sale fuera.

No se puede dejar un agujero

Se anima el Cartagena cuando el Nàstic le da la mano. Toques rápidos y se plantan a la portería, pero no han rematado todavía.

Cambio del Cartagena

Entra Chuka por Serrano.

Cambio del Nàstic

Entra Jaume Jardí por Juanda Fuentes.

Lo ha tenido Camus

La recibe el lateral después de bajar la pelota de la falta lateral. Totalmente solo, envía un tiro potente que sale por encima del travesaño. Era clara.

Tarjeta amarilla doble

La ve Baselga y Nacho, del Cartagena.

Falta peligrosa para el Nàstic

Controla bien Montalvo por la izquierda y rasca una falta parecida a un córner.

Doble cambio del Cartagena

Entran Martín y Kevin Sánchez por Nacho y Calderón.

El árbitro dice que no hay nada

Revisa la acción y no quiere cambiar de opinión.

Pide penalti el Nàstic

Parralo pide revisión. El árbitro ha dicho que no en primera instancia.

Cambio del Cartagena

Entra Marc Jurado por Perejón.

¡Montalvo!

Centro lateral que coge Montalvo a la frontal, pero el tiro va a las nubes.

¡Lo prueba Baselga!

Pau Martínez baja la pelota con un toque grácil y centra en el primer palo. El tiro de Baselga sale fuera.

Cambio del Cartagena

Entra Edgar por De Blasis.

Empieza la segunda parte con cambios en el Nàstic

Entra Enric Pujol por David Alba.

Descanso

Baselga da ventaja al Nàstic.

Acaba mejor el Cartagena

Control de pelota y aproximaciones, pero todavía no han probado a Dani Rebollo

Choque de trenes

El partido coge velocidad.

Tarjeta amarilla para el Cartagena

La ve Luismi Redondo.

Tarjeta amarilla para el Nàstic

La ve Sergio Camus.

¡LO HA TENIDO BASELGA!

Mala cesión del portero del Cartagena. Recupera el Nàstic y le deja en Baselga. Mientras suele ante el portero, prueba el chute por encima y, entre el travesaño y la cabeza del defensa del Cartagena la sacan.

Controla el Nàstic

El gol ha animado en el Nàstic, pero el Cartagena también dice la suya.

Show Baselga

Juega de espalda a la defensa, controla, la mueve y mantiene la posesión aunque es presionado por tres hombres.

Se anima el Nàstic

Gran jugada por la izquierda. No hay quien le saque la pelota a Juanda. Prueba la centrada y va a córner. El Cartagena rechaza la pelota.

Él se lo hace y se lo come

Auténtico golazo de Baselga. El delantero lo coge en la frontal y se abre camino él solo hasta el área, driblando dos jugadores. Se acomoda la pelota a la pierna derecha y lo ajusta al palo derecho. Gol de killer.

¡GOOOOOOOLAZO DE MARCOS BASELGA!

¡Juanda!

Cabezazo de Juanda que sale muy desviado.

¡Lo ha tenido Pau!

Moi Delgado guanhya la línea de fondo después de una gran pasada filtrada de Morgado. Baselga y Jiménez saltan, pero no rematan por un milímetro. La recibe Pau Martínez que intenta el remate, pero sale por encima del travesaño.

Momento del Cartagena

David Alba saca agua y desvía un ataque. Atrapa a Dani Rebollo la posterior centrada. Mucha igualdad y lucha, pero pocas llegadas claras.

Intensidad

No se deja meter mano el Cartagena. Presión en la sala de máquinas grana y sin tiempo para progresar y pensar. No se encuentra el Nàstic en ataque. Se echa de menos a Jaume Jardí.

Pérdida y jugada peligrosa

Pierde Moi Delgado, el Cartagena monta un contraataque y acaba con falta lateral. Pelota en la olla y Morgado la saca. El Nàstic se defiende.

Hace falta más calma

Mucho exceso y poca paciencia en medio del campo de los dos equipos.

La saca el Nàstic

Moi Delgado se la saca de encima y el Nàstic recoge la pelota.

Falta peligrosa para el Cartagena

Error de Álex Jiménez en la salida de la pelota y falta de Mángel. Perfecto para una centrada.

Masterclass Montalvo

Como controla en medio del campo. No le sacan la bola.

Avisa el Cartagena

Centro lateral que Calderón no remata por poco.

Empieza el partido

Mueve la pelota el Cartagena.

Exnastiquers en el banquillo

El Cartagena tiene dos exjugadores del Nàstic en plantilla, los dos en el banquillo. El tarraconense Fran Vélez, que hace más de una década que dejó el Nàstic y Nil Jiménez, que salió este verano.

El Cartagena quiere levantarse

El Cartagena llega después de una semana amarga. Derrota en la Copa en el último minuto contra el Valencia el jueves y derrota contra el Murcia en el derbi murciano el pasado lunes. Quiere reivindicarse.

Mángel Prendes tiene su oportunidad

Con la lesión de Óscar Sanz, la puerta de la titularidad se ha abierto para Mángel Prendes. El asturiano es el que siempre cumple. Cuando tiene la oportunidad, siempre rinde y, ahora, tendrá que dar un paso adelante como titular.

Jaume Jardí suplente

Sorpresa mayúscula al once del Nàstic. Jaume Jardí, el crack grana, se ha quedado en el banquillo y su posición la ocupará Álex Jiménez. Por molestias o decisión técnica, lo tendrá que especificar Cristóbal Parralo en el postpartido.

Banquillo del Cartagena

Lucho García (PS), Marc Jurado, Nil Jiménez, Ortuño, Larrea, Edgar, Fran Vélez, Martín, Kevin Sánchez, Diego Gómez y Chuka.

Once del Cartagena

Iván Martínez (P), Nacho Martínez, Serrano, Imanol Baz, Perejón, Fidalgo, De Blasis, Calderón, Nacho Sánchez, Luismi Redondo y Chiki.

Banquillo del Nàstic

Fuidias (PS), Juncà, Cedric, Jaume Jardí, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Enric Pujol, Álvaro García, Agus, Oriol y Alves.

¡Once de tu Club Gimnástico!

Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Pau Martínez, Álex Jiménez, Juanda Fuentes y Marcos Baselga.

¡El Nàstic-Cartagena está a punto de empezar!

Duelo clave en la parte alta de la Primera Federación. El Nàstic recibe al Cartagena en un partido en el cual quien salga victorioso se colará en play-off a falta de un partido para acabar el año. Los grana se despiden del Nou Estadi Costa Daurada hasta aquí casi un mes, porque los siguientes dos partidos son fuera de casa, el último del año y el primero.

