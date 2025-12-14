Final: Victoria i golpe encima de la mesa del Nàstic

90' Final 20:13 14/12/2025 20:13 14/12/2025 Victoria de mérito y golpe sobre la mesa.

90' La espuela de Dios 20:10 14/12/2025 20:10 14/12/2025 Roba a Jaume Jardí, coge valentía y marcha solo dentro del área y, dentro del área y ante el portero, resuelve de espuela. Un golazo del crack.

90' GOOOOOOOOOOOL DEL NÀSTIC !!!!! GOLAZO DE JARDÍN 20:08 14/12/2025 20:08 14/12/2025

90' Cinco minutos de añadido 20:03 14/12/2025 20:03 14/12/2025 El partido irá al 95.

89' A la desesperada 20:02 14/12/2025 20:02 14/12/2025 Momento tenso, toca defender con todo. El Cartagena controla.

85' Ha tenido el 2-0 Almpanis 19:59 14/12/2025 19:59 14/12/2025 El griego sale al contraataque, pero cuando llega al área resbala y no puede rematar bien.

83' Cambio del Nàstic 19:57 14/12/2025 19:57 14/12/2025 Entran Almpanis y Oriol Subirats por Pau Martínez y Marcos Baselga.

81' Aguanta bien el Nàstic 19:55 14/12/2025 19:55 14/12/2025 Toca defenderse y el Nàstic aguanta con comodidad.

79' ¡La saca Martínez ! 19:53 14/12/2025 19:53 14/12/2025 Córner en el segundo palo que se alarga con el primer toque. Álex Jiménez remata con la cabeza, pero el portero Martínez la saca.

78' Cambio del Nàstic 19:51 14/12/2025 19:51 14/12/2025 Se marcha Mángel y entra Agus Gutiérrez.

77' Lo prueba el Cartagena 19:51 14/12/2025 19:51 14/12/2025 Tiro lejano que sale fuera.

72' No se puede dejar un agujero 19:46 14/12/2025 19:46 14/12/2025 Se anima el Cartagena cuando el Nàstic le da la mano. Toques rápidos y se plantan a la portería, pero no han rematado todavía.

71' Cambio del Cartagena 19:45 14/12/2025 19:45 14/12/2025 Entra Chuka por Serrano.

69' Cambio del Nàstic 19:42 14/12/2025 19:42 14/12/2025 Entra Jaume Jardí por Juanda Fuentes.

67' Lo ha tenido Camus 19:41 14/12/2025 19:41 14/12/2025 La recibe el lateral después de bajar la pelota de la falta lateral. Totalmente solo, envía un tiro potente que sale por encima del travesaño. Era clara.

66' Tarjeta amarilla doble 19:40 14/12/2025 19:40 14/12/2025 La ve Baselga y Nacho, del Cartagena.

64' Falta peligrosa para el Nàstic 19:38 14/12/2025 19:38 14/12/2025 Controla bien Montalvo por la izquierda y rasca una falta parecida a un córner.

59' Doble cambio del Cartagena 19:33 14/12/2025 19:33 14/12/2025 Entran Martín y Kevin Sánchez por Nacho y Calderón.

55' El árbitro dice que no hay nada 19:29 14/12/2025 19:29 14/12/2025 Revisa la acción y no quiere cambiar de opinión.

53' Pide penalti el Nàstic 19:27 14/12/2025 19:27 14/12/2025 Parralo pide revisión. El árbitro ha dicho que no en primera instancia.

51' Cambio del Cartagena 19:25 14/12/2025 19:25 14/12/2025 Entra Marc Jurado por Perejón.

50' ¡ Montalvo ! 19:25 14/12/2025 19:25 14/12/2025 Centro lateral que coge Montalvo a la frontal, pero el tiro va a las nubes.

47' ¡Lo prueba Baselga ! 19:19 14/12/2025 19:19 14/12/2025 Pau Martínez baja la pelota con un toque grácil y centra en el primer palo. El tiro de Baselga sale fuera.

46' Cambio del Cartagena 19:18 14/12/2025 19:18 14/12/2025 Entra Edgar por De Blasis.

46' Empieza la segunda parte con cambios en el Nàstic 19:17 14/12/2025 19:17 14/12/2025 Entra Enric Pujol por David Alba.

45' Descanso 19:03 14/12/2025 19:03 14/12/2025 Baselga da ventaja al Nàstic.

44' Acaba mejor el Cartagena 19:01 14/12/2025 19:01 14/12/2025 Control de pelota y aproximaciones, pero todavía no han probado a Dani Rebollo

40' Choque de trenes 18:56 14/12/2025 18:56 14/12/2025 El partido coge velocidad.

37' Tarjeta amarilla para el Cartagena 18:53 14/12/2025 18:53 14/12/2025 La ve Luismi Redondo.

36' Tarjeta amarilla para el Nàstic 18:53 14/12/2025 18:53 14/12/2025 La ve Sergio Camus.

35' ¡LO HA TENIDO BASELGA ! 18:52 14/12/2025 18:52 14/12/2025 Mala cesión del portero del Cartagena. Recupera el Nàstic y le deja en Baselga. Mientras suele ante el portero, prueba el chute por encima y, entre el travesaño y la cabeza del defensa del Cartagena la sacan.

32' Controla el Nàstic 18:49 14/12/2025 18:49 14/12/2025 El gol ha animado en el Nàstic, pero el Cartagena también dice la suya.

30' Show Baselga 18:47 14/12/2025 18:47 14/12/2025 Juega de espalda a la defensa, controla, la mueve y mantiene la posesión aunque es presionado por tres hombres.

25' Se anima el Nàstic 18:43 14/12/2025 18:43 14/12/2025 Gran jugada por la izquierda. No hay quien le saque la pelota a Juanda. Prueba la centrada y va a córner. El Cartagena rechaza la pelota.

24' Él se lo hace y se lo come 18:42 14/12/2025 18:42 14/12/2025 Auténtico golazo de Baselga. El delantero lo coge en la frontal y se abre camino él solo hasta el área, driblando dos jugadores. Se acomoda la pelota a la pierna derecha y lo ajusta al palo derecho. Gol de killer.

23' ¡ GOOOOOOOLAZO DE MARCOS BASELGA ! 18:39 14/12/2025 18:41 14/12/2025

21' ¡ Juanda ! 18:38 14/12/2025 18:38 14/12/2025 Cabezazo de Juanda que sale muy desviado.

20' ¡Lo ha tenido Pau ! 18:37 14/12/2025 18:37 14/12/2025 Moi Delgado guanhya la línea de fondo después de una gran pasada filtrada de Morgado. Baselga y Jiménez saltan, pero no rematan por un milímetro. La recibe Pau Martínez que intenta el remate, pero sale por encima del travesaño.

19' Momento del Cartagena 18:36 14/12/2025 18:36 14/12/2025 David Alba saca agua y desvía un ataque. Atrapa a Dani Rebollo la posterior centrada. Mucha igualdad y lucha, pero pocas llegadas claras.

14' Intensidad 18:31 14/12/2025 18:31 14/12/2025 No se deja meter mano el Cartagena. Presión en la sala de máquinas grana y sin tiempo para progresar y pensar. No se encuentra el Nàstic en ataque. Se echa de menos a Jaume Jardí.

12' Pérdida y jugada peligrosa 18:29 14/12/2025 18:29 14/12/2025 Pierde Moi Delgado, el Cartagena monta un contraataque y acaba con falta lateral. Pelota en la olla y Morgado la saca. El Nàstic se defiende.

10' Hace falta más calma 18:27 14/12/2025 18:27 14/12/2025 Mucho exceso y poca paciencia en medio del campo de los dos equipos.

7' La saca el Nàstic 18:24 14/12/2025 18:24 14/12/2025 Moi Delgado se la saca de encima y el Nàstic recoge la pelota.

7' Falta peligrosa para el Cartagena 18:24 14/12/2025 18:24 14/12/2025 Error de Álex Jiménez en la salida de la pelota y falta de Mángel. Perfecto para una centrada.

4' Masterclass Montalvo 18:21 14/12/2025 18:21 14/12/2025 Como controla en medio del campo. No le sacan la bola.

2' Avisa el Cartagena 18:19 14/12/2025 18:19 14/12/2025 Centro lateral que Calderón no remata por poco.

1' Empieza el partido 18:16 14/12/2025 18:16 14/12/2025 Mueve la pelota el Cartagena.

Exnastiquers en el banquillo 18:12 14/12/2025 18:12 14/12/2025 El Cartagena tiene dos exjugadores del Nàstic en plantilla, los dos en el banquillo. El tarraconense Fran Vélez, que hace más de una década que dejó el Nàstic y Nil Jiménez, que salió este verano.

El Cartagena quiere levantarse 18:08 14/12/2025 18:08 14/12/2025 El Cartagena llega después de una semana amarga. Derrota en la Copa en el último minuto contra el Valencia el jueves y derrota contra el Murcia en el derbi murciano el pasado lunes. Quiere reivindicarse.

Mángel Prendes tiene su oportunidad 17:55 14/12/2025 17:55 14/12/2025 Con la lesión de Óscar Sanz, la puerta de la titularidad se ha abierto para Mángel Prendes. El asturiano es el que siempre cumple. Cuando tiene la oportunidad, siempre rinde y, ahora, tendrá que dar un paso adelante como titular.

Jaume Jardí suplente 17:45 14/12/2025 17:45 14/12/2025 Sorpresa mayúscula al once del Nàstic. Jaume Jardí, el crack grana, se ha quedado en el banquillo y su posición la ocupará Álex Jiménez. Por molestias o decisión técnica, lo tendrá que especificar Cristóbal Parralo en el postpartido.

Banquillo del Cartagena 17:37 14/12/2025 17:38 14/12/2025 Lucho García (PS), Marc Jurado, Nil Jiménez, Ortuño, Larrea, Edgar, Fran Vélez, Martín, Kevin Sánchez, Diego Gómez y Chuka.

Once del Cartagena 17:36 14/12/2025 17:38 14/12/2025 Iván Martínez (P), Nacho Martínez, Serrano, Imanol Baz, Perejón, Fidalgo, De Blasis, Calderón, Nacho Sánchez, Luismi Redondo y Chiki.

Banquillo del Nàstic 17:34 14/12/2025 17:38 14/12/2025 Fuidias (PS), Juncà, Cedric, Jaume Jardí, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Enric Pujol, Álvaro García, Agus, Oriol y Alves.

¡Once de tu Club Gimnástico! 17:33 14/12/2025 17:38 14/12/2025 Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Pau Martínez, Álex Jiménez, Juanda Fuentes y Marcos Baselga.