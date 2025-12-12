El Nàstic cerrará el año en casa contra un Cartagena que quiere reivindicarse

El Nàstic de Tarragona se despide del Nou Estadi con el último partido del año domingo a las 18.15 h. Serà un partido de altura, porque será contra el Cartagena, quien ha sido uno de los equipos aspirantes al ascenso más regular en la parte alta de la clasificación. Ahora, sin embargo, llega en un momento de dudas después de la derrota el lunes contra el Real Murcia, hecho que se tomará el duelo como una forma de reivindicarse.

El equipo entrenado por Javi Rey viene de vivir una semana de lo más amarga. El pasado jueves, en la Copa del Rey, compitió de tú a tú contra el Valencia de Primera División. Un sobreesfuerzo que no tuvo premio, tuvo un garrotazo. Los de Javi Rey llevaron el duelo al final de la prórroga, entonces, tuvieron el 2-1 en sus manos, pero erraron un penalti y, acto seguido, el Valencia marcó el 1-2 en el último minuto de partido. El lunes, afrontaron un duelo de alta tensión, el derbi contra el Real Murcia. Este fue otro palo, porque, como locales, perdieron por la mínima en una derrota que incrementó el nerviosismo en un proyecto que empezó bien, pero que en el último mes se ha torcido con sólo una victoria en cuatro partidos.

Uno de los puntos que se cuestiona en Cartagena es la falta de gol. En los cuatro partidos, sólo han marcado a uno. El conjunto de Javi Rey está experimentando una falta de acierto, pero no de pocas oportunidades. El Cartagena tiene una plantilla potente y, de hecho, su tridente ofensivo es muy peligroso. Chiki, con sólo 3 goles, es su pichichi, pero es un killer de área que sabe muy bien lo que es acumular goles en Primera Federación: con el Cornellà hizo 15 hace tres años y, con el Alcorcón, 8. El otro nombre propio es el de Kevin Martínez. El joven extremo es una nueva perla del Deportivo de la Coruña que, cedido al Cartagena y debutando a la categoría, ha demostrado ser un peligro a tener en cuenta. Es un jugador capaz de driblar, generador de ocasiones y no tiene problema para buscar la portería.

Finalmente, Luismi Redondo se presenta como el Jaume Jardí del Cartagena. Es un jugador que estuvo sobre la mesa del Nàstic en el mercado de verano: un enlace perfecto entre líneas y un peligro desde la frontal.

Pelota parada

Como el Nàstic, el Cartagena también ha pecado de errores defensivos que les han costado bien caros. Su punto débil son las jugadas en pelota parada. De los 12 goles encajados, 8 han estado en jugadas de estrategia. El último, el del lunes contra el Real Murcia. Eso contrasta con un Nàstic que, este año, ha estado completamente anegado en este tipo de jugadas. De hecho, los grana no marcan en pelota parada desde que Iván Moreno era el encargado de planificarlas.

Exgrana

El Cartagena cuenta en la plantilla con dos exjugadores del Nàstic. Nil Jiménez, que cambió de equipo este mercado de verano, y también el tarraconense Fran Vélez. Este, sin embargo, sólo ha jugado un partido este año porque arrastra molestias físicas y todo apunta que no estará disponible.