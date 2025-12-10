El Nàstic de Parralo empieza a forjar su identidad «presionando y proactiva»

Han pasado ya un mes y unos días de la llegada de Cristóbal Parralo en el banquillo del Nàstic de Tarragona. En su presentación, el técnico andaluz destacó que quería un equipo «que proponga, que busque la victoria con iniciativa y que sea presionando». Después de cinco partidos, el entrenador ha conseguido evolucionar a la plantilla hacia esta identidad.

Contra el Sevilla Atlético el equipo consolidó estos aspectos positivos, a pesar de los movimientos al once. A la primera mitad, se vio en un Nàstic que llegaba preparado para asaltar el Estadio Jesús Navas. Lo más importante, se vio una continuidad al juego visto también contra el Hércules, justo antes de una expulsión que lo cambió todo. La conjunta grana controlaba el partido a través de la presión. Ni el Hércules pudo dominar ni el Sevilla Atlético progresar para buscar la portería de Rebollo. Esta presión tuvo premio por partida doble. Contra la Sevilla, fue Montalvo quien adelantó líneas para robar una pelota y empezar la jugada que acabó con 1-0. Contra el Hércules, fue una nueva presión en la salida de la pelota la que acabó con Pau Martínez rematando una centrada de Jaume Jardí.

Estos dos partidos supusieron una mejora exponencial a nivel de sensaciones, hecho que no se había conseguido en los anteriores. Estas sensaciones son una promesa para un equipo que ha demostrado que está una evolución y, cada partido, va mostrando su progresión. Con todo, también hay puntos en contra. Aunque Parralo también se centró al cerrar la sangría detrás, tanto contra el Hércules como el Sevilla Atlético también dejaron fotografías en los goles a través de errores individuales, unas manchas de un equipo que se mostró más ordenado detrás.

Todo define a un equipo que quiere ser protagonista con la pelota, sea cuál sea el rival, unas sensaciones totalmente contrapuestas a lo que se había visto esta temporada con Luis César en el banquillo. Este fin de semana llega al Nou Estadi el Cartagena, un equipo que acaba de descender de Segunda y que tiene un proyecto llamado a la lucha por el ascenso de categoría. De hecho, a pesar de perder el lunes contra el Real Murcia, ha demostrado ser un equipo a temer. Para Cristóbal Parralo, será una nueva oportunidad para consolidar su huella y dar una vez sobre la mesa.