Nueva pieza del Nàstic: Juanda Fuentes se reivindica y sacude el once de Parralo

El Nàstic de Tarragona completó el viernes contra el Sevilla Atlético el mejor fútbol de toda la temporada a la primera mitad. En este equipo vertical, rápido, presionando e incisivo hubo un protagonista inesperado: Juanda Fuentes. El extremo, completamente desaparecido y al exilio desde la llegada de Cristóbal Parralo, dio toda una clase de que tiene que hacer un suplente en un equipo cuando se tiene una oportunidad: aprovecharla.

La última vez que Fuentes fue titular fue en la derrota contra el Atlético Madrileño, el final de Luis César. Con Cristóbal Parralo había perdido por completo esta condición e, incluso, tampoco tenía el papel de revulsivo, en tanto que, como mucho, disputaba los últimos diez minutos de partido. El viernes todo cambió. La expulsión de Álex Jiménez lo concedió una oportunidad en la banda izquierda. La primera en un mes, y Fuentes la aprovechó de la mejor de las maneras.

El colombiano cuajó todo un partidazo en el cual lo hizo todo, menos el gol que tanto mereció. Fue incisivo y, de la mano de Pau Martínez, tuvo más de una ocasión de gol que el portero Alberto Flores evitó que acabara en alegría. Su velocidad fue clave iniciando los contraataques y, también, aportó una asistencia. De hecho, no sólo demostró velocidad, sino también actitud y concentración para no dejar de creer en ninguna jugada. Jaume Jardí le cedió una pelota en el espacio y el colombiano superó su marca para poner una centrada cuando la pelota estaba a milímetros de salir por la línea de fondo. Esta entrega tuvo la recompensa con el 0-2 de Marc Montalvo.

El técnico del Nàstic, Cristóbal Parralo, lo tuvo claro en el postpartido: «Juanda ha hecho lo que tenía que hacer, salir al campo y demostrar que puede jugar». Además añadió que «soy exigente con él, considero que puede dar más que una gran primera mitad, tiene capacidad para recuperar las buenas sensaciones de la primera mitad en la segunda». Parralo ha demostrado que la presencia al once titular se vende cara. Sólo los que se han ganado su confianza con esfuerzo y trabajo y tienen la posición asegurada, eso hace que cada partido se pueda recitar a los escogidos casi de memoria. Juanda Fuentes ha demostrado que hay un camino posible para recorrer para todos a los jugadores que, como él, vieron cómo sus minutos se reducían. De hecho, el colombiano fue conciso en el postpartido apuntando que «estoy contento para participar y sabía que cuando llegara el momento se tiene que aprovechar».

Más variables

La entrada de Juanda Fuentes ha provocado una sacudida al once de Parralo. Por una parte, porque competirá de lleno con un Álex Jiménez que se había ganado la posición y, de la otra, porque permite mover las fichas al tablero.

Con la titularidad de Juanda Fuentes hubo un movimiento inesperado: el retorno de Jaume Jardí a la media punta. Hasta ahora relegado a la banda izquierda, el crack del Nàstic volvió a disfrutar de la titularidad y, aunque fue más discreto que en duelos anteriores, ejerció de nuevo de enlace a la perfección. Ahora, con el ejemplo de Juanda, habrá que ver si se pueden unir más piezas a las exigencias de Parralo.