Final: Victoria importantísima del Nàstic

90+7' FINAL 22:33 05/12/2025 22:33 05/12/2025 Victoria importantísima del Nàstic.

90+7' NO HAY NADA 22:32 05/12/2025 22:32 05/12/2025 No ve penal al árbitro.

90+7' Pide penalti la Sevilla 22:30 05/12/2025 22:30 05/12/2025 Revisa al árbitro.

90+6' Se hace daño Moi Delgado 22:27 05/12/2025 22:28 05/12/2025 Lo atienden las asistencias médicas. El partido se alargará un minuto más.

90+4' Tarjeta amarilla para la Sevilla 22:27 05/12/2025 22:29 05/12/2025 La ve Alberto para protestar.

90+1' La tiene la Sevilla 22:24 05/12/2025 22:24 05/12/2025 Centro lateral que no remata Ibra por milímetros. Sufre el Nàstic...

88' No hay nada 22:19 05/12/2025 22:19 05/12/2025 Revisa al árbitro y no hay penalti.

85' Peligro... 22:18 05/12/2025 22:18 05/12/2025 Pase a la espalda de la defensa del Nàstic. Se queda solo al delantero delante Rebollo y Álex Costa cae al suelo. Revisión de penalti.

82' Cambio del Nàstic 22:15 05/12/2025 22:15 05/12/2025 Entra Cedric por Baselga.

82' Cambio del Sevilla Atlético 22:14 05/12/2025 22:14 05/12/2025 Entra Sow por Espiñeira.

75' Los cambios han estropeado el partido 22:07 05/12/2025 22:15 05/12/2025 Toda la personalidad que tenía el Nàstic en el primer palo se ha deshecho con los cambios defensivos. La pelota está en las botas de la Sevilla y si en un equipo con tanto talento dejas tiempo y espacio para crear, lo que te toca es sufrir.

74' Sufrir, sufrir, sufrir, sufrir y sufrir 22:06 05/12/2025 22:06 05/12/2025 Nico Guillén remata desde la frontal y la pelota sale fuera por bien poco.

68' Error de Morgado y el partido se complica 22:01 05/12/2025 22:01 05/12/2025 No pintaban bien las cosas con los cambios. La Sevilla ha ganado el protagonismo al completo y, al final, el error grana ha llegado. Un centro inocente en el área lo provoca todo. Morgado falla el rechazo fácil y Costa caza la pelota para sorprender a Dani Rebollo.

66' Gol del Sevilla Atlético 21:59 05/12/2025 21:59 05/12/2025

65' Cambio de la Sevilla 21:56 05/12/2025 21:57 05/12/2025 Entra Alcaide por Collado.

63' Hacia atrás 21:56 05/12/2025 21:57 05/12/2025 Dos defensas para los dos extremos. Mensaje captado: toca defender.

60' Doble cambio del Nàstic 21:54 05/12/2025 21:54 05/12/2025 Entran Álvaro García y Fernando Torres por Juanda Fuentes y Pau Martínez.

57' ¡ Camus ! 21:49 05/12/2025 21:49 05/12/2025 Birla la pelota en medio del campo, el lateral llega a la frontal y prueba el chute con la pierna izquierda. Sale fuera.

54' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:47 05/12/2025 21:47 05/12/2025 La ve Pau Martínez.

52' 'Rebollada' de manual 21:44 05/12/2025 21:44 05/12/2025 Mano a mano de Ibra con Dani Rebollo, pero el portero del Nàstic se hace gigante y lo para. Después atrapa el rechace. El portero ha salvado aquí en el Nàstic. Sufre Moi Delgado.

50' ¡ Juanda Fuentes ! 21:42 05/12/2025 21:43 05/12/2025 Pase de Pau Martínez i Juanda Fuentes prueba el tiro, pero va a córner. Qué pedazo de cacho de trozo de partido de los dos jugadores.

47' Debut con fuerza 21:39 05/12/2025 21:39 05/12/2025 Enric Pujol juega los primeros minutos con Parralo. En un duelo, aguanta los agarrones con todo. Qué potencia.

46' Empieza la segunda mitad con cambios 21:37 05/12/2025 21:37 05/12/2025 Por parte del Nàstic, entra Enric Pujol por un tocado David Alba. Por otra parte, el Sevilla Atlético, marcha Rahiani, Dasilva y Altozano y entran Álex Costa, Ciria y Rivera.

45' Descanso 21:21 05/12/2025 21:21 05/12/2025 El mejor Nàstic en tiempo.

45' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:20 05/12/2025 21:20 05/12/2025 La ve Marcos Baselga.

41' Este Nàstic recuerda el del año pasado... 21:14 05/12/2025 21:14 05/12/2025 Pase en profundidad para Juanda Fuentes. El colombiano activa el motor y supera en velocidad en su marca y atrapa la pelota a un centímetro de la línea de fondo. El centro al primer palo la remata Marc Montalvo a placer para poner el 0-2. Este sí que es el Nàstic.

40' GOL DEL NÀSTIC !!! 21:11 05/12/2025 21:11 05/12/2025

39' Partido para correr 21:10 05/12/2025 21:10 05/12/2025 Pasadas en largo y extremos buscando la banda. De contraataque en contraataque.

35' ¡ Baselga ! 21:07 05/12/2025 21:07 05/12/2025 Recibe al delantero que prueba el chute cruzado, pero la pelota sale fuera.

34' Se anima el Sevilla Atlético 21:06 05/12/2025 21:06 05/12/2025 Controla la pelota y busca la portería de Dani Rebollo, pero sin peligro.

32' Lo intenta el Nàstic 21:04 05/12/2025 21:04 05/12/2025 Velocidad y pasadas en largo. Reconocible el Nàstic.

30' Tarjeta amarilla para el Sevilla Atlético 21:02 05/12/2025 21:02 05/12/2025 La ve Altozano.

27' JUANDA !!!! 20:58 05/12/2025 20:58 05/12/2025 Contraataque de libro. Rebollo saca la pelota arriba, Pau Martínez lo alarga y Juanda controla con el pecho y envía un autillo potente que el portero desvía en córner.

25' Jardí PRIME , el Nàstic sonríe 20:56 05/12/2025 20:56 05/12/2025 Está brillando de nuevo el Nàstic con Jaume Jardí en la media punta. El 10 del Nàstic mueve la pelota y hace mejores a sus compañeros. Pau Martínez también está enchufado.

17' Fácil y bonito 20:50 05/12/2025 20:50 05/12/2025 Todo empieza con Marc Montalvo. El mediocampista cruz, presiona y roba la pelota en la banda derecha. Este cede a Camus que, de primeras, envía un globo bien bombardeado hacia el segundo palo. Allí, Marcos Baselga alarga la jugada con un golpe de hacia el primer palo y Pau Martínez remata con la cabeza para poner el 0-1. Jugada muy bonita, de tres toques que la define, precisamente, un jugador que no destaca para ser alto.

16' ¡ GOOOOOOOOOL DEL NÀSTIC ! 20:47 05/12/2025 20:47 05/12/2025

14' Falta peligrosa para el Nàstic 20:45 05/12/2025 20:45 05/12/2025 La fuerza Moi Delgado. A unos metros del vértice del área, perfecta para una centrada.-

9' Cambio del Nàstic 20:41 05/12/2025 20:41 05/12/2025 Entra Mángel por el lesionado Óscar Sanz.

9' Se hace daño Óscar Sanz 20:41 05/12/2025 20:41 05/12/2025 Se tira al suelo Sanz, niega con la cabeza. Parece que está lesionado.

6' Avisa la Sevilla 20:37 05/12/2025 20:43 05/12/2025 Chute frontal de Raihani que bloquea a David Alba. Córner.

5' Jardí a la mediapunta y Fuentes a la izquierda 20:37 05/12/2025 20:37 05/12/2025 Rueda la pelota y el esquema aparece: Fuentes por la izquierda y Jaume Jardí vuelve a la mediapunta.

1' ¡Empieza el partido! 20:31 05/12/2025 20:31 05/12/2025 Mueve la pelota el Nàstic.

Camus titular 20:26 05/12/2025 20:26 05/12/2025 Un nuevo cambio por obligación. Sergio Santos no ha viajado después de sufrir molestias físicas y Sergio Camus volverá a la titularidad.

Intocables 20:25 05/12/2025 20:25 05/12/2025 Todo nastiquer ya se ha aprendido los onzes iniciales de memoria. No inventa Cristóbal Parralo y, si tiene que hacer un movimiento, es por obligación de lesión o sanción.

Ojo con el Sevilla Atlético 20:20 05/12/2025 20:21 05/12/2025 El filial sevillano sólo ha podido ganar en casa y ha estado con 3 porterías en cero. No ha perdido ningún partido por más de un gol.

¿Vuelve Jaume Jardí prime ? 19:56 05/12/2025 19:56 05/12/2025 Once sorpresa de Cristóbal Parralo. Juanda Fuentes vuelve a la titularidad después de cinco partidos. De hecho, es la primera vez que aparece al once inicial con Parralo al banquillo. Eso hace variar al dibujo y, con Pau Martínez por la derecha, Jaume Jardí apunta a volver a la mediapunta, allí donde brilló al inicio de la temporada.

Ausencias que hablan solas 19:54 05/12/2025 19:54 05/12/2025 Hay ausencias que hablan solas. Cedric Omoigui esperará su oportunidad desde el banquillo. Sin Álex Jiménez, que está cumpliendo un partido de sanción, la opción más lógica era el 4-4-2 con Cedric y Baselga en punta. Parralo, sin embargo, ha escogido una opción completamente diferente.

Banquillo del filial 19:46 05/12/2025 19:46 05/12/2025 Rafa Romero (PS), Moreno, Rivera, Álex Costa, Miguel, Jalade, José Antonio, Iker Villar, Bakary, Alcauide, Arenas y Ciria.

Once de la Sevilla 19:45 05/12/2025 19:45 05/12/2025 Alberto, Espiñeira, Iker Muñoz, Sergio, López, Dasilva, Guillén, Altozano, Collado, Raihani e Ibra.

Los que esperan en el banquillo 19:44 05/12/2025 19:44 05/12/2025 Toni Fuidias (PS), Mángel, Juncà, Cedric, Almpanis, Kaptoum, Fernando Torres, Enric Pujol y Álvaro García.

¡Once de tu Club Gimnàstic!

19:41 05/12/2025 19:41 05/12/2025 Dani Rebollo (P), Camus, César Morgado, David Alba, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Jaume Jardí, Juanda Fuentes, Pau Martínez y Baselga.