Final: Victoria importantísima del Nàstic
Sevilla Atlético
Álex Costa (67')
Finalizado
1
2
Nàstic
Pau Martínez (16') Montalvo (40')
FINAL
Victoria importantísima del Nàstic.
NO HAY NADA
No ve penal al árbitro.
Pide penalti la Sevilla
Revisa al árbitro.
Se hace daño Moi Delgado
Lo atienden las asistencias médicas. El partido se alargará un minuto más.
Tarjeta amarilla para la Sevilla
La ve Alberto para protestar.
La tiene la Sevilla
Centro lateral que no remata Ibra por milímetros. Sufre el Nàstic...
No hay nada
Revisa al árbitro y no hay penalti.
Peligro...
Pase a la espalda de la defensa del Nàstic. Se queda solo al delantero delante Rebollo y Álex Costa cae al suelo. Revisión de penalti.
Cambio del Nàstic
Entra Cedric por Baselga.
Cambio del Sevilla Atlético
Entra Sow por Espiñeira.
Los cambios han estropeado el partido
Toda la personalidad que tenía el Nàstic en el primer palo se ha deshecho con los cambios defensivos. La pelota está en las botas de la Sevilla y si en un equipo con tanto talento dejas tiempo y espacio para crear, lo que te toca es sufrir.
Sufrir, sufrir, sufrir, sufrir y sufrir
Nico Guillén remata desde la frontal y la pelota sale fuera por bien poco.
Error de Morgado y el partido se complica
No pintaban bien las cosas con los cambios. La Sevilla ha ganado el protagonismo al completo y, al final, el error grana ha llegado. Un centro inocente en el área lo provoca todo. Morgado falla el rechazo fácil y Costa caza la pelota para sorprender a Dani Rebollo.
Gol del Sevilla Atlético
Cambio de la Sevilla
Entra Alcaide por Collado.
Hacia atrás
Dos defensas para los dos extremos. Mensaje captado: toca defender.
Doble cambio del Nàstic
Entran Álvaro García y Fernando Torres por Juanda Fuentes y Pau Martínez.
¡Camus!
Birla la pelota en medio del campo, el lateral llega a la frontal y prueba el chute con la pierna izquierda. Sale fuera.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Pau Martínez.
'Rebollada' de manual
Mano a mano de Ibra con Dani Rebollo, pero el portero del Nàstic se hace gigante y lo para. Después atrapa el rechace. El portero ha salvado aquí en el Nàstic. Sufre Moi Delgado.
¡Juanda Fuentes!
Pase de Pau Martínez i Juanda Fuentes prueba el tiro, pero va a córner. Qué pedazo de cacho de trozo de partido de los dos jugadores.
Debut con fuerza
Enric Pujol juega los primeros minutos con Parralo. En un duelo, aguanta los agarrones con todo. Qué potencia.
Empieza la segunda mitad con cambios
Por parte del Nàstic, entra Enric Pujol por un tocado David Alba. Por otra parte, el Sevilla Atlético, marcha Rahiani, Dasilva y Altozano y entran Álex Costa, Ciria y Rivera.
Descanso
El mejor Nàstic en tiempo.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Marcos Baselga.
Este Nàstic recuerda el del año pasado...
Pase en profundidad para Juanda Fuentes. El colombiano activa el motor y supera en velocidad en su marca y atrapa la pelota a un centímetro de la línea de fondo. El centro al primer palo la remata Marc Montalvo a placer para poner el 0-2. Este sí que es el Nàstic.
GOL DEL NÀSTIC!!!
Partido para correr
Pasadas en largo y extremos buscando la banda. De contraataque en contraataque.
¡Baselga!
Recibe al delantero que prueba el chute cruzado, pero la pelota sale fuera.
Se anima el Sevilla Atlético
Controla la pelota y busca la portería de Dani Rebollo, pero sin peligro.
Lo intenta el Nàstic
Velocidad y pasadas en largo. Reconocible el Nàstic.
Tarjeta amarilla para el Sevilla Atlético
La ve Altozano.
JUANDA!!!!
Contraataque de libro. Rebollo saca la pelota arriba, Pau Martínez lo alarga y Juanda controla con el pecho y envía un autillo potente que el portero desvía en córner.
Jardí PRIME, el Nàstic sonríe
Está brillando de nuevo el Nàstic con Jaume Jardí en la media punta. El 10 del Nàstic mueve la pelota y hace mejores a sus compañeros. Pau Martínez también está enchufado.
Fácil y bonito
Todo empieza con Marc Montalvo. El mediocampista cruz, presiona y roba la pelota en la banda derecha. Este cede a Camus que, de primeras, envía un globo bien bombardeado hacia el segundo palo. Allí, Marcos Baselga alarga la jugada con un golpe de hacia el primer palo y Pau Martínez remata con la cabeza para poner el 0-1. Jugada muy bonita, de tres toques que la define, precisamente, un jugador que no destaca para ser alto.
¡GOOOOOOOOOL DEL NÀSTIC!
Falta peligrosa para el Nàstic
La fuerza Moi Delgado. A unos metros del vértice del área, perfecta para una centrada.-
Cambio del Nàstic
Entra Mángel por el lesionado Óscar Sanz.
Se hace daño Óscar Sanz
Se tira al suelo Sanz, niega con la cabeza. Parece que está lesionado.
Avisa la Sevilla
Chute frontal de Raihani que bloquea a David Alba. Córner.
Jardí a la mediapunta y Fuentes a la izquierda
Rueda la pelota y el esquema aparece: Fuentes por la izquierda y Jaume Jardí vuelve a la mediapunta.
¡Empieza el partido!
Mueve la pelota el Nàstic.
Camus titular
Un nuevo cambio por obligación. Sergio Santos no ha viajado después de sufrir molestias físicas y Sergio Camus volverá a la titularidad.
Intocables
Todo nastiquer ya se ha aprendido los onzes iniciales de memoria. No inventa Cristóbal Parralo y, si tiene que hacer un movimiento, es por obligación de lesión o sanción.
Ojo con el Sevilla Atlético
El filial sevillano sólo ha podido ganar en casa y ha estado con 3 porterías en cero. No ha perdido ningún partido por más de un gol.
¿Vuelve Jaume Jardí prime?
Once sorpresa de Cristóbal Parralo. Juanda Fuentes vuelve a la titularidad después de cinco partidos. De hecho, es la primera vez que aparece al once inicial con Parralo al banquillo. Eso hace variar al dibujo y, con Pau Martínez por la derecha, Jaume Jardí apunta a volver a la mediapunta, allí donde brilló al inicio de la temporada.
Ausencias que hablan solas
Hay ausencias que hablan solas. Cedric Omoigui esperará su oportunidad desde el banquillo. Sin Álex Jiménez, que está cumpliendo un partido de sanción, la opción más lógica era el 4-4-2 con Cedric y Baselga en punta. Parralo, sin embargo, ha escogido una opción completamente diferente.
Banquillo del filial
Rafa Romero (PS), Moreno, Rivera, Álex Costa, Miguel, Jalade, José Antonio, Iker Villar, Bakary, Alcauide, Arenas y Ciria.
Once de la Sevilla
Alberto, Espiñeira, Iker Muñoz, Sergio, López, Dasilva, Guillén, Altozano, Collado, Raihani e Ibra.
Los que esperan en el banquillo
Toni Fuidias (PS), Mángel, Juncà, Cedric, Almpanis, Kaptoum, Fernando Torres, Enric Pujol y Álvaro García.
¡Once de tu Club Gimnàstic!
Dani Rebollo (P), Camus, César Morgado, David Alba, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Jaume Jardí, Juanda Fuentes, Pau Martínez y Baselga.
¡El Sevilla Atlético-Nàstic está a punto de empezar!
Nueva oportunidad para el Nàstic de Cristóbal Parralo para volver al camino de la victoria. Se vio el mejor Nàstic de la temporada los primeros 45 minutos contra el Hércules, ahora toca dar continuidad a domicilio contra un filial en descenso, pero que no pondrá las cosas fáciles.