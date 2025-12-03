Toque de atención de Cristóbal Parralo: quien quiera ser titular tiene que trabajar de lo lindo

El técnico del Nàstic Cristóbal Parralo necesita a todos sus jugadores conectados y al 100%. Así lo dejó claro en la rueda de prensa posterior al empate contra el Hércules del domingo. En estos cuatro partidos, el andaluz ha establecido su confianza en nueve pilares al once, dejando casi desaparecidos un buen puñado de nombres, mientras que otros han visto su rol cambiado como revulsivos. La clave para romper esta barrera no es otra que trabajar de lo lindo.

Parralo destacó desde su entrada en el equipo que quiere convertir el Nàstic en un equipo proactivo, agresivo y presionando, para conseguirlo, necesita el esfuerzo colectivo e individual. Eso se dejó ver en la primera parte contra el Hércules, cuándo el equipo controló el duelo evitando jugar al rival y aprovechando sus bandas para poner el 2-0.

La fórmula del trabajo y el esfuerzo funciona y así se ha demostrado con dos jugadores. Pau Martínez pasó de ser un desaparecido al inicio de la temporada, a convertirse en uno indiscutible por la banda derecha. El extremo ha recibido los elogios de los técnicos en más de una ocasión, sobre todo por su entrega en la presión y también por la ayuda defensiva. El pasado martes, se estrenó también en la parte ofensiva con un gol de pillo.

El otro es Álex Jiménez. El murciano pasó de ángel a demonio en un partido, porque efectuó un gran partido siendo el asistente en una jugada que acabó con el penal en Baselga, pero después se autoexpulsó en dos acciones evitables. Asimismo, se refirió Parralo a que destacó que «contra el Villarreal hizo un duelo interesante y, hasta la expulsión, estaba haciendo un gran partido», apuntó al técnico.

«La puerta está abierta para quien quiera jugar, pero para pasar se tiene que trabajar y hacer las cosas que estamos buscando en ellos», subrayó Cristóbal Parralo en el postpartido. Todo un toque de atención a aquellos jugadores como Almpanis, Kaptoum y Enric Pujol que han desaparecido del mapa desde la llegada del nuevo técnico y también para los jugadores llamados a ser importantes como Cedric Omoigui y Juanda Fuentes, que ahora tienen el rol de revulsivos. De hecho, el delantero es a quien más minutos acumuló desde el banquillo, pero no tuvo impacto en el partido en comparación también con el desgaste que dio a Marcos Baselga desde el once titular.

La Primera Federación no espera y, sin Jiménez, será alguno de los tres perfiles del ataque quién tendrá la oportunidad de convencer en Parralo este viernes contra el Sevilla Atlético de que pueden pasar por la puerta y ser titulares.