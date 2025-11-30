Final: Nàstic y Hércules se reparten un punto

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' Final 18:06 30/11/2025 18:06 30/11/2025 Empate de muchas lecturas entre Nàstic y Hércules.

90' Tarjeta amarilla para el Nàstic 18:04 30/11/2025 18:04 30/11/2025 La ve Óscar Sanz.

90' Cambio del Hércules 17:59 30/11/2025 17:59 30/11/2025 Se marcha Ropero y entra Rojas.

90' Tarjeta amarilla para el Nàstic 17:59 30/11/2025 17:59 30/11/2025 La ve Sergio Santos.

90' Siete minutos de añadido 17:57 30/11/2025 17:57 30/11/2025 El partido irá al 97'.

88' ¡La tiene Montalvo ! 17:55 30/11/2025 17:55 30/11/2025 Centre-chute de Montalvo que rechaza al portero.

85' Cambio del Hércules 17:52 30/11/2025 17:52 30/11/2025 Entra Galvañ por Slavy.

80' Cambio del Nàstic 17:51 30/11/2025 17:51 30/11/2025 Entra Fuentes por Alba. Reacciona al instante Parralo.

79' Revive el partido 17:51 30/11/2025 17:51 30/11/2025 Completamente a destiempo y con el pie muy levantado. Expulsado Samu Vázquez y el partido revive.

79' Tarjeta roja para el Hércules 17:49 30/11/2025 17:49 30/11/2025 La voz Samu Vázquez por una entrada a destiempo.

78' Cambio del Nàstic 17:45 30/11/2025 17:45 30/11/2025 Entra Mángel por Pau Martínez.

72' Tarjeta amarilla para el Nàstic 17:40 30/11/2025 17:40 30/11/2025 La ve Pau Martínez.

70' Defensa de cinco y que Cedric pesque alguna 17:38 30/11/2025 17:38 30/11/2025 Después de encerrarse detrás y que no funcione, Parralo establece una línea de cinco con Álvaro García como tercer central. Cedric está solo arriba.

68' Cambio del Nàstic 17:35 30/11/2025 17:35 30/11/2025 Entra Moi Delgado i Cedric por Baselga y Jaume Jardí.

64' Gol del Hércules 17:33 30/11/2025 17:33 30/11/2025

64' Empata el Hércules y revisa al árbitro 17:33 30/11/2025 17:33 30/11/2025 Superan demasiado fácil a Álvaro García, centro en el segundo palo que remata con facilidad a Fran Sol. Es gol.

61' Saca el peligro el Nàstic 17:28 30/11/2025 17:28 30/11/2025 Rechaza Montalvo. Aguanta el Nàstic.

60' Córner a favor del Hércules 17:27 30/11/2025 17:27 30/11/2025 Se defiende con todo el Nàstic.

59' Toca aguantar 17:27 30/11/2025 17:27 30/11/2025 El Nàstic se defiende con todo, un poco el precipitado cuando recibe la pelota.

56' Cambio del Hércules 17:24 30/11/2025 17:24 30/11/2025 Entra Espinosa y Sotillos por Bolo y Aranda.

53' ¡La tiene Pau ! 17:20 30/11/2025 17:20 30/11/2025 Centro de Baselga que Pau Martínez no remata por poco.

47' Gol anulado en el Hércules 17:16 30/11/2025 17:16 30/11/2025 Remata Sol en fuera de juego.

46' Empieza la segunda mitad con cambios 17:12 30/11/2025 17:12 30/11/2025 Entra Sol por De León para el Hércules y Álvaro García ha entrado por David Juncà.

45' Descanso 16:57 30/11/2025 16:57 30/11/2025 El Nàstic se marcha ganando con un hombre menos y un golpe en el último minuto de la primera parte.

45+6 Gol del Hércules 16:55 30/11/2025 16:55 30/11/2025 Para Dani Rebollo el penalti, pero Slavy es más rápido, caza el rechace y lo envía al fondo de la red.

45' Penalti a favor del Hércules 16:51 30/11/2025 16:51 30/11/2025 Remate de cabeza de Slavy que David Alba intercepta con la mano completamente separada del brazo. Revisa al árbitro, pero el brazo está separado del cuerpo.

45' Tarjeta roja para el Nàstic 16:48 30/11/2025 16:48 30/11/2025 Álex Jiménez expulsado en cinco minutos para pisar dos veces seguidas a Rentero en cinco minutos. Segunda amarilla y expulsado.

45' Cinco minutos de añadido 16:46 30/11/2025 16:46 30/11/2025 Se alarga la primera parte entre lesiones y el tiempo perdido en el VAR.

43' Tarjeta amarilla para el Nàstic 16:45 30/11/2025 16:45 30/11/2025 La ve Álex Jiménez para pisar a Rentero.

40' Control 16:42 30/11/2025 16:42 30/11/2025 Controla el Nàstic el partido. No puede crecer en ataque, pero está frenando donde toca al Hércules.

37' No deja pensar el Nàstic 16:39 30/11/2025 16:39 30/11/2025 Presión y atentos en defensa contra un Hércules que quiere crecer con la pelota, pero no puede porque el Nàstic no le deja.

34' Tarjeta amarilla para el Nàstic 16:35 30/11/2025 16:35 30/11/2025 La ve Juncà.

33' Partido animado 16:34 30/11/2025 16:34 30/11/2025 Se enchufa el Hércules contra un Nàstic activo en la presión y con ganas de más. Se ve otro Nàstic.

23' Cinco minutos mágicos 16:26 30/11/2025 16:26 30/11/2025 Recupera el Nàstic y pilota la banda con Jaume Jardí. El de Reus centra en el área y Javi Jiménez remata en propia puerta. Abad lo para, pero Pau remata el rechace para poner el 2-0. Ahora sí que hay pólvora.

23' ¡ GOOOOL DEL NÀSTIC ! 16:25 30/11/2025 16:25 30/11/2025

17' ¡ GOOOOOOOOOL DE JAUME JARDÍ! 16:23 30/11/2025 16:23 30/11/2025 Potencia y a la derecha del portero. Adivina la intención Abad, pero era imparable.

16' Tarjeta amarilla para el Hércules 16:21 30/11/2025 16:21 30/11/2025 La ve Bolo para empujar a Baselga.

16' PENALTI FAVORABLE AL NÀSTIC 16:18 30/11/2025 16:19 30/11/2025 Pase en profundidad perfecto de Álex Jiménez hacia Baselga que, intentando rematar, cae al suelo con una falta clara. Revisa al árbitro.

13' Lo intenta el Nàstic 16:15 30/11/2025 16:15 30/11/2025 Pasada entrelíneas de Pau que pesca Álex Jiménez. No puede rematar y enlaza la jugada con Jardín que centra hacia Baselga, pero la jugada se acaba con falta.

11' Prueba Aranda 16:13 30/11/2025 16:13 30/11/2025 Chute desde la frontal del mediapunta del Hércules que sale fuera. Dominio del Hércules.

5' Poder 16:07 30/11/2025 16:07 30/11/2025 Mantiene la presión ofensiva el Nàstic, a ver cuándo puede aguantar en un Hércules que tiene ganas de remover la pelota.

2' Se anima con la presión el Nàstic 16:04 30/11/2025 16:04 30/11/2025 Sale eléctrico el Nàstic.

2' Mismo esquema 16:03 30/11/2025 16:03 30/11/2025 No ha cambiado nada, Álex Jiménez juega de media punta y Jaume Jardí por la izquierda.

1' ¡Empieza el partido! 16:01 30/11/2025 16:01 30/11/2025 Mueve la pelota el Hércules.

¿Repiten piezas y planteamiento? 15:43 30/11/2025 15:43 30/11/2025 Cristóbal Parralo vuelve con los de la semana pasada. El técnico está cómodo con estos jugadores y mantiene un estilo que, de momento, no está arrancando el equipo. ¿La gran pregunta es, con las mismas piezas, se atreverá a cambiar el esquema? Jaume Jardí por el medio del campo ha sido, hasta ahora, el mejor del Nàstic y, desde que está a la izquierda, está desaparecido.

Albert ' Beto ' Company vuelve en el Nou Estadi 15:32 30/11/2025 15:46 30/11/2025 El técnico vallense Beto Company vuelve al Nou Estadi de la mano del Hércules. Company fue el favorito de la afición grana para sustituir a Luis César, pero no estuvo ni en la pugna. Ahora, llega como rival.

David Juncà titular 15:25 30/11/2025 15:25 30/11/2025 Cambio en el lateral izquierdo. Llega el de Riumors, David Juncà, directamente al once titular. Parralo ha optado por la rotación con un Moi Delgado con molestias físicas del anterior partido. Mismo guion en el resto de jugadores que ya jugaron contra el Villarreal B.

Banquillo del Nàstic 15:22 30/11/2025 15:23 30/11/2025 Fuidias (ps), Esteves (ps), Camus, Mángel, Cedric, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Juanda Fuentes, Enric Pujol y Álvaro García.

Once del Hércules 15:21 30/11/2025 15:23 30/11/2025 Carlos Abad (p), Samu Vázquez, Bolo, Rentero, Javi Jiménez, Mangada, Ben Hamed, Antonio Aranda, Unai Ropero, Jeremy de León y Slavy.

Once con sorpresas del Nàstic 15:20 30/11/2025 15:23 30/11/2025 Dani Rebollo (p), Sergio Santos, David Alba, César Morgado, David Juncà, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Pau Martínez, Álex Jiménez y Marcos Baselga.