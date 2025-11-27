César Morgado: «Acumular porterías a cero era una tarea pendiente y nos ayuda a sumar confianza»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

¿Con qué sensaciones se queda del partido contra el Villarreal B?

«Fue un partido incómodo. El Villarreal B es un filial lleno de gente con calidad y muchas piernas. Estuvo a domicilio, que siempre es más complicado y tuvieron situaciones para ponerse por delante en el marcador, pero nosotros también tuvimos alguna. Me quedo en que fue un duelo incómodo, pero supimos sufrir y dejar la portería a cero. Un punto para hacerlo bono ahora en casa».

Les porterías a cero se celebran como pequeñas victorias.

«Sí, porque se acerca a ganar los partidos. Siempre digo que tenemos gente de calidad llega y con poca cosa marcamos goles, que eso es la parte difícil. De esta manera, es importante empezar dejando la portería a cero».

¿Es importante para sumar confianza detrás?

«Sí, sobre todo porque hace sentir al equipo que es difícil de batir y es más sólido. Da a todo el mundo autoestima para seguir creciendo, porque sabes que si no te marcan ningún gol, siempre sumas puntos, ya sea punto en punto. Mira el caso del Sabadell, poco a poco, allí está arriba sin perder».

¿Tapar a sangría goleadora fue el primer objetivo de Cristóbal Parralo cuando llegó?

«Sí, aunque hay muchos partidos, como el del Murcia, que no creo que sea para acabar recibiendo tres goles. Entonces en tres llegadas que tuvieron, entraron tres goles. Por otra parte, contra el Villarreal B los tres tiros que hicieron no entró ni uno. A veces el acierto del rival también cuenta, pero nosotros trabajamos al reducir las ocasiones. Pienso que para que un equipo empiece a crecer en su juego, dejar la portería a cero es el primer paso para sumar confianza y seguir mejorando».

¿Para un central, la regularidad al once es clave?

«Eso es cosa del entrenador. A mí me toca jugar y esta semana quizás no entro. Sinceramente, creo que hay muchísima competencia que pone las cosas difíciles cada semana. Yo me centro en seguir sumando cada entrenamiento y jugar todo lo que pueda. Sea cuál sea la pareja de centrales, cumplirá».

En estos últimos partidos se ha alzado como el líder de la defensa y se lo ha visto más carácter sobre el césped.

«Al final es un poco por la experiencia que tengo con respecto a mis compañeros. Creo que es un factor del cual tengo que aportar también. Con todo, hay partidos que he sido más acertado y de otros que menos, pero siempre intento dar mi mejor versión. Aunque entiendo que al ser defensa, siempre estoy expuesto al hecho de que cualquier error se me señale».

Es uno de los capitanes.

«Normalmente son los jugadores que más tiempo hace que están en el club y después se hace una pequeña votación en el vestuario. Me tocó y la verdad es que es un orgullo para mí y una forma más para intentar ayudar en el equipo con mi experiencia».

Ya han pasado unas semanas con Cristóbal Parralo. ¿Qué cambios ha visto en el vestuario?

«Cuando hay un cambio de entrenador siempre se refresca un poco la mente, sobre todo en aquellos que tenían menos continuidad. Cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol, ahora estamos trabajando de una forma y veo el equipo ilusionado. Menos el partido de Murcia, que creo que fue mayor de lo que merecíamos, estamos haciendo buenos partidos y esta semana tenemos una nueva oportunidad para mostrar nuestro crecimiento».

El año pasado vivió una situación similar a la Andorra. Un equipo hecho para estar arriba que no empezó bien y tuvo un cambio de entrenador por acabar la temporada con el ascenso. ¿Esta experiencia qué lo dice?

«Me dice que eso es muy largo. Durante la temporada hay tramos de regularidad, de otros irregulares. Hay equipos hechos para estar en la parte alta que ahora están en zona de nadie pero que dentro de unos meses estarán en posiciones de play-off de ascenso. La clasificación ahora es un poco irreal, todos los equipos estamos muy cerca uno los otros y si ganas dos partidos estás en el punto más álgido y si pierdes dos, te hundes. Se tiene que trabajar y trabajar porque es a final cuando se ve qué plantillas se merecen luchar por las cosas bonitas».

¿La clave es ahora sumar sensaciones y confianza para sumar aciertos al tramo importante del curso?

«Tenemos que conseguir ser regulares. Después las segundas vueltas cambian mucho las temporadas, porque los equipos se refuerzan y las dinámicas cambian».

El domingo toca jugar contra un Hércules con nuevo entrenador: Beto Company. ¿Usted lo conoce de la temporada pasada, qué puede decir del míster?

«El Hércules es un equipo que tiene una plantilla para aspirar a cuotas más elevadas. Del entrenador puedo decir que es atrevido, que quiere que su equipo tenga su pelota y robar tiempo al contrincante con la posesión. Vienen de ganar a casa y aterrizarán en el Nou Estadi a ganar».

No esperas un Hércules cerrado detrás.

«De ninguna manera. Vendrán a por el partido, a dominar la pelota, proponer y ganar, conociendo al míster. Lo que tenemos que hacer nosotros es que eso no pase y mostrar nuestro carácter».

Será un choque de dinámicas entre dos equipos que se encuentran en el mismo proceso de crecimiento. ¿Qué tiene que hacer el Nàstic para estar orgulloso?

«Será un partido igualado y lo más normal es que haya tramos donde cada equipo sea el dominador. Nosotros somos los que jugamos en casa, tenemos que salir a morder, ser más valientes que nunca y salir a morder para llevarnos los tres puntos y enviar un mensaje».

El domingo a las 16 h es un buen horario para ver un Nou Estadi con un gran ambiente.

Un Nàstic-Hércules siempre ha sido un partido atractivo y bonito para el espectador y este no será menos. Desde aquí animo a la gente para que venga a darnos apoyo, no los defraudaremos».