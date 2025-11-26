Cristóbal Parralo elige a los ocho intocables para la construcción de su Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Tras tres partidos al mando, el Nàstic de Cristóbal Parralo empieza a tomar forma. El técnico andaluz aterrizó con la promesa de transformar el equipo en uno más proactivo y agresivo, pero este no es un proceso instantáneo, sino que requiere tiempo. Por ahora, con el ataque como gran tarea pendiente, Parralo se ha centrado en frenar la sangría goleadora y ha iniciado este cambio con ocho pilares fundamentales.

Ocho hombres de confianza han vertebrado cada once en estos tres últimos partidos. De hecho, como apuntó la cuenta Big Data Nàstic en X, estos ocho jugadores han sumado más del 85% de todos los minutos disputados. Esta continuidad favorece el crecimiento y, precisamente, la mayoría que la han disfrutado se encuentran en la retaguardia.

Dani Rebollo se ha mantenido como el referente en la portería grana. El de Lepe demostró en el último partido contra el Villarreal B que no tiene rival esta temporada y su paso adelante es una de las mejores noticias. El otro jugador que, como Rebollo, ha jugado todos y cada uno de los minutos es Marc Montalvo. En el eje, el segundo capitán es pieza clave del equipo. Ayuda en tareas defensivas y, poco a poco, también está dando un paso hacia el área rival con más llegadas. Su pareja en la medular, Óscar Sanz, también es uno de los fijos en el once, junto con Jaume Jardí y Pau Martínez.

Parralo apostó por dar confianza a la defensa. Cuando llegó, el equipo era el más goleado de toda la categoría. Una sangría que intentó cortar sin cambiar piezas. César Morgado y David Alba se han erigido como la pareja de centrales titular sin discusión.

Finalmente, el octavo intocable es Moi Delgado. El lateral izquierdo se ha ganado la titularidad y los minutos en cuanto su físico se lo ha permitido. Con todo, aún no está totalmente recuperado de sus molestias y eso ha provocado que en los dos últimos partidos haya acabado siendo sustituido obligatoriamente en los minutos finales.

Quien no entra en esta lista por minutaje, pero también es intocable, es Marcos Baselga. El aragonés es el delantero referente y la pólvora que necesita un equipo que está en pleno proceso de construcción.

Tras dos porterías a cero, el equipo tiene una nueva prueba para mostrar su crecimiento contra el Hércules este domingo, donde deberá mejorar las sensaciones.