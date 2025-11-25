El caso de Almpanis y Juanda Fuentes, de opciones al ataque a desaparecer del once

En la izquierda, Juanda Fuentes durante el duelo contra el Tarazona y, en la derecha, Christos Almpanis contra el AlcorcónGerard Martí

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

En sus tres primeros partidos en el Nàstic, Cristóbal Parralo se ha centrado en tapar la sangría detrás. Contra el Villarreal B se sumó la segunda portería a cero consecutiva, casi el único dato positivo que se puede extraer de este partido.

En estos encuentros, han ganado protagonismo con el técnico perfiles de jugadores con entrega en ataque y defiende, dejando una lista de cuatro perjudicados, dos en los lados con Juanda Fuentes y Christos Almpanis.

Los dos extremos cedidos por el Andorra han pasado de ser una alternativa en el once, alternando el papel de titular y revulsivo cada uno, a desaparecer por completo. De hecho, en los tres partidos que ha dirigido Parralo, tanto Almpanis como Juanda Fuentes han sumado diez minutos en total.

El griego los sumó contra el Real Murcia y, desde entonces, ha sido inédito mientras que el colombiano acumuló la mayoría en las postrimerías del partido contra el filial groguet.

El técnico grana atribuye la ausencia de estos dos jugadores a las circunstancias de los tres partidos disputados. En el postpartido contra el Marbella, en el cual ninguno de los dos jugó, Parralo subrayó que «no es que no creamos en los dos jugadores, son las condiciones de cada partido las que piden unos cambios u otros».

Con todo, también dejó entrever que lo que necesitan los dos jugadores es sumar en la entrega defensiva: «Les líneas están marcadas y hago los onces en función de lo que veo en los entrenamientos y el trabajo», apuntó en la misma rueda de prensa.

Efecto dominó

Christos Almpanis y Juanda Fuentes todavía se tienen que ganar la confianza de Parralo para sumar protagonismo por la izquierda. Sin ellos como posibilidad en el once, el encargado al asumir la posición ha sido, hasta ahora, Jaume Jardí.

El crack reusense se ha visto exiliado a la izquierda, una posición para «sumar amplitud de campo y asistencias», según apuntó Parralo, pero, también según se ha podido ver en estos tres partidos, ha perdido el impacto que mostró en el inicio de la temporada. De hecho, contra el Villarreal B, los mejores minutos del ataque grana llegaron cuando el reusense salió de su posición para ayudar al resto del ataque.

Almpanis y Juanda Fuentes no son los únicos jugadores desaparecidos en esta nueva etapa en el banquillo grana. Enric Pujol, de momento, es el más afectado. El central de Gandesa es el único que todavía no ha jugado ni un solo minuto. Los últimos minutos que disfrutó fueron ahora hace un mes contra el Tarazona.

Por otra parte, Wilfrid Kaptoum también ha entrado en esta lista. El mediocampista disfrutó de protagonismo contra el Real Murcia con su rol en la medular con la posición más avanzada, pero después del 2-1 al descanso, el camerunés fue sustituido y, desde entonces, ha desaparecido también como alternativa.

Llenar el Nou Estadi

El Nàstic quiere una gran entrada para ayudar al equipo de cara al duelo de este domingo a las 16 horas contra el Hércules. El club ha puesto en marcha una promoción exclusivamente online aprovechando el black friday. Cada socio podrá comprar hasta cuatro entradas por valor de cinco euros en la zona de su abono.