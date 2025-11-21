Final: Empate y poca cosa más del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' Final 20:52 21/11/2025 20:52 21/11/2025 Empate y poca cosa más

90' Cambio del Nàstic 20:45 21/11/2025 20:45 21/11/2025 Se marcha Pau Martínez y entra Mángel.

85' Tarjeta amarilla para el Nàstic 20:43 21/11/2025 20:43 21/11/2025 La ve Óscar Sanz.

80' Doble cambio groguet 20:37 21/11/2025 20:37 21/11/2025 Se Marchan Viveros y Cheikh y entran Hugo López y Ruiz.

80' Doble cambio grana 20:36 21/11/2025 20:36 21/11/2025 Entra Juncà i Juanda por Moi Delgado y Jaume Jardí

75' Tarjeta amarilla para el Nàstic 20:31 21/11/2025 20:31 21/11/2025 La ve Álex Jiménez.

71' Cambio del Nàstic 20:27 21/11/2025 20:27 21/11/2025 Se marcha Baselga y entra Cedric.

70' Cambio del Villarreal 20:26 21/11/2025 20:26 21/11/2025 Entra Barry por Gaitán.

61' Avisa de nuevo el filial 20:17 21/11/2025 20:19 21/11/2025 Centrada lateral que sorprende a Alba, pero, por suerte, se anticipa Rebollo.

60' Tarjeta amarilla para el Villarreal B 20:16 21/11/2025 20:16 21/11/2025 La ve Rubio para obstaculizar a Rebollo.

59' ¡De nuevo Jiménez ! 20:15 21/11/2025 20:15 21/11/2025 Montalvo habilita un mano a mano a Álex Jiménez que el delantero desperdicia.

55' ¡Rebollo! 20:12 21/11/2025 20:15 21/11/2025 Rechaza la defensa grana, pero el rebote se envenena y casi acaba dentro de la portería de Rebollo. Buen paro.

52' Primero remate del Nàstic 20:09 21/11/2025 20:09 21/11/2025 Baselga muestra personalidad y chuta desde la frontal a manos del portero groguet, Lo único con coraje.

46' Empieza la segunda mitad 20:01 21/11/2025 20:01 21/11/2025 Mueve la pelota el Villarreal.

45' Descanso 19:45 21/11/2025 19:45 21/11/2025 Ha acabado mejor el Nàstic, pero el Villarreal se ha merecido mover el marcador.

40' Mejores minutos del Nàstic 19:41 21/11/2025 19:41 21/11/2025 Los grana avisan y no se alejan del área rival. Montalvo lidera.

38' Primera buena jugada del Nàstic 19:39 21/11/2025 19:39 21/11/2025 Crea por la derecha el Nàstic. Pau Martínez y Jaume Jardí se generan el espacio para centrar en Baselga, pero el delantero no puede rematar.

36' El travesaño salva el Nàstic 19:37 21/11/2025 19:37 21/11/2025 Centro que Santos falla a la hora de rehusar el peligro. Gaitán aprovecha el error y chuta perfecto, pero el travesaño salva el Nàstic.

35' ¡La tiene Álex Jiménez ! 19:35 21/11/2025 19:35 21/11/2025 Muy bien Baselga controlando y pasando una pelota en el espacio. Álex Jiménez desperdicia el mano a mano tropezando con él mismo.

33' Tarjeta amarilla para el Villarreal B 19:33 21/11/2025 19:33 21/11/2025 La ve Lautaro.

30' A la valla 19:30 21/11/2025 19:30 21/11/2025 Falta directa que ejecuta Rubio y la para la barrera.

29' Tarjeta amarilla para el Nàstic 19:29 21/11/2025 19:29 21/11/2025 La ve César Morgado.

26' Tiene que despertar el Nàstic 19:28 21/11/2025 19:28 21/11/2025 Los grana tocan más la pelota, pero se pierden pasando el medio del campo. No se llega al área y no hay seguridad con la posesión, todos los pases van para atrás.

22' Salva Dani Rebollo 19:24 21/11/2025 19:24 21/11/2025 Centrada lateral que se envenena. Rebollo se santifica deteniendo dos chutes peligrosos. Llega con demasiada facilidad el Villarreal al área.

17' Otra ocasión de peligro 19:18 21/11/2025 19:18 21/11/2025 Centro lateral que remata Viveros a manos de Rebollo. No sale del medio del campo el Nàstic.

16' Sufre el Nàstic 19:17 21/11/2025 19:17 21/11/2025 Centro lateral con un doble coscorrón del Villarreal. Se defiende como puede el Nàstic.

15' De nuevo el Villarreal 19:16 21/11/2025 19:16 21/11/2025 Todavía Gaitán en Santos, busca el espacio y ejecuta el tiro dentro del área, pero, por suerte, choca con el palo.

12' Ataque y contraataque 19:13 21/11/2025 19:13 21/11/2025 Centro lateral de Pau Martínez que no remata a ningún jugador del Nàstic. Contraataque instantáneo del Villarreal. En el mano a mano, Rubio envía la pelota fuera.

5' Intensidad 19:06 21/11/2025 19:06 21/11/2025 Sale fuerte el Villarreal con presión alta y atento a cualquier error. Centro lateral que saca el Nàstic como puede.

2' Avisa el Villarreal 19:03 21/11/2025 19:03 21/11/2025 Tiro potente de Gaitán que para Rebollo en dos tiempos.

1' ¡Empieza el partido! 18:58 21/11/2025 18:58 21/11/2025 Mueve la pelota el Nàstic.

Banquillo grogueta 18:54 21/11/2025 18:54 21/11/2025 Quevedo, Gil, Hugo López, Pascual, Barry, Adrián, Garcia y Bonafé.

Banquillo del Nàstic 18:53 21/11/2025 18:53 21/11/2025 Fuidias, Camus, Mángel, Juncà, Kaptoum, Cedric, Almpanis, Fernando, Juanda, Pujol y Álvaro.

Once del Villarreal B 18:51 21/11/2025 18:51 21/11/2025 Rubén Gómez, Budesca, Lautaro, Valou, Eneko, Víctor, Cheikh, Macià Gaitámn Viveros y Álex Rubio.

Once del Nàstic 18:48 21/11/2025 18:48 21/11/2025 Dani Rebollo. Sergio Santos, David Alba. César Morgado, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Pau Martínez, Jaume Jardí, Álex Jiménez y Marcos Baselga.