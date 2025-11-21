Fútbol
Final: Empate y poca cosa más del Nàstic
Villarreal B
Finalizado
0
0
Nàstic
Final
Empate y poca cosa más
Cambio del Nàstic
Se marcha Pau Martínez y entra Mángel.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Óscar Sanz.
Doble cambio groguet
Se Marchan Viveros y Cheikh y entran Hugo López y Ruiz.
Doble cambio grana
Entra Juncà i Juanda por Moi Delgado y Jaume Jardí
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Álex Jiménez.
Cambio del Nàstic
Se marcha Baselga y entra Cedric.
Cambio del Villarreal
Entra Barry por Gaitán.
Avisa de nuevo el filial
Centrada lateral que sorprende a Alba, pero, por suerte, se anticipa Rebollo.
Tarjeta amarilla para el Villarreal B
La ve Rubio para obstaculizar a Rebollo.
¡De nuevo Jiménez!
Montalvo habilita un mano a mano a Álex Jiménez que el delantero desperdicia.
¡Rebollo!
Rechaza la defensa grana, pero el rebote se envenena y casi acaba dentro de la portería de Rebollo. Buen paro.
Primero remate del Nàstic
Baselga muestra personalidad y chuta desde la frontal a manos del portero groguet, Lo único con coraje.
Empieza la segunda mitad
Mueve la pelota el Villarreal.
Descanso
Ha acabado mejor el Nàstic, pero el Villarreal se ha merecido mover el marcador.
Mejores minutos del Nàstic
Los grana avisan y no se alejan del área rival. Montalvo lidera.
Primera buena jugada del Nàstic
Crea por la derecha el Nàstic. Pau Martínez y Jaume Jardí se generan el espacio para centrar en Baselga, pero el delantero no puede rematar.
El travesaño salva el Nàstic
Centro que Santos falla a la hora de rehusar el peligro. Gaitán aprovecha el error y chuta perfecto, pero el travesaño salva el Nàstic.
¡La tiene Álex Jiménez!
Muy bien Baselga controlando y pasando una pelota en el espacio. Álex Jiménez desperdicia el mano a mano tropezando con él mismo.
Tarjeta amarilla para el Villarreal B
La ve Lautaro.
A la valla
Falta directa que ejecuta Rubio y la para la barrera.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve César Morgado.
Tiene que despertar el Nàstic
Los grana tocan más la pelota, pero se pierden pasando el medio del campo. No se llega al área y no hay seguridad con la posesión, todos los pases van para atrás.
Salva Dani Rebollo
Centrada lateral que se envenena. Rebollo se santifica deteniendo dos chutes peligrosos. Llega con demasiada facilidad el Villarreal al área.
Otra ocasión de peligro
Centro lateral que remata Viveros a manos de Rebollo. No sale del medio del campo el Nàstic.
Sufre el Nàstic
Centro lateral con un doble coscorrón del Villarreal. Se defiende como puede el Nàstic.
De nuevo el Villarreal
Todavía Gaitán en Santos, busca el espacio y ejecuta el tiro dentro del área, pero, por suerte, choca con el palo.
Ataque y contraataque
Centro lateral de Pau Martínez que no remata a ningún jugador del Nàstic. Contraataque instantáneo del Villarreal. En el mano a mano, Rubio envía la pelota fuera.
Intensidad
Sale fuerte el Villarreal con presión alta y atento a cualquier error. Centro lateral que saca el Nàstic como puede.
Avisa el Villarreal
Tiro potente de Gaitán que para Rebollo en dos tiempos.
¡Empieza el partido!
Mueve la pelota el Nàstic.
Banquillo grogueta
Quevedo, Gil, Hugo López, Pascual, Barry, Adrián, Garcia y Bonafé.
Banquillo del Nàstic
Fuidias, Camus, Mángel, Juncà, Kaptoum, Cedric, Almpanis, Fernando, Juanda, Pujol y Álvaro.
Once del Villarreal B
Rubén Gómez, Budesca, Lautaro, Valou, Eneko, Víctor, Cheikh, Macià Gaitámn Viveros y Álex Rubio.
Once del Nàstic
Dani Rebollo. Sergio Santos, David Alba. César Morgado, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Pau Martínez, Jaume Jardí, Álex Jiménez y Marcos Baselga.
¡El Villarreal B-Nàstic está a punto de empezar!
El Nàstic abre la jornada contra el Villarreal B con el objetivo de sumar la segunda victoria consecutiva. Los grana se lo tendrán que ganar contra un Villarreal potente, sobre todo en casa.