Final: Empate y poca cosa más del Nàstic

Villarreal CF B

Villarreal B

Finalizado

0

0

escut nastic

Nàstic

Árbitro: Aleksandar Ivaylov (balear)
Previa Villarreal B-Nàstic

Arnau Montreal Quesada
Publicado por
Arnau Montreal Quesada

Creado:

Actualizado:

Final

Empate y poca cosa más

Cambio del Nàstic

Se marcha Pau Martínez y entra Mángel.

Tarjeta amarilla para el Nàstic

La ve Óscar Sanz.

Doble cambio groguet

Se Marchan Viveros y Cheikh y entran Hugo López y Ruiz.

Doble cambio grana

Entra Juncà i Juanda por Moi Delgado y Jaume Jardí

Tarjeta amarilla para el Nàstic

La ve Álex Jiménez.

Cambio del Nàstic

Se marcha Baselga y entra Cedric.

Cambio del Villarreal

Entra Barry por Gaitán.

Avisa de nuevo el filial

Centrada lateral que sorprende a Alba, pero, por suerte, se anticipa Rebollo.

Tarjeta amarilla para el Villarreal B

La ve Rubio para obstaculizar a Rebollo.

¡De nuevo Jiménez!

Montalvo habilita un mano a mano a Álex Jiménez que el delantero desperdicia.

¡Rebollo!

Rechaza la defensa grana, pero el rebote se envenena y casi acaba dentro de la portería de Rebollo. Buen paro.

Primero remate del Nàstic

Baselga muestra personalidad y chuta desde la frontal a manos del portero groguet, Lo único con coraje.

Empieza la segunda mitad

Mueve la pelota el Villarreal.

Descanso

Ha acabado mejor el Nàstic, pero el Villarreal se ha merecido mover el marcador.

Mejores minutos del Nàstic

Los grana avisan y no se alejan del área rival. Montalvo lidera.

Primera buena jugada del Nàstic

Crea por la derecha el Nàstic. Pau Martínez y Jaume Jardí se generan el espacio para centrar en Baselga, pero el delantero no puede rematar.

El travesaño salva el Nàstic

Centro que Santos falla a la hora de rehusar el peligro. Gaitán aprovecha el error y chuta perfecto, pero el travesaño salva el Nàstic.

¡La tiene Álex Jiménez!

Muy bien Baselga controlando y pasando una pelota en el espacio. Álex Jiménez desperdicia el mano a mano tropezando con él mismo.

Tarjeta amarilla para el Villarreal B

La ve Lautaro.

A la valla

Falta directa que ejecuta Rubio y la para la barrera.

Tarjeta amarilla para el Nàstic

La ve César Morgado.

Tiene que despertar el Nàstic

Los grana tocan más la pelota, pero se pierden pasando el medio del campo. No se llega al área y no hay seguridad con la posesión, todos los pases van para atrás.

Salva Dani Rebollo

Centrada lateral que se envenena. Rebollo se santifica deteniendo dos chutes peligrosos. Llega con demasiada facilidad el Villarreal al área.

Otra ocasión de peligro

Centro lateral que remata Viveros a manos de Rebollo. No sale del medio del campo el Nàstic.

Sufre el Nàstic

Centro lateral con un doble coscorrón del Villarreal. Se defiende como puede el Nàstic.

De nuevo el Villarreal

Todavía Gaitán en Santos, busca el espacio y ejecuta el tiro dentro del área, pero, por suerte, choca con el palo.

Ataque y contraataque

Centro lateral de Pau Martínez que no remata a ningún jugador del Nàstic. Contraataque instantáneo del Villarreal. En el mano a mano, Rubio envía la pelota fuera.

Intensidad

Sale fuerte el Villarreal con presión alta y atento a cualquier error. Centro lateral que saca el Nàstic como puede.

Avisa el Villarreal

Tiro potente de Gaitán que para Rebollo en dos tiempos.

¡Empieza el partido!

Mueve la pelota el Nàstic.

Banquillo grogueta

Quevedo, Gil, Hugo López, Pascual, Barry, Adrián, Garcia y Bonafé.

Banquillo del Nàstic

Fuidias, Camus, Mángel, Juncà, Kaptoum, Cedric, Almpanis, Fernando, Juanda, Pujol y Álvaro.

Once del Villarreal B

Rubén Gómez, Budesca, Lautaro, Valou, Eneko, Víctor, Cheikh, Macià Gaitámn Viveros y Álex Rubio.

Once del Nàstic

Dani Rebollo. Sergio Santos, David Alba. César Morgado, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Pau Martínez, Jaume Jardí, Álex Jiménez y Marcos Baselga.

¡El Villarreal B-Nàstic está a punto de empezar!

El Nàstic abre la jornada contra el Villarreal B con el objetivo de sumar la segunda victoria consecutiva. Los grana se lo tendrán que ganar contra un Villarreal potente, sobre todo en casa.

