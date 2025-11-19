Marc Montalvo y Jaume Jardí, líderes del Nàstic y debutantes con Catalunya

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic estuvo presente ayer en el partido benéfico entre la selección de Catalunya y Palestina que acabó con victoria catalana por 2-1. Los capitanes Marc Montalvo y Jaume Jardí disputaron treinta minutos sobre el césped del Estadio Olímpico de Monjuïc, un debut que fue también un reconocimiento para los dos líderes del equipo.

Los dos jugadores salieron desde el banquillo en la segunda parte cuando el partido había bajado las revoluciones. En este tramo de poca actividad, quien más participación tuvo fue Jaume Jardí. El reusense se encargó de la pelota parada y puso unas cuantas centradas. Como curiosidad, el grana volvió a la media punta con más libertad de movimiento, en vez de su actual posición en la banda izquierda.

Por otra parte, Marc Montalvo, quien con el Nàstic ha dado un paso adelante en medio del campo y ahora tiene más llegada al área rival, fue utilizado de todo lo contrario: de central derecho. El seleccionador catalán Gerard López encontró en el de Riudoms la solución para llenar el agujero de la defensa de cinco con Montalvo como tercer defensor.

Su convocatoria con la selección no es más que un reconocimiento a su estado de forma porque, con permiso de Dani Rebollo, son los dos mejores jugadores del Nàstic en estas 12 primeras jornadas de liga.

Los dos han jugado todos los partidos y Montalvo sólo se ha perdido una titularidad. Los dos se han convertido en los referentes más estables de un equipo que, en el transcurso de los partidos, ha ido teniendo un nivel irregular. Jaume Jardí es el más destacado, sobre todo por su capacidad goleadora. Seis goles y una asistencia acumula ya al reusense esta temporada. La eficacia desde el punto de penal y su inspiración sobre el césped lo han convertido en el faro del ataque del Nàstic.

Por otra parte, Montalvo ha dado un paso adelante también en el sentido literal. En los últimos partidos hemos visto un medio centro con más llegada al área, una tarea pendiente del riudomenc que, contra el Marbella, dio el centro que acabó con el gol de Baselga.

Hoy, Montalvo y Jardí vuelven a ejercitarse con el resto de la plantilla para prepararse de cara al duelo contra el Villarreal B de este viernes. Tres días tienen para recuperarse para liderar el equipo contra el filial groguet.