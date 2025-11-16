Final: Victoria del Nàstic contra el Marbella

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' ¡Final! 16:16 16/11/2025 16:16 16/11/2025 Victoria grana contra el Marbella.

80' Cambio del Marbella 16:00 16/11/2025 16:00 16/11/2025 Entra Palacín por Eugeni.

78' Araña minutos el Nàstic 15:58 16/11/2025 15:58 16/11/2025 Los jugadores del Nàstic arañan cada minuto. Quieren cerrar el 1-0.

76' Doble cambio del Nàstic 15:56 16/11/2025 15:56 16/11/2025 Entra Álvaro García y Fernando Torres por Moi Delgado y Cedric.

74' Cuál parada de Manu García 15:55 16/11/2025 15:55 16/11/2025 Centrada que falla al atraparla a Manu García. Pau Martínez lo suelta, pero rectifica Garcia con una mano que para el gol.

74' Cambio del Marbella 15:54 16/11/2025 15:54 16/11/2025 Entra Jorge para|por Valentino.

70' Avisa el Marbella 15:52 16/11/2025 15:52 16/11/2025 Centrada que remata el Marbella y atrapa a Dani Rebollo. Controla el Marbella.

70' ¡La tiene Cedric ! 15:50 16/11/2025 15:51 16/11/2025 Jugada que inicia Morgado, Cedric habilita la jugada en Jardín que llega a la línea de fondo y pone el centro que remata demasiado blando Cedric.

64' Tiene Jardí el segundo 15:45 16/11/2025 15:45 16/11/2025 Contraataque de manual del Nàstic. Tres contra uno y decide Jardí. Primero yerra una pasada y, después, prueba el chute, pero también lo bloquea un defensor.

63' Tarjeta amarilla para el Nàstic 15:43 16/11/2025 15:43 16/11/2025 La ve Moi Delgado.

61' Cambio del Marbella 15:42 16/11/2025 15:42 16/11/2025 Entra Alcalde por Cámara.

61' Cambio del Nàstic 15:41 16/11/2025 15:41 16/11/2025 Se marcha Baselga y entra Álex Jiménez.

60' Problemas 15:40 16/11/2025 15:40 16/11/2025 El Nàstic ha bajado las revoluciones y da demasiadas opciones al Marbella para reavivar y llevar la batuta.

54' Cambio del Nàstic 15:35 16/11/2025 15:35 16/11/2025 Entra Mángel por Óscar Sanz que estaba tocado.

53' Tranquilidad 15:34 16/11/2025 15:34 16/11/2025 El Nàstic baja las revoluciones del partido.

52' Desconcentración 15:32 16/11/2025 15:32 16/11/2025 Falla Rebollo un pase y habilita un dos contra uno del Marbella, por suerte, a los andaluces no lo ejecutan bien.

50' Podrá continuar Óscar Sanz 15:30 16/11/2025 15:30 16/11/2025 Ha quedado en un susto.

49' Se hace daño Óscar Sanz 15:29 16/11/2025 15:29 16/11/2025 Rehúsa una pelota a pesar de en el choque de piernas se ha hecho daño|dolor|mal.

46' Empieza la segunda parte con cambios 15:25 16/11/2025 15:25 16/11/2025 Entra Sergio Santos por Sergio Camus para el Nàstic. Y el Marbella cambia Acosta y Muñoz por Adrián e Hicham.

45' Descanso 15:08 16/11/2025 15:08 16/11/2025 El gol de Baselga anima el partido.

45' Tarjeta amarilla para el Nàstic 15:06 16/11/2025 15:06 16/11/2025 La ve Camus.

45' Cinco minutos de añadido 15:03 16/11/2025 15:03 16/11/2025

42' Gol confirmado 15:01 16/11/2025 15:01 16/11/2025 Jugada enrevesada por la izquierda. Moi Delgado gana el espacio y le devuelve la pelota a Montalvo. Este la pone en Cedric que la controla mientras que un jugador le hace penalti. El árbitro lo iba a pitar, pero la jugada continúa y Baselga atrapa la pelota y en el centro-chute un jugador del Marbella lo envía dentro. El árbitro duda en el fuera de juego, pero no lo es, Cambra habilita la jugada.

40' Jugada en revisión 14:58 16/11/2025 14:58 16/11/2025 Habla al árbitro con los dos entrenadores. Se revisa la jugada.

39' ¡ GOOOOL DE MARCOS BASELGA ! 14:57 16/11/2025 14:57 16/11/2025

32' Ojo con el Marbella 14:50 16/11/2025 14:50 16/11/2025 Falla el Nàstic y Marbella empieza un contraataque que acaba con el remate de Rodri para sorprender a Dani Rebollo, pero el portero grana lo atrapa.

31' Córner a favor del Nàstic 14:48 16/11/2025 14:48 16/11/2025 Nuevo intento en pelota parada.

30' Momento del Marbella 14:48 16/11/2025 14:48 16/11/2025 Los andaluces se han hecho con la pelota y buscan el área grana.

27' Tarjeta amarilla para el Nàstic 14:44 16/11/2025 14:48 16/11/2025 La ve Baselga.

25' Susto 14:43 16/11/2025 14:48 16/11/2025 El Nàstic no corta una jugada del Marbella en medio del campo que habilita en Cambra llegar a la frontal y probar el chute. Demasiado blando.

22' ¡ Morgado ! 14:39 16/11/2025 14:39 16/11/2025 Jugada ensayada. Centro de Jardí al punto de penalti, vuela Morgado, pero el cabezazo sale fuera.

20' Lo intenta Jardí 14:37 16/11/2025 14:37 16/11/2025 Pasada en largo que atrapa Baselga, Cedric deja la jugada en Jardí que prueba el chute desde la frontal, pero sale fuera.

18' Faltan ideas 14:36 16/11/2025 14:36 16/11/2025 El Nàstic está demasiado estático, faltan ideas en medio del campo y transitar mejor.

13' El Marbella espera detrás 14:30 16/11/2025 14:30 16/11/2025 Bloque bajo del Marbella defiende, sin presionar más de la cuenta ni dejar agujeros. Al Nàstic le cuesta atacar.

11' Se acerca 14:28 16/11/2025 14:28 16/11/2025 Buena jugada de Jaume Jardí que habilita Marc Montalvo solo en la banda. El centro del de Riudoms lo corta a un defensor.

10' No lo consigue el Nàstic 14:26 16/11/2025 14:26 16/11/2025 De momento, el Nàstic no consigue progresar. Falta una conexión más en medio del campo o desinhibir las bandas. Demasiado estático de momento los grana.

5' Control 14:22 16/11/2025 14:22 16/11/2025 Minutos de tanteo con pasadas del Nàstic intentando superar la presión del Marbella.

1' La primera de córner 14:18 16/11/2025 14:18 16/11/2025 Primera jugada y el Nàstic bastante córner. Centrada en el primer palo que Cedric recoge, pero el chute sale fuera.



1' ¡Empieza el partido! 14:17 16/11/2025 14:17 16/11/2025 Mueve la pelota el Nàstic

Baselga a escena 14:02 16/11/2025 14:02 16/11/2025 Después de tres partidos fuera de juego por una lesión en los isquiotibiales, Marcos Baselga vuelve a estar disponible y de la mejor manera: directo al once titular.

Vuelven tres exgrana 13:47 16/11/2025 13:47 16/11/2025 Tres exjugadores del Nàstic vuelven con el Marbella. Dos son al once: Manu García, quien fue Zamora del Nàstic y sufrió la final de Vigo y Eugeni Vallderrama, perla tarraconense que hace más de una década que voló. En el banquillo, el mediocampista Álex López, quien jugó la temporada pasada con el Nàstic hasta enero.

Banquillo del Marbella 13:44 16/11/2025 13:44 16/11/2025 Vassi (ps), Jorge, Puñal, Alejandro, Alcalde, Hicham, Adrián, Alexiel y Palacín.

Banquillo del Nàstic 13:44 16/11/2025 13:44 16/11/2025 Fuidias (ps), Mángel, Juncà, Álex Jiménez, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Juanda Fuentes, Sergio Santos, Enric Pujol, Álvaro García y David Cabezas.

Once del Marbella 13:43 16/11/2025 13:43 16/11/2025 Manu García (P), Valentino Fattore, Gabri Clemente, Escassi, Álex Martínez, Eugeni Vallderrama, Luis Muñoz, Luis Acosta, Ohemeng, Cambra y Rodri Ríos

¡Once de Tu Club Gimnàstic! 13:36 16/11/2025 13:38 16/11/2025 Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz (c), Jaume Jardí, Pau Martínez, Marcos Baselga y Cedric Omoigui.

En la previa, música y fideuà 13:35 16/11/2025 13:38 16/11/2025 Los nastiquers se han reunido en el NouEstadi una hora y media antes del partido para hacer la previa más animada. El partido está a una hora más que extraña, así que toca comer en el estadio con una fideuada popular.