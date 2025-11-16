Fútbol
Final: Victoria del Nàstic contra el Marbella
Nàstic
Baselga (39')
Finalizado
1
0
Marbella
¡Final!
Victoria grana contra el Marbella.
Cambio del Marbella
Entra Palacín por Eugeni.
Araña minutos el Nàstic
Los jugadores del Nàstic arañan cada minuto. Quieren cerrar el 1-0.
Doble cambio del Nàstic
Entra Álvaro García y Fernando Torres por Moi Delgado y Cedric.
Cuál parada de Manu García
Centrada que falla al atraparla a Manu García. Pau Martínez lo suelta, pero rectifica Garcia con una mano que para el gol.
Cambio del Marbella
Entra Jorge para|por Valentino.
Avisa el Marbella
Centrada que remata el Marbella y atrapa a Dani Rebollo. Controla el Marbella.
¡La tiene Cedric!
Jugada que inicia Morgado, Cedric habilita la jugada en Jardín que llega a la línea de fondo y pone el centro que remata demasiado blando Cedric.
Tiene Jardí el segundo
Contraataque de manual del Nàstic. Tres contra uno y decide Jardí. Primero yerra una pasada y, después, prueba el chute, pero también lo bloquea un defensor.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Moi Delgado.
Cambio del Marbella
Entra Alcalde por Cámara.
Cambio del Nàstic
Se marcha Baselga y entra Álex Jiménez.
Problemas
El Nàstic ha bajado las revoluciones y da demasiadas opciones al Marbella para reavivar y llevar la batuta.
Cambio del Nàstic
Entra Mángel por Óscar Sanz que estaba tocado.
Tranquilidad
El Nàstic baja las revoluciones del partido.
Desconcentración
Falla Rebollo un pase y habilita un dos contra uno del Marbella, por suerte, a los andaluces no lo ejecutan bien.
Podrá continuar Óscar Sanz
Ha quedado en un susto.
Se hace daño Óscar Sanz
Rehúsa una pelota a pesar de en el choque de piernas se ha hecho daño|dolor|mal.
Empieza la segunda parte con cambios
Entra Sergio Santos por Sergio Camus para el Nàstic. Y el Marbella cambia Acosta y Muñoz por Adrián e Hicham.
Descanso
El gol de Baselga anima el partido.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Camus.
Cinco minutos de añadido
Gol confirmado
Jugada enrevesada por la izquierda. Moi Delgado gana el espacio y le devuelve la pelota a Montalvo. Este la pone en Cedric que la controla mientras que un jugador le hace penalti. El árbitro lo iba a pitar, pero la jugada continúa y Baselga atrapa la pelota y en el centro-chute un jugador del Marbella lo envía dentro. El árbitro duda en el fuera de juego, pero no lo es, Cambra habilita la jugada.
Jugada en revisión
Habla al árbitro con los dos entrenadores. Se revisa la jugada.
¡GOOOOL DE MARCOS BASELGA!
Ojo con el Marbella
Falla el Nàstic y Marbella empieza un contraataque que acaba con el remate de Rodri para sorprender a Dani Rebollo, pero el portero grana lo atrapa.
Córner a favor del Nàstic
Nuevo intento en pelota parada.
Momento del Marbella
Los andaluces se han hecho con la pelota y buscan el área grana.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Baselga.
Susto
El Nàstic no corta una jugada del Marbella en medio del campo que habilita en Cambra llegar a la frontal y probar el chute. Demasiado blando.
¡Morgado!
Jugada ensayada. Centro de Jardí al punto de penalti, vuela Morgado, pero el cabezazo sale fuera.
Lo intenta Jardí
Pasada en largo que atrapa Baselga, Cedric deja la jugada en Jardí que prueba el chute desde la frontal, pero sale fuera.
Faltan ideas
El Nàstic está demasiado estático, faltan ideas en medio del campo y transitar mejor.
El Marbella espera detrás
Bloque bajo del Marbella defiende, sin presionar más de la cuenta ni dejar agujeros. Al Nàstic le cuesta atacar.
Se acerca
Buena jugada de Jaume Jardí que habilita Marc Montalvo solo en la banda. El centro del de Riudoms lo corta a un defensor.
No lo consigue el Nàstic
De momento, el Nàstic no consigue progresar. Falta una conexión más en medio del campo o desinhibir las bandas. Demasiado estático de momento los grana.
Control
Minutos de tanteo con pasadas del Nàstic intentando superar la presión del Marbella.
La primera de córner
Primera jugada y el Nàstic bastante córner. Centrada en el primer palo que Cedric recoge, pero el chute sale fuera.
¡Empieza el partido!
Mueve la pelota el Nàstic
Baselga a escena
Después de tres partidos fuera de juego por una lesión en los isquiotibiales, Marcos Baselga vuelve a estar disponible y de la mejor manera: directo al once titular.
Vuelven tres exgrana
Tres exjugadores del Nàstic vuelven con el Marbella. Dos son al once: Manu García, quien fue Zamora del Nàstic y sufrió la final de Vigo y Eugeni Vallderrama, perla tarraconense que hace más de una década que voló. En el banquillo, el mediocampista Álex López, quien jugó la temporada pasada con el Nàstic hasta enero.
Banquillo del Marbella
Vassi (ps), Jorge, Puñal, Alejandro, Alcalde, Hicham, Adrián, Alexiel y Palacín.
Banquillo del Nàstic
Fuidias (ps), Mángel, Juncà, Álex Jiménez, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Juanda Fuentes, Sergio Santos, Enric Pujol, Álvaro García y David Cabezas.
Once del Marbella
Manu García (P), Valentino Fattore, Gabri Clemente, Escassi, Álex Martínez, Eugeni Vallderrama, Luis Muñoz, Luis Acosta, Ohemeng, Cambra y Rodri Ríos
¡Once de Tu Club Gimnàstic!
Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz (c), Jaume Jardí, Pau Martínez, Marcos Baselga y Cedric Omoigui.
En la previa, música y fideuà
Los nastiquers se han reunido en el NouEstadi una hora y media antes del partido para hacer la previa más animada. El partido está a una hora más que extraña, así que toca comer en el estadio con una fideuada popular.
¡El Nàstic-Marbella está a punto de empezar!
Cristóbal Parralo se estrena en el Nuevo Estadio y en el banquillo, técnicamente. Después de vivir el duelo contra el Murcia desde la grada por sanción, el técnico jugará el primer partido en casa contra el Marbella ya desde el banquillo. El Nàstic necesita que su estadio sea un fortín y el primer camino es vencer en el Marbella.