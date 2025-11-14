Muere Xabier Azkargorta, exentrenador del Nàstic de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Xabier Azkargorta, histórico entrenador que dirigió, entre otros, al Nàstic de Tarragona en la temporada 1982-1983, ha fallecido este viernes a los 72 años en Bolivia. El club grana, a través de sus redes sociales, ha lamentado profundamente su muerte y ha transmitido “el más sentido pésame a toda su familia, amigos y compañeros”.

Azkargorta, conocido como El Bigotón, arrastraba desde hace años diversas complicaciones cardíacas. Español de nacimiento pero boliviano de corazón, llegó al país andino en 1993 para dirigir a la selección y logró el mayor hito de su carrera, clasificarla para el Mundial de Estados Unidos 1994, la única participación mundialista en la historia del combinado boliviano.

En España dejó una extensa trayectoria con 229 partidos dirigidos en Primera División, pasando por los banquillos del Espanyol —donde su carisma dejó una huella profunda—, Valladolid, Sevilla y Tenerife. Su muerte ha generado una gran conmoción en el mundo del fútbol, que despide a un técnico pionero y una figura respetada a ambos lados del Atlántico.