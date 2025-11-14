El Marbella de David Movilla, primera prueba del Nàstic de Parralo en casa

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Cristóbal Parralo se presenta en sociedad en el Nou Estadi este domingo. Después de la derrota en Murcia, los grana quieren un triunfo para sumar confianza en el nuevo proyecto. Para conseguirlo, tendrán que vencer un Marbella que llega revolucionado con cambio de entrenador y el director deportivo despedido. Además, la Federación estableció que el duelo se dispute a las 14.15 h, una hora más que extraña y perjudicial para el espectador.

El conjunto andaluz ha tenido una semana movida. David Movilla se estrenará en el banquillo que dejó a Carlos de Lerma y el director deportivo Jesús Sánchez también ha sido destituido. El motivo ha sido un inicio difícil del Marbella que, con 11 puntos y sólo dos victorias, se sitúa en posiciones de descenso. Hace más de un mes que el Marbella no gana y, de hecho, todavía no lo ha hecho a domicilio. Su pecado es la falta de gol, siendo el segundo equipo que menos anota con 8 dianas, casi la mitad que las del Nàstic.

Los resultados no acompañan las expectativas de un Marbella lleno de veteranos. El equipo de David Movilla cuenta con jugadores más que experimentados a la categoría, entre los cuales hay tres exnastiquers. El primero es Álex López, mediocampista que, en la mitad de la temporada pasada, cogió las maletas hacia el conjunto andaluz para acumular minutos. Su compañero en la medular también es un viejo conocido. El tarraconense Eugeni Vallderrama lidera la calidad en medio del campo y volverá el domingo al Nou Estadi Costa Daurada.

Además, en la portería hay otro, Manu García Zamora con el Nàstic ahora hace unas temporadas, protege la portería andaluza, aunque en los últimos partidos se ha quedado en el banquillo y en la grada después de cumplir tres duelos de sanción. No es exgrana, pero también volverá al Nou Estadi con la camiseta del Marbella un enemigo habitual: Rodri Ríos. El goleador ha sido un quebradero de cabeza en el pasado reciente, marcando tres goles en el play-off de ascenso contra el Ceuta de la temporada 2023-2024. Ahora, con 35 años, ha perdido el impulso goleador de aquellas temporadas, pero sigue siendo un peligro a tener en cuenta para una defensa grana que sufre mucho.

Todos preparados

El Nàstic de Cristóbal Parralo llegará con la plantilla al completo para encarar el reto. Marcos Baselga ha sido el jugador que se ha perdido las anteriores tres citas por molestias en los isquiotibiales, pero todo apunta al hecho de que estará disponible para su técnico de cara a este fin de semana.

El duelo también será el primero de Cristóbal Parralo desde el banquillo, porque contra el Real Murcia estuvo en la grada después de cumplir un partido de sanción. Con una semana más en la espalda, el técnico promete un equipo mejorado que sume las buenas sensaciones vividas en el primer tramo de partido contra el Real Murcia.

Eso sí, aparte de ganar de nuevo en el Nou Estadi, el máximo reto del entrenador es mejorar una defensa que, sea por desconexiones o errores, está haciendo aguas este inicio de temporada.