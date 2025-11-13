El Nàstic tiene presencia a la selección de Cataluña

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona dejará su huella a la selección de Cataluña. Los capitanes grana Marc Montalvo y Jaume Jardí han sido convocados por el seleccionador Gerard López de cara al partido benéfico contra la selección de Palestina del próximo martes 18 de noviembre a las 18 horas en l'Estadi Olímpic Lluis Companys-

Los dos jugadores han entrado a la lista de 22 jugadores y compartirán vestuario con jugadores de primera como Arnau Tenas (Villarreal), Sergio Gómez (Real Sociedad) y Àlex Moreno (Girona) entre otros, También hay jugadores de Primera Federación como Jordi y Àlex Cano (Europa), Albert Orriols y David Astals (Sabadell) y de Segunda División.

Gerard López tuvo palabras para los jugadores grana. Con respecto a Marc Montalvo «Jugador importantísimo en Tarragona, muchísima calidad y posicionamiento y creo que es de los migcentres que la Primera Federación se le queda corta». Finalmente, refiriéndose a Jaume Jardí destacó que «ex del Barça que conozco muy bien. Un jugador muy desequilibrante que nos dará muchísimo a la lista».

En el Salón de Actos de la sede central del FCF, Gerard López se ha mostrado muy contento con la selección y las ganas de hacer un buen papel: «Cuando se nos pide hacer la lista, lo hacemos con la máxima ilusión posible». También ha destacado el esfuerzo de todas las partes implicadas para poder sacar adelante este partido.

El enfrentamiento entre Cataluña y Palestina quiere ser mucho más que un partido de fútbol: será una jornada de hermandad, paz y solidaridad entre pueblos, con la colaboración de Departamento de Deportes de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, Distrito 11, Ciudades de Palestina y la entidad Act x Palestine. El partido supondrá un gesto de fraternidad deportiva y compromiso social, poniendo en valor el papel del fútbol como herramienta de unión, solidaridad y visibilidad internacional.