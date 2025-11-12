Extremos en banda natural y más hombres en medio del campo, los primeros retoques del Nàstic de Parralo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

A pesar de la derrota contra el Real Murcia, el Nàstic mostró signos de cambio en el estilo de juego y buenas sensaciones, que los dos goles locales desvanecieron. En cuatro sesiones, Cristóbal Parralo pudo impregnar en el equipo con su esencia con los primeros retoques que encaminan al equipo al estilo proactivo que proponía al técnico durante su presentación.

Los cambios más destacados vinieron al once. De hecho, sólo hubo uno, pero afectó a todo el sistema. Cristóbal Parralo apostó por dar entrada a Wilfrid Kaptoum para reforzar la medular. El camerunés se situó en una posición más avanzada con respecto a Marc Montalvo y Óscar Sanz, mientras que el habitual a la mediapunta, Jaume Jardí, volvió a la banda. En los dos carriles también hubo novedades, aparcando por completo los extremos aparte cambiada dejando a Jaume Jardí por la izquierda y Pau Martínez por la derecha.

Con Cedric en la punta de ataque, la conjunta grana se mostró más ofensiva y dominante, sin tampoco brillar más de la cuenta contra un Real Murcia dubitativo. Con estos movimientos, el equipo dio un paso adelante, habilitando a Marc Montalvo entrar más desde segunda línea, hecho que provocó el penalti del primer gol del partido. A pesar de volver a la banda, Jaume Jardí siguió siendo clave marcando el penal y con una asistencia a César Morgado para el 3-2. Esta era la idea, recuperar las centradas laterales y las pasadas en el espacio con más juego por las bandas que por el centro.

Apuestas

Wilfrid Kaptoum fue una de las apuestas para continuar esta idea. Con todo, el camerunés no pudo ofrecer el esperado y Cristóbal Parralo lo sustituyó al descanso para dar entrada Álex Jiménez en la misma posición avanzada.

Quién repitió también y en su banda fue Pau Martínez. El extremo volvió a su posición natural en su segunda titularidad. De hecho, la única vez que se veía por la derecha hasta ahora estuvo como a sustituir en el lateral derecho.

Pau Martínez

El de Blanes repitió titularidad con buenas sensaciones, recuperando un papel protagonista que esta temporada no ha disfrutado de regularidad. Martínez empezó el curso de la mejor manera, titularidad y asistencia con su especialidad: las centradas. Con una precisión milimétrica, asistió a Óscar Sanz en el primer gol contra el Algeciras. Desde entonces, su presencia se desvaneció, quedándose relegado en un papel secundario como sustituto en la banda derecha.

En la Copa del Rey fue el único jugador salvable, hecho que le otorgó la titularidad contra el Madrileño y, el pasado fin de semana, Parralo dio continuidad. Ahora, está la pelota en su tejado para demostrar que, con regularidad, puede demostrar el nivel que destacó con el Unionistas.

Puerta cerrada

El Nàstic de Cristóbal Parralo sigue entrenando los nuevos conceptos. Adaptar la plantilla del fútbol control hecho hasta ahora, al fútbol más proactivo requiere tiempo y también secretismo. Hasta ahora, todos los entrenamientos del primer equipo con Parralo –exceptuando el primero– son a puerta cerrada al público así que habrá que esperar al duelo contra el Marbella para ver los avances.