El Nàstic es el equipo más goleado de los 40 que juegan a la Primera Federación

El Nàstic tiene un déja vu, porque la gran debilidad de esta temporada vuelve a ser la fragilidad defensiva. De la misma manera que el curso pasado, el conjunto grana vuelve a sufrir de los errores individuales, faltas de concentración y, en definitiva, como decía al segundo técnico Jesús Manjarín, «falta contundencia en las áreas». Los números mandan y así lo indican: el Nàstic es el equipo que más encaja con 17 goles en once partidos.

No hay ningún otro equipo a la categoría que iguale en la debilidad defensiva del Nàstic. Sólo hay uno que se acerca: el Real Avilés de Dani Vidal con 16 goles en contra. Con todo, el equipo entrenado por el extécnico grana, como lo hizo el curso pasado, tapa esta carencia con pólvora al ataque situándose tercero del grupo 1 con 20 goles a favor, el más anotador de los dos grupos.

A diferencia del Avilés, donde un juego alegre deja más espacios detrás, el Nàstic no se ha caracterizado, hasta ahora, al ser un equipo ofensivo. Defiende, son los errores individuales los que han marcado la temporada en forma de goles evitables y autoexpulsiones, obligando en gran parte a Dani Rebollo a responder con grandes actuaciones. Contra el Real Murcia esta situación de debilidad se vio resumida en dos minutos, primero con el gol de Pedro Benito, que entró al área desde segunda línea sin oposición y dejando a David Alba en la foto. El central también salió en el segundo, habilitando la carrera de Flakus y rompiendo el fuera de juego.

El error está localizado, o así lo dejó ver Manjarín en la rueda de prensa postpartido apuntando que «no puede ser que teniendo el control del partido te marquen dos goles en dos jugadas». Ahora, la tarea de Cristóbal Parralo es solucionar un problema que, de no resolverse, puede desangrar al equipo a la clasificación. Es una realidad que, en cuatro sesiones de entrenamientos, el nuevo técnico ha empezado a hacer crecer el equipo, sobre todo en orden ofensivo, pero todavía hay trabajo para hacer.

Alternativas

Si una cosa tiene el Nàstic esta temporada son alternativas en defensa. David Alba y César Morgado se ganaron en el primer tramo del curso la estabilidad en la pareja defensiva, pero hay más jugadores detrás preparados para aprovechar cualquier ocasión.

Enric Pujol ha pasado por sorpresa detrás en tercero en discordia. El joven central se vio adelantado en el día a día por sus compañeros y, este año, sólo ha disputado tres duelos como titular. Ahora, con el nuevo técnico, tiene que demostrar, desde los entrenamientos, que puede hacerse un lugar en el eje. El otro es Álvaro García. El jugador llegó para tapar el lateral izquierdo, pero su posición natural es la de central, donde puede ser una nueva alternativa.

Antecedentes

Este está el curso del Nàstic en Primera Federación que más goles ha encajado al final de la jornada 11. El año pasado, el conjunto grana, también pecado por los problemas defensivos, recibió 13 dianas, las mismas que la temporada 2022-2023, el año de los tres entrenadores en el banquillo.

En cambio, los cursos de la final a Vigo y contra el Málaga, el conjunto grana dejaba el casillero con 9 y 7 dianas respectivamente con las mejores parejas defensivas de los últimos años.