Un Real Murcia en horas bajas, el rival del estreno del Nàstic de Parralo

El Nàstic de Tarragona vuelve el sábado al estadio Enrique Roca. Allí fue el escenario de una de las noches más mágicas de la temporada pasada, con un triunfo a domicilio que permitió soñar con el ascenso de categoría. El reencuentro, sin embargo, será bien diferente. Habrá nuevo protagonista en el banquillo grana con el estreno de Cristóbal Parralo, aunque no se sentará en el banquillo por sanción. Los grana se encontrarán en un Real Murcia en una situación crítica, penúltimo a la tabla y sólo con dos victorias en el casillero.

Este será un reencuentro extraño para los dos equipos. La afición murciana tiene muy presente la decepción que supuso que el Nàstic asaltara el estadio Enrique Roca y tiene ganas de reválida, pero la inmediatez manda. El Real Murcia ha tenido su peor inicio de curso desde que juega a Primera Federación. Después de un bagaje pobre de juego y resultados, con un único triunfo, Joseba Etxeberria fue destituido y Adrián Colunga, técnico del filial, ha asumido las riendas del equipo temporalmente.

El pasado fin de semana, el conjunto murciano sumó el segundo triunfo de la temporada y, ahora, el destino de Colunga en el banquillo dependerá del duelo contra el Nàstic de Parralo, aumentando las necesidades de los dos equipos de llevarse el partido y convencer a sus aficionados.

Es un transatlántico

El Real Murcia no ha conectado esta temporada, pero sigue teniendo una plantilla llena de talento. El más destacado es su delantero. David Flakus Bosilij. El esloveno es el pichichi con 4 dianas y dos de estas las alcanzó contra el Betis Deportivo la semana pasada para sumar el segundo triunfo de la temporada.

El punta aterrizó a la mitad del curso pasado y fue un revulsivo que llevó al Murcia a tocar dell ascenso, hecho que, incluso, provocara que el club acabara fichándolo en propiedad. Flakus ha mostrado tener un gran olfato goleador y un referente fiable que la defensa grana tendrá que tener en cuenta.

El esloveno tiene buenos escuderos con Ekain Zenitagoia, llegado directamente de Segunda División, así como Álvaro Bustos, quien fue la estrella de la Ponferradina el curso pasado anotando 10 dianas. Hasta ahora, los problemas del conjunto murciano estaban detrás, con la banda izquierda de Cristo Romero como punto débil. Además, la fiabilidad también se perdió con el portero. Gianfranco Gazzaniga ha demostrado ser uno meta capaz de lo mejor y también de lo peor, cometiendo errores que lo han puesto en el punto de mira de la afición murciana en los últimos partidos.

Además, como jugadores de rotación con impacto continúan Pedro Benito, Juan Carlos Real y Pedro León, un banquillo que podría ser titular en otros equipos.

Incógnita Parralo

La incógnita del partido está en la versión que se verá del Nàstic. El técnico confesó en su presentación que quiere un equipo proactivo y que vaya por la victoria, y eso falta ver qué impacto tendrá al once y el sistema utilizado. De momento, la única duda de cara al partido es el delantero Marcos Baselga. El punta se perdió el partido de Copa del Rey y el último en casa por molestias en los isquiotibiales y se espera que viaje a Murcia, pero es duda.