El árbitro de la final del play-off de ascenso se reencontrará con el Nàstic en Murcia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Nàstic de Cristóbal Parralo ya conoce cuál será el árbitro de cara al duelo contra el Real Murcia de este sábado a las 21 horas. Este será también un reencuentro, porque el encargado de dirigir el partido será Abraham Domínguez Cervantes, el colegiado malagueño que dirigió la final del play-off de ascenso a Zubieta.

Domínguez Cervantes es un árbitro que trae recuerdos amargos al Nàstic después de perder la eliminatoria contra la Real Sociedad B. Aparte, el curso pasado también dirigió el duelo al campo de la Cultural Leonesa donde el equipo cayó por 2-1. En dos partidos, el colegiado ha pitado tres penaltis a el conjunt grana, muy acertados.

El malagueño ha sido uno habitual para los murcianos desde su estancia en Primera Federación. En los duelos que ha dirigido ha alcanzado 2 victorias 1 empate y 2 derrotas.

Pitar la final del play-off del Nàstic y una final de campeones no fue suficiente para el árbitro para ganarse el ascenso a Segunda División. Este año lo vuelve a intentar silbando a 4 partidos y, de los cuales 3 han acabado con victorias locales.