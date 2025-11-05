Noé Calleja, sobre el cambio de entrenador: «La línea de juego no era positiva»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La causa principal del cambio del entrenador ha sido el estilo de juego. Eso sí, no se quiere centrar Luis César como el único culpable de la situación. Estas fueron las declaraciones de Noé Calleja, director deportivo del Nàstic de Tarragona en la rueda de prensa de presentación del nuevo técnico.

Calleja fue claro en la situación. «La línea de juego no era positiva. Teníamos más puntos que juego y yo soy de los que analizan las cosas con realismo y tranquilidad. Desde hace semanas que se sabe mi opinión y preocupación porque, si la línea de juego no es correcta, los resultados no llegarían». En este punto, añadió que «no se tiene que tirar toda la culpa a Luis César. Me pongo como principal responsable».

El director deportivo fue positivo y apuntó que «tenemos una buena plantilla, confío en todos los jugadores porque al final de la temporada conseguirán el objetivo».

Cristóbal Parralo ha sido el objetivo «la prioridad y primera opción» según Calleja. De hecho, el director deportivo apuntó que lo conoce porque «hace unos años, cuando estaba con el Getafe queríamos fichar a Carlos Vicente, que era jugador del Ferrol. Entonces cogí mucho conocimiento sobre Cristóbal a nivel profesional». Lo que más le gustó fue que «tenía claro desde el primer momento que Javi Manjarín lo tenía que acompañar aquí. La lealtad y la fidelidad que han mostrado dice mucho y me gusta la máxima confianza con el segundo entrenador».