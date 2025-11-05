Lluís Fàbregas, sobre la situación vivida contra el Madrileño: «Entendemos que la gente esté molesta y nos traslade su malestar»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La derrota por 0-3 contra el Atlético Madrileño provocó una situación inédita desde hace años en el Nou Estadi. La afición del Nàstic trasladó su frustración con cánticos como «Luis César vete ya», «directiva dimisión» y también otros en apoyo del extécnico Dani Vidal, subrayando que todavía es muy querido.

El presidente ejecutivo del Nàstic de Tarragona, Lluís Fàbregas, fue claro a la hora de referirse a lo que se vivió en el Nou Estadi. «Entendemos que el socio esté decepcionado por lo que ha visto en casa. Veníamos de perder en Copa contra un rival, a priori inferior, que no demostró ser inferior a nivel de juego. Perder 0-3 en casa hizo mucho daño». Además, añadió que «entendemos que la gente esté molesta y traslade su malestar a las personas que dirigimos». En este sentido, el presidente reconoció que «hacía muchos años que no se sentía eso, asumimos la opinión del socio y trabajamos como siempre hacemos, con el máximo respeto y procurando el bien de la entidad».

Destituir a un entrenador siempre comporta un coste y Fàbregas detalló que «estos costes no se consta en los presupuestos. El 16 de diciembre en la junta general de accionistas atenderemos cualquier pregunta de los socios y los detalles se darán».

Otro de los temas que continúa candente es la destitución de Dani Vidal. Preguntado por el técnico despedido a dos jornadas del final de liga, Fàbregas subrayó que «estamos para tomar decisiones por el bien de la entidad y estas no las toma una persona. El Consejo de Administración entonces aceptó la propuesta de los técnicos por la destitución del entrenador en un momento en el cual no estaba el play-off garantizado, hacía 6 meses que no ganábamos fuera de casa y el equipo llevaba la mitad de los puntos posibles». El presidente fue claro y subrayó que «mirando atrás, tomaríamos la misma decisión, siempre en base de los datos».

Finalmente, con respecto al nuevo técnico, Fàbregas mantiene que «todos queremos que el Nàstic suba y no pasar por los traumas del pasado. Lo único que queda es quedar primeros, siendo consciente de la dificultad, pero no renunciaremos al objetivo. Tenemos una muy buena plantilla y un buen equipo técnico».