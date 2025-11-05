Cristóbal Parralo, en su presentación con el Nàstic: «Daré mi huella al equipo y ofreceré un juego diferente»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

«Un equipo que quiere ser campeón tiene que proponer, buscar la victoria él mismo con iniciativa, cuidando la pelota y ser presionando, y es lo que quiero», así se presentó el nuevo técnico del Nàstic, Cristóbal Parralo, en su presentación oficial.

Esta mejora en el juego es lo que se ha requerido en todo momento, así lo ha destacado primero el presidente ejecutivo grana Lluís Fàbregas buscando «un juego que nos identifique en todos» y también el director deportivo Noé Calleja: «No soy los que se centran en los resultados y la línea de juego no era positiva, teníamos más puntos que juego, y por eso el cambio».

Parralo llega al Nàstic «muy contento y feliz» para poder «estar en un gran club que tendría que estar a Segunda División. Desde ayer trabajo con ilusión por inculcar los nuevos conceptos y la manera de ver el fútbol en la plantilla». Con respecto a sus hombres, el técnico andaluz reconoce que está «en el proceso de conocer y entenderles a cada uno desde dentro», pero también ve «una plantilla muy receptiva». De hecho, añadió que «no los veo en una situación problemática anímicamente, La predisposición de los jugadores es muy buena».

El reto encomendado es lo mismo: el ascenso directo y Parralo lo subrayó que «acepto el reto. Por eso vengo y quiero dar mi huella al equipo y ofrecer un juego diferente».

Cristóbal Parralo ya sabe lo que es una frustración por no subir, la sufrió con el Nàstic de Raül Agné en Vigo. Un año después, ascendió de forma directa. «No hay una fórmula exacta. Así es el fútbol. El Nàstic ha vivido situaciones en las cuales no se imaginaba nunca, como el día del Málaga, no pensaba que se escaparía el ascenso. El fútbol tiene estas cosas, tenemos que respetar en todos los equipos y trabajar al máximo porque no sólo per ser un equipo grande se puede ganar con la gorra en todos».