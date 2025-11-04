Fútbol
Cristóbal Parralo firma con el Nàstic hasta a final de temporada más una opcional con Javier Manjarín como segundo
El club grana ya ha hecho oficial el fichaje del entrenador, que se presentará mañana en rueda de prensa
Cristóbal Parralo es oficialmente el nuevo entrenador del Nàstic de Tarragona. El cordobés ha firmado hasta a final de temporada más otra opcional, y contará con Javier Manjarín como segundo entrenador.
Cristóbal Parralo tiene un bagaje superior a los 250 partidos oficiales a las tres primeras categorías del fútbol nacional. Según informa el Nàstic, «aportará toda su experiencia y proyección a la conjunta grana». Entre sus méritos conseguidos destaca el ascenso a Segunda División A con el Racing de Ferrol 2022-2023 o, anteriormente, los 13 partidos en el banquillo del RC Deportivo a Primera División.
En Primera Federación, en las filas del Racing de Ferrol, dirigió un total de 75 enfrentamientos de liga con un balance de 42 victorias, 18 empates y 15 derrotas en dos temporadas; la primera caída delante del Nàstic en las semifinales del play-off de ascenso 21/22 y, la siguiente, consiguiendo el objetivo como primero clasificado del grupo I.
Primer entrenamiento, esta tarde
Cristóbal Parralo dirigirá el primer entrenamiento esta tarde, a partir de las 16 h, en las instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada. Mientras que la presentación como nuevo entrenador grana se realizará mañana, miércoles, al mediodía.