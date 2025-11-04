Cristóbal Parralo firma con el Nàstic hasta a final de temporada más una opcional con Javier Manjarín como segundo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cristóbal Parralo es oficialmente el nuevo entrenador del Nàstic de Tarragona. El cordobés ha firmado hasta a final de temporada más otra opcional, y contará con Javier Manjarín como segundo entrenador.

Cristóbal Parralo tiene un bagaje superior a los 250 partidos oficiales a las tres primeras categorías del fútbol nacional. Según informa el Nàstic, «aportará toda su experiencia y proyección a la conjunta grana». Entre sus méritos conseguidos destaca el ascenso a Segunda División A con el Racing de Ferrol 2022-2023 o, anteriormente, los 13 partidos en el banquillo del RC Deportivo a Primera División.

En Primera Federación, en las filas del Racing de Ferrol, dirigió un total de 75 enfrentamientos de liga con un balance de 42 victorias, 18 empates y 15 derrotas en dos temporadas; la primera caída delante del Nàstic en las semifinales del play-off de ascenso 21/22 y, la siguiente, consiguiendo el objetivo como primero clasificado del grupo I.

Primer entrenamiento, esta tarde

Cristóbal Parralo dirigirá el primer entrenamiento esta tarde, a partir de las 16 h, en las instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada. Mientras que la presentación como nuevo entrenador grana se realizará mañana, miércoles, al mediodía.