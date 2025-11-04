Cristóbal Parralo debutará con el Nàstic contra el Real Murcia, pero no se sentará en el banquillo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona estrenará este sábado nuevo técnico contra el Real Murcia, pero Cristóbal Parralo no estará en el banquillo. El entrenador andaluz tendrá que dirigir a los nuevos jugadores desde la grada, con el segundo entrenador, Javier Manjarín, comandando sobre el césped para cumplir un partido de sanción arrastrado del curso pasado.

Parralo fue sancionado con cuatro partidos después de un incidente ocurrido durante un duelo entre Racing de Ferrol y Real Zaragoza. Entonces, dio un cabezazo al técnico del Zaragoza David Navarro y la Federación Española le castigó. De estos cuatro partidos cumplió tres en su etapa con el Racing de Ferrol, antes de ser destituido en enero.

El sábado, tendrá que cumplir el último partido en el estadio Enrique Roca,

así que debuta con el Nàstic, pero no estará en el banquillo.