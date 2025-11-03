Oficial: Luis César deja de ser entrenador del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Luis César ya no es entrenador del Nàstic de Tarragona. Así lo ha decidido el Consejo de Administración grana después de reunirse la mañana de este lunes. Con todo, esta decisión ya estaba más que tomada después de la derrota por 0-3 contra el Atlético Madrileño en el Nou Estadi. Juan Vizcaíno, segundo entrenador, también ha sido cesado.

De esta manera, acaba la tercera etapa de Luis César en el banquillo del Nàstic de Tarragona. Lo hace este año después de 10 jornadas donde acumula 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas. De hecho, de estas 4 derrotas, 3 han estado al Nou Estadi Costa Daurada. Sumando la de la Real Sociedad B del play-off del curso pasado, Luis César, en su tiempo en el banquillo en esta etapa, ha perdido 4 partidos en casa, que son los mismos que perdió Dani Vidal en las últimas dos temporadas completas.

César se despide del Nàstic después de sumar su partido número 151 a la entidad, convirtiéndose en el entrenador que más ha dirigido al Nàstic este siglo.

Esta tercera etapa de Luis César empezó a final de la temporada pasada con el despido de Dani Vidal. El gallego llegó a falta de dos jornadas para el final con el objetivo del ascenso de categoría. Finalmente, no lo consiguió después de una derrota en casa contra la Real Sociedad B que condenó una eliminatoria que se estuvo a punto de remontar en Zubieta.

Después de la llegada del director deportivo Noé Calleja, el club grana decidió mantenerlo al cargo, confeccionando la plantilla casi en el completo mano a mano con él.

Esta temporada no ha convencido en ninguno de los partidos, con un estilo de juego plano y poco evolucionado que, a pesar de arañar resultados, no convenció a una afición de que contra el Madrileño lo condenó con cánticos.

De esta manera, el técnico que hace 20 años certificó el ascenso histórico del Nàstic a Primera, deja el club.