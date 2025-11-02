Luis César será destituido del banquillo del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Se viven las últimas horas de Luis César en el banquillo del Nàstic. La derrota contra el Atlético Madrileño ha sido definitiva y el Nou Estadi ha dictado sentencia a un entrenador que, el lunes, acabará su tercera etapa en el club. Con todo, el técnico gallego salió fuerte a la rueda de prensa después de la derrota por 0-3 contra el Madrileño. «He vivido momentos más difíciles que este en este club», afirmó. De hecho, se defendió apuntando que «si jugamos 20 veces este partido sólo se pierde esta. Hemos tenido ocasiones, hemos perdonado, su segundo gol es una falta, hay unas manos que se puede pitar... El equipo ha tenido evolución».

El Nou Estadi, sin embargo, dictó sentencia, aunque Luis César destacó que no le afectan a los cánticos: «La gente puede decir lo que quiera. Tengo la piel de cocodrilo, no me afecta absolutamente a nada de lo que me digan. No pienso opinar del ambiente». Además, añadió que «la vida continúa y jugadores y entrenadores tenemos que ir en nuestro trabajo». Para responder la pregunta si se siente cuestionado o no, César subrayó que «es una cuestión que no me tenéis que hacer a mí. Es una buena pregunta, entiendo que me pregunten que si me hacen sería, pero no la responderé».

El técnico grana defendió el juego de su equipo y la evolución con respecto a los duelos contra el Sabadell y Tarazona, pero reconoció que «son demasiados partidos perdidos de esta manera». Aunque se defendía y se veía fuerte, Luis César está sentenciado y este lunes el Consejo de Administración se reunirá el lunes para destituirlo y poner punto final a su tercera etapa en el banquillo grana.