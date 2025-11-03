Cristóbal Parralo y Nacho Fernández, dos nombres para llenar el banquillo del Nàstic

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ya trabaja en el sustituto de Luis César y ya tiene dos nombres claros sobre la mesa. Aunque todavía no es oficial la marcha del gallego, el club ya mueve ficha para asegurarse el futuro inmediato y trabaja para cerrar los dos movimientos esta tarde en la reunión del Consejo de Administración. De momento, según adelantó el Diario de Tarragona y ha podido saber Diari Més, los nombres que hay en la mesa son Cristóbal Parralo y Nacho Fernández. Segons el periodista Ángel García, el favorit és Parralo.

Cristóbal Parralo

Parralo es, de los dos, el perfil más contrastado. El técnico de Priego de Córdoba llegaría al Nàstic después de cerrar una etapa de cuatro temporadas en el Racing de Ferrol. El andaluz fue el líder de un proyecto exitoso del club gallego. Cogido a la antigua Segunda B, Parralo guio al Ferrol en el estreno de la Primera Federación hasta el play-off de ascenso a Segunda. Allí, su camino acabó después de caer derrotado por 0-1 contra el Nàstic de Raúl Agné en Vigo.

El club confió con él y, un año después, ascendió al Ferrol como líder absoluto de su grupo para celebrar el ascenso a Segunda con, entonces, Jaume Jardí en la plantilla gallega. En el año del debut en Segunda, consiguió salvar en el equipo con una notable décima posición. El año pasado, cerró su etapa después de una mala dinámica de resultados que culminó con el descenso del equipo gallego en Primera Federación. En total, dirigió 164 partidos con el Ferrol, aunque tiene pasado al Racing, Alcorcón, Deportivo y Girona, todos a Segunda División.

Nacho Fernández

El otro nombre sobre la mesa es el de Nacho Fernández. El técnico de Gijón no tiene experiencia en Primera Federación. De hecho, tiene poca experiencia como entrenador en general. Como técnico entrenó el Ryukyu del Japó 20 partidos. Con todo, es conocido por su etapa reciente como entrenador asistente de la selección española femenina dirigida por Montse Tomé. Entonces, era el experto de las jugadas en pelota parada, entre otras tareas.

Su bagaje está muy ligado con el entrenador de moda a Primera: José Bordalás. Fernández ha sido su asistente en el Getafe en las dos etapas y también en la Valencia. También fue entrenador asistente en el Alcorcón y tiene pasado en el Burgos.