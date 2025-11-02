Diari Més

Final: Goleada en el Nou Estadi a un Nàstic a la deriva

escut nastic

Nàstic

Finalizado

0

3

Atlético de Madrid.

Atlético Madrileño

Janneh (27') Ortiz (67')

Árbitro: Pablo Monterrubio (aragonés)
El Nàstic-Madrileño

El Nàstic-Madrileño

Arnau Montreal Quesada
Publicado por
Arnau Montreal Quesada

Creado:

Actualizado:

Final

Derrota del Nàstic.

Gol del Madrileño

Nada

El árbitro dice que no hay nada.

Pide manos el Nàstic

Centrada en el segundo palo que recoge a un defensor con las manos. Luis César pide VAR.

Doble cambio del Madrileño

Entran Barboza y Giménez por Arnau Ortiz i Boñar.

Doble cambio grana

Entra el joven David Cabezas i Kaptoum por Álex Jiménez y Montalvo.

Falla Cedric

Centro lateral que remata Cedric, pero se marcha fuera.

Cambio del Madrileño

Se marcha Janneh y entra Koke Mota.

Cambio del Nàstic

Ha entrado Mángel por Óscar Sanz.

"Luis César vete ya" y "directiva dimisión"

Se oyen cánticos de "Luis César vete ya" y "directiva dimisión" después del gol.

Revisa la acción el árbitro

Protesta el Nàstic porque la jugada empieza con una supuesta falta de Luque sobre Moi Delgado. Recupera el Madrileño y cambia el juego a la otra banda. Ortiz, completamente solo, hace un golazo enviando la pelota la escuadra. El árbitro revisa y dice que no hay falta.

Golazo del Madrileño

Tarjeta amarilla para el Nàstic

La voz Óscar Sanz.

Cambio del Nàstic

Entra Cedric por Pau Martínez.

Hace falta una marcha más

Necesita más de lo que está mostrando el Nàstic para intentar empatar.

Pierde el tiempo el Madrileño

Araña minutos el Atlético Madrileño de donde puede. Se cae el portero y alarga la acción.

Doble cambio del Madrileño

Entran Morcillo y Jano por Belloti y Rayane.

¡La tiene Óscar Sanz!

Rechace dentro del área que recoge a Óscar Sanz. El remate lo para Esquivel.

Tarjeta amarilla para el Madrileño

La ve Rayane.

Empieza la segunda mitad

Mueve la pelota el Nàstic.

Descanso

Un Nàstic sin alma pone las cosas demasiado fáciles.

Nada

El Nàstic va perdiendo, pero no arriesga ni mujer un plus. Demasiado tranquilo y "controlado" está el partido para ir perdiendo.

Poco convencimiento

El Nàstic llega, pero parece que no remata con convencimiento. Demasiado blando.

Para Rebollo

Luque prueba el tiro directo y Rebollo saca los puños.

Tarjeta amarilla para el Nàstic

La ve Juanda, que le quita la bota al rival. Provoca una falta lateral similar a la del gol.

De la "superioridad" a la fragilidad

Llegada y llegada, pero un contraataque ha sido suficiente. Camus lo ha parado, pero la falta lateral ha sido contundente. Janneh estaba separado de la olla, preparado para entrar desde segunda línea y rematar. Así fue. Centro al punto de penalti, Janneh se deshace de su marca y gol. Demasiado fácil.

Gol del Madrileño

Tarjeta amarilla para el Nàstic

La ve Camus para detener un contraataque liderado por Arnau Ortiz cogiéndolo de la camiseta.

Nàstic Superior

Después de un inicio eléctrico del Madrileño, ahora es el Nàstic quien manda. Sólo queda llegar con más claridad al área rival.

Lo prueba Jardí

Recorta y chute desde la frontal de Jaume Jardí que sale fuera.

¡La tiene el Nàstic!

¡Controla Fuentes una pelota en largo de Rebollo, Camus la pone en el área y Álex Jiménez remata a solas con la cabeza. Para Esquivel con una mano!

A las nubes Juanda

Cambio de juego del Nàstic. Juanda Fuentes todavía solo la portería rival, recorta al defensor y prueba el chute, pero sale demasiado alto.

¡Se envenena!

Centro de Juanda Fuentes que se envenena, pero sale fuera. Sin peligro.

Tarjeta amarilla para el Madrileño

La ve Puric para bloquear a Dani Rebollo.

Doble ocasión

Centro de Córner que remata Martínez y para la defensa grana en dos tiempos.

Cuenta con el Madrileño...

Belloti marcha de tres jugadores del Nàstic y bastante un córner. El talento lo tienen.

Mala decisión

Contraataque de libro del Nàstic. Conduce a Álex Jiménez y dos jugadores grana lo acompañan. Jiménez escoge mal y pierde la pelota.

Primera aproximación

Se interna Janneh en el área y la defensa grana envía la pelota a córner.

¡Empieza el partido!

Mueve la pelota el Madrileño.

El señalado

Cedric Omoigui, principal señalado por Luis César. El delantero se ha quedado en el banquillo después de su titularidad en Copa. No le están saliendo las cosas bien y él, con Almpanis, se han quedado fuera.

La novedad

Pau Martínez es la principal novedad del once de Luis César, con permiso de la primera titularidad de Moi Delgado en casa. Martínez fue lo único que intentó competir contra el Atlètic Balears en Copa y ha tenido su premio.

El Niño Torres

Visita el Nou Estadi una leyenda del fútbol español: Fernando Torres. No, no el jugador del Nàstic, sino el histórico delantero de la selección española, el Atlético de Madrid y del Liverpool, Fernando Torres, que es el entrenador del filial madrileño.

Banquillo visitante

De Luis (PS), Luismi (PS), Castillo, Koke Mota, Spina, Morcillo, Corral, Barboza, Giménez, Jano, Romeo y Cubo.

Once del Madrileño de Fernando Torres

Esquivel, Julio Díaz, Dani Martínez, Puric, Boñar, Javi Serrano, Melloti, Luque, Arnau Ortiz, Reyane Belaid y Omar Janneh.

Banquillo del Nàstic

Fuidias (PS), Esteves(PS), Mángel, Juncà, Cedric, Fernando Torres, Kaptoum, Santos, Enric Pujol, Álvaro García, David Cabezas, Adrian Alves.

¡Once de tu Club Gimnástico!

Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Pau Martínez, Juanda Fuentes, Jaume Jardí y Álex Jiménez.

¡El Nàstic-Atlético Madrileño está a punto de empezar!

Vuelve el fútbol en el Nou Estadi Costa Daurada. Después del desastre de la Copa del Rey el Nàstic vuelve a casa para redimirse contra un Atlético Madrileño en racha. Matar o morir para los grana.

