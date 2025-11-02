Fútbol
Final: Goleada en el Nou Estadi a un Nàstic a la deriva
Nàstic
Finalizado
0
3
Atlético Madrileño
Janneh (27') Ortiz (67')
Final
Derrota del Nàstic.
Gol del Madrileño
Nada
El árbitro dice que no hay nada.
Pide manos el Nàstic
Centrada en el segundo palo que recoge a un defensor con las manos. Luis César pide VAR.
Doble cambio del Madrileño
Entran Barboza y Giménez por Arnau Ortiz i Boñar.
Doble cambio grana
Entra el joven David Cabezas i Kaptoum por Álex Jiménez y Montalvo.
Falla Cedric
Centro lateral que remata Cedric, pero se marcha fuera.
Cambio del Madrileño
Se marcha Janneh y entra Koke Mota.
Cambio del Nàstic
Ha entrado Mángel por Óscar Sanz.
"Luis César vete ya" y "directiva dimisión"
Se oyen cánticos de "Luis César vete ya" y "directiva dimisión" después del gol.
Revisa la acción el árbitro
Protesta el Nàstic porque la jugada empieza con una supuesta falta de Luque sobre Moi Delgado. Recupera el Madrileño y cambia el juego a la otra banda. Ortiz, completamente solo, hace un golazo enviando la pelota la escuadra. El árbitro revisa y dice que no hay falta.
Golazo del Madrileño
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La voz Óscar Sanz.
Cambio del Nàstic
Entra Cedric por Pau Martínez.
Hace falta una marcha más
Necesita más de lo que está mostrando el Nàstic para intentar empatar.
Pierde el tiempo el Madrileño
Araña minutos el Atlético Madrileño de donde puede. Se cae el portero y alarga la acción.
Doble cambio del Madrileño
Entran Morcillo y Jano por Belloti y Rayane.
¡La tiene Óscar Sanz!
Rechace dentro del área que recoge a Óscar Sanz. El remate lo para Esquivel.
Tarjeta amarilla para el Madrileño
La ve Rayane.
Empieza la segunda mitad
Mueve la pelota el Nàstic.
Descanso
Un Nàstic sin alma pone las cosas demasiado fáciles.
Nada
El Nàstic va perdiendo, pero no arriesga ni mujer un plus. Demasiado tranquilo y "controlado" está el partido para ir perdiendo.
Poco convencimiento
El Nàstic llega, pero parece que no remata con convencimiento. Demasiado blando.
Para Rebollo
Luque prueba el tiro directo y Rebollo saca los puños.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Juanda, que le quita la bota al rival. Provoca una falta lateral similar a la del gol.
De la "superioridad" a la fragilidad
Llegada y llegada, pero un contraataque ha sido suficiente. Camus lo ha parado, pero la falta lateral ha sido contundente. Janneh estaba separado de la olla, preparado para entrar desde segunda línea y rematar. Así fue. Centro al punto de penalti, Janneh se deshace de su marca y gol. Demasiado fácil.
Gol del Madrileño
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Camus para detener un contraataque liderado por Arnau Ortiz cogiéndolo de la camiseta.
Nàstic Superior
Después de un inicio eléctrico del Madrileño, ahora es el Nàstic quien manda. Sólo queda llegar con más claridad al área rival.
Lo prueba Jardí
Recorta y chute desde la frontal de Jaume Jardí que sale fuera.
¡La tiene el Nàstic!
¡Controla Fuentes una pelota en largo de Rebollo, Camus la pone en el área y Álex Jiménez remata a solas con la cabeza. Para Esquivel con una mano!
A las nubes Juanda
Cambio de juego del Nàstic. Juanda Fuentes todavía solo la portería rival, recorta al defensor y prueba el chute, pero sale demasiado alto.
¡Se envenena!
Centro de Juanda Fuentes que se envenena, pero sale fuera. Sin peligro.
Tarjeta amarilla para el Madrileño
La ve Puric para bloquear a Dani Rebollo.
Doble ocasión
Centro de Córner que remata Martínez y para la defensa grana en dos tiempos.
Cuenta con el Madrileño...
Belloti marcha de tres jugadores del Nàstic y bastante un córner. El talento lo tienen.
Mala decisión
Contraataque de libro del Nàstic. Conduce a Álex Jiménez y dos jugadores grana lo acompañan. Jiménez escoge mal y pierde la pelota.
Primera aproximación
Se interna Janneh en el área y la defensa grana envía la pelota a córner.
¡Empieza el partido!
Mueve la pelota el Madrileño.
El señalado
Cedric Omoigui, principal señalado por Luis César. El delantero se ha quedado en el banquillo después de su titularidad en Copa. No le están saliendo las cosas bien y él, con Almpanis, se han quedado fuera.
La novedad
Pau Martínez es la principal novedad del once de Luis César, con permiso de la primera titularidad de Moi Delgado en casa. Martínez fue lo único que intentó competir contra el Atlètic Balears en Copa y ha tenido su premio.
El Niño Torres
Visita el Nou Estadi una leyenda del fútbol español: Fernando Torres. No, no el jugador del Nàstic, sino el histórico delantero de la selección española, el Atlético de Madrid y del Liverpool, Fernando Torres, que es el entrenador del filial madrileño.
Banquillo visitante
De Luis (PS), Luismi (PS), Castillo, Koke Mota, Spina, Morcillo, Corral, Barboza, Giménez, Jano, Romeo y Cubo.
Once del Madrileño de Fernando Torres
Esquivel, Julio Díaz, Dani Martínez, Puric, Boñar, Javi Serrano, Melloti, Luque, Arnau Ortiz, Reyane Belaid y Omar Janneh.
Banquillo del Nàstic
Fuidias (PS), Esteves(PS), Mángel, Juncà, Cedric, Fernando Torres, Kaptoum, Santos, Enric Pujol, Álvaro García, David Cabezas, Adrian Alves.
¡Once de tu Club Gimnástico!
Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Pau Martínez, Juanda Fuentes, Jaume Jardí y Álex Jiménez.
¡El Nàstic-Atlético Madrileño está a punto de empezar!
Vuelve el fútbol en el Nou Estadi Costa Daurada. Después del desastre de la Copa del Rey el Nàstic vuelve a casa para redimirse contra un Atlético Madrileño en racha. Matar o morir para los grana.