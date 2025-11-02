Final: Goleada en el Nou Estadi a un Nàstic a la deriva

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' Final 22:30 02/11/2025 22:30 02/11/2025 Derrota del Nàstic.

90' Gol del Madrileño 22:26 02/11/2025 22:26 02/11/2025

89' Nada 22:20 02/11/2025 22:20 02/11/2025 El árbitro dice que no hay nada.

89' Pide manos el Nàstic 22:19 02/11/2025 22:19 02/11/2025 Centrada en el segundo palo que recoge a un defensor con las manos. Luis César pide VAR.

84' Doble cambio del Madrileño 22:14 02/11/2025 22:14 02/11/2025 Entran Barboza y Giménez por Arnau Ortiz i Boñar.

81' Doble cambio grana 22:11 02/11/2025 22:11 02/11/2025 Entra el joven David Cabezas i Kaptoum por Álex Jiménez y Montalvo.

76' Falla Cedric 22:06 02/11/2025 22:06 02/11/2025 Centro lateral que remata Cedric, pero se marcha fuera.

75' Cambio del Madrileño 22:05 02/11/2025 22:05 02/11/2025 Se marcha Janneh y entra Koke Mota.

67' Cambio del Nàstic 22:03 02/11/2025 22:03 02/11/2025 Ha entrado Mángel por Óscar Sanz.

67' " Luis César vete ya " y "directiva dimisión" 22:02 02/11/2025 22:10 02/11/2025 Se oyen cánticos de "Luis César vete ya" y "directiva dimisión" después del gol.

67' Revisa la acción el árbitro 22:00 02/11/2025 22:09 02/11/2025 Protesta el Nàstic porque la jugada empieza con una supuesta falta de Luque sobre Moi Delgado. Recupera el Madrileño y cambia el juego a la otra banda. Ortiz, completamente solo, hace un golazo enviando la pelota la escuadra. El árbitro revisa y dice que no hay falta.

67' Golazo del Madrileño 21:57 02/11/2025 21:57 02/11/2025

64' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:54 02/11/2025 21:54 02/11/2025 La voz Óscar Sanz.

63' Cambio del Nàstic 21:52 02/11/2025 21:52 02/11/2025 Entra Cedric por Pau Martínez.

61' Hace falta una marcha más 21:52 02/11/2025 21:52 02/11/2025 Necesita más de lo que está mostrando el Nàstic para intentar empatar.

57' Pierde el tiempo el Madrileño 21:47 02/11/2025 21:47 02/11/2025 Araña minutos el Atlético Madrileño de donde puede. Se cae el portero y alarga la acción.

53' Doble cambio del Madrileño 21:43 02/11/2025 21:43 02/11/2025 Entran Morcillo y Jano por Belloti y Rayane.

52' ¡La tiene Óscar Sanz ! 21:42 02/11/2025 21:42 02/11/2025 Rechace dentro del área que recoge a Óscar Sanz. El remate lo para Esquivel.

51' Tarjeta amarilla para el Madrileño 21:41 02/11/2025 21:41 02/11/2025 La ve Rayane.

46' Empieza la segunda mitad 21:34 02/11/2025 21:34 02/11/2025 Mueve la pelota el Nàstic.

45' Descanso 21:19 02/11/2025 21:19 02/11/2025 Un Nàstic sin alma pone las cosas demasiado fáciles.

41' Nada 21:14 02/11/2025 21:14 02/11/2025 El Nàstic va perdiendo, pero no arriesga ni mujer un plus. Demasiado tranquilo y "controlado" está el partido para ir perdiendo.

37' Poco convencimiento 21:11 02/11/2025 21:11 02/11/2025 El Nàstic llega, pero parece que no remata con convencimiento. Demasiado blando.

32' Para Rebollo 21:05 02/11/2025 21:05 02/11/2025 Luque prueba el tiro directo y Rebollo saca los puños.

31' Tarjeta amarilla para el Nàstic 21:04 02/11/2025 21:04 02/11/2025 La ve Juanda, que le quita la bota al rival. Provoca una falta lateral similar a la del gol.

28' De la "superioridad" a la fragilidad 21:04 02/11/2025 21:04 02/11/2025 Llegada y llegada, pero un contraataque ha sido suficiente. Camus lo ha parado, pero la falta lateral ha sido contundente. Janneh estaba separado de la olla, preparado para entrar desde segunda línea y rematar. Así fue. Centro al punto de penalti, Janneh se deshace de su marca y gol. Demasiado fácil.

27' Gol del Madrileño 21:01 02/11/2025 21:01 02/11/2025

27' Tarjeta amarilla para el Nàstic 20:59 02/11/2025 20:59 02/11/2025 La ve Camus para detener un contraataque liderado por Arnau Ortiz cogiéndolo de la camiseta.

25' Nàstic Superior 20:58 02/11/2025 20:58 02/11/2025 Después de un inicio eléctrico del Madrileño, ahora es el Nàstic quien manda. Sólo queda llegar con más claridad al área rival.

22' Lo prueba Jardí 20:55 02/11/2025 20:55 02/11/2025 Recorta y chute desde la frontal de Jaume Jardí que sale fuera.

19' ¡La tiene el Nàstic ! 20:54 02/11/2025 20:55 02/11/2025 ¡Controla Fuentes una pelota en largo de Rebollo, Camus la pone en el área y Álex Jiménez remata a solas con la cabeza. Para Esquivel con una mano!

15' A las nubes Juanda 20:48 02/11/2025 20:48 02/11/2025 Cambio de juego del Nàstic. Juanda Fuentes todavía solo la portería rival, recorta al defensor y prueba el chute, pero sale demasiado alto.

14' ¡Se envenena! 20:47 02/11/2025 20:49 02/11/2025 Centro de Juanda Fuentes que se envenena, pero sale fuera. Sin peligro.

12' Tarjeta amarilla para el Madrileño 20:45 02/11/2025 20:45 02/11/2025 La ve Puric para bloquear a Dani Rebollo.

11' Doble ocasión 20:44 02/11/2025 20:44 02/11/2025 Centro de Córner que remata Martínez y para la defensa grana en dos tiempos.

9' Cuenta con el Madrileño ... 20:43 02/11/2025 20:43 02/11/2025 Belloti marcha de tres jugadores del Nàstic y bastante un córner. El talento lo tienen.

7' Mala decisión 20:41 02/11/2025 20:41 02/11/2025 Contraataque de libro del Nàstic. Conduce a Álex Jiménez y dos jugadores grana lo acompañan. Jiménez escoge mal y pierde la pelota.

2' Primera aproximación 20:36 02/11/2025 20:36 02/11/2025 Se interna Janneh en el área y la defensa grana envía la pelota a córner.

1' ¡Empieza el partido! 20:34 02/11/2025 20:34 02/11/2025 Mueve la pelota el Madrileño.

El señalado 20:22 02/11/2025 20:22 02/11/2025 Cedric Omoigui, principal señalado por Luis César. El delantero se ha quedado en el banquillo después de su titularidad en Copa. No le están saliendo las cosas bien y él, con Almpanis, se han quedado fuera.

La novedad 20:16 02/11/2025 20:16 02/11/2025 Pau Martínez es la principal novedad del once de Luis César, con permiso de la primera titularidad de Moi Delgado en casa. Martínez fue lo único que intentó competir contra el Atlètic Balears en Copa y ha tenido su premio.

El Niño Torres 20:12 02/11/2025 20:12 02/11/2025 Visita el Nou Estadi una leyenda del fútbol español: Fernando Torres. No, no el jugador del Nàstic, sino el histórico delantero de la selección española, el Atlético de Madrid y del Liverpool, Fernando Torres, que es el entrenador del filial madrileño.

Banquillo visitante 20:10 02/11/2025 20:10 02/11/2025 De Luis (PS), Luismi (PS), Castillo, Koke Mota, Spina, Morcillo, Corral, Barboza, Giménez, Jano, Romeo y Cubo.

Once del Madrileño de Fernando Torres 20:09 02/11/2025 20:09 02/11/2025 Esquivel, Julio Díaz, Dani Martínez, Puric, Boñar, Javi Serrano, Melloti, Luque, Arnau Ortiz, Reyane Belaid y Omar Janneh.

Banquillo del Nàstic 20:07 02/11/2025 20:07 02/11/2025 Fuidias (PS), Esteves(PS), Mángel, Juncà, Cedric, Fernando Torres, Kaptoum, Santos, Enric Pujol, Álvaro García, David Cabezas, Adrian Alves.

¡Once de tu Club Gimnástico! 20:06 02/11/2025 20:06 02/11/2025 Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Pau Martínez, Juanda Fuentes, Jaume Jardí y Álex Jiménez.