Luis César, después de la eliminación del Nàstic en la Copa: «Esto no va»

«Alguna cosa estamos haciendo mal, porque eso no va». Estas fueron las palabras del técnico del Nàstic Luis César después de la derrota por 2-0 contra el Atlètic Baleares. Hasta aquí llegó el camino del equipo a la Copa del Rey, cayéndose a primera ronda mostrando un nivel pésimo. César se lamentó del juego del equipo apuntando que «empezamos el partido con un gol inesperado. Tenemos que poner las cosas más difíciles en estas acciones. Eso puso el partido difícil». Además, subrayó que «no estamos atacando bien. Nos cuesta llevar la pelota al área y que pasen cosas. No tenemos ventajas ni superioridades ni desequilibrio colectivo. Hemos hecho un muy mal partido».

La derrota dejó más que preocupado a un técnico gallego que confesaba en micrófonos de Tarragona Radio que «no entraba en mis planes quedar eliminado ni perder de esta manera». De hecho, el técnico no quiso analizar a sus jugadores: «Ha habido de todo, unos no me han gustado nada y de otros sí, no nombraré ningún caso». César confesó que «será una noche larga» después de quedar eliminado en una competición que desde la entidad se hizo énfasis al querer progresar.

Ahora el equipo devuelve a la liga para enfrentarse al Atlético Madrileño, al líder de la categoría. Luis César tuvo claro que el objetivo ahora es «buscar soluciones para que eso funcione y que el domingo tengamos un mejor partido».