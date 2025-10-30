La crónica del At. Balears-Nàstic: Ridículo absoluto en la Copa del Rey (2-0)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

En este Nàstic no se le puede coger por ningún sitio. La conjunta grana hizo el ridículo en la Copa del Rey quedando eliminado en las primeras de cambio contra el Atlètic Baleares, equipo de Segunda Federación. Los tarraconenses perdieron sin plantar cara, no compitieron contra un conjunto balear que los superó en intensidad, ideas y estilo de juego. En definitiva, bailó como quiso con los tarraconenses. Los goles de Durán y Castell evidencian el estado de un equipo que el domingo se tendrá que enfrentar contra el Atlético Madrileño, el líder.

Como prometió, Luis César planteó un once con caras conocidas como Óscar Sanz y Cedric Omoigui, y también de otros jugadores que no han disfrutado de muchos minutos como Fernando Torres, Toni Fuidias y David Juncà. Este último, por sorpresa, entró en el eje de la defensa al lado de Enric Pujol.

El duelo se presentaba como una oportunidad para reivindicarse, pero eso estuvo lejos de suceder y así quedó claro en los primeros minutos. Kaptoum perdió una pelota en medio del campo con una falta que el conjunto balear puso en juego rápidamente. Los locales pillaron desprevenidos a la defensa grana y, con una simple pasada, Durán ganó la espalda de David Juncà y Enric Pujol tampoco llegó en la cobertura. Minuto cinco de partido, mano a mano y gol.

Peor fue ver, que, cinco minutos después, la jugada se repetía casi de forma idéntica, pero esta vez Tovar no batió a Toni Fuidias. El Nàstic empezaba el partido con un tiro en el pie y las cosas no mejoraron. De hecho, fueron a peor. El conjunto grana no tenía ideas, no dominaba, no progresaba en ataque más allá de los esfuerzos y la individualidad de uno Pau Martínez que estaba solo en la zona de combate. El más próximo al gol fue uno anulado en un córner después de que Fernando Torres atropellara al portero rival y un tiro lejano de Martínez.

No funcionaba nada, ni siquiera la presión ni la defensa, porque el Baleares hacía y deshacía como quería y estuvo bien cerca de marcar el segundo, pero el duelo fue el descanso perdonando mucho al Nàstic.

A la reanudación parecía que la cosa mejoraba. Los grana salían más activos, pero esta reacción acabó en cinco minutos. El Baleares lanzó un contraataque que dejó a Tovar en un pelo de marcar el segundo del partido. El delantero se deshizo de Fuidias y, con la portería vacía, dudó y Juncà, por suerte, le birló la pelota. La fragilidad estaba en todos los estamentos y el dominio local se estableció de nuevo.

César intentaba reactivar su equipo dando entrada a Jaume Jardí y Álex Jiménez y, con ellos, llegó signos de vida. La más clara la tuvo Jiménez que remató con potencia en el primer palo una centrada lateral. Pero el empuje de unos pocos llegó hasta aquí.

Todavía podía ir a peor

Les cosas todavía podían ir a peor y la jugada que lo definió fue un intento de contraataque. Sanz puso en marcha un contraataque y Cedric, de espalda, no se entendió con el compañero y se quedó la pelota atrás para que Iván López interceptara la jugada y pusiera a prueba en Fuidias con un tiro potente.

La fragilidad defensiva se tenía que mostrar todavía un poco más cuando con una pasada filtrada a espaldas de los defensores grana dejaba en Castillo bien solo en el área para que marcara a placer el 2-0. Se colaban demasiado fácilmente las pelotas, no había ningún tipo de progresión en ataque y, en definitiva, se vio un Nàstic sin alma que parecía que no es que no quería empatar, es que no era capaz.

La involución de los últimos partidos se hizo evidente en este, en el cual el Nàstic se despidió de la Copa del Rey por la puerta de atrás y mostrando un nivel pésimo no que da nada de seguridad para un equipo que el domingo tiene que enfrentarse al líder, el Atlético Madrileño. Luis César tenía dos partidos para recuperar el crédito, pero con este Nàstic es queda en la cuerda floja.