La Copa del Rey, un arma de doble filo para un Nàstic que tiene la necesidad de dar un paso adelante

El Nàstic de Tarragona empieza mañana su camino en la Copa del Rey, una competición que se presenta como un arma de doble filo para un conjunto grana que necesita vencer y convencer. Los de Luis César visitarán el estadio del Atlètic Baleares, uno de los punteros de la Segunda Federación que promete plantar cara y no ser precisamente un trámite a superar.

Tras el nivel de juego mostrado contra el Sabadell, el equipo necesita dar un paso adelante sobre el césped y el duelo de Copa se presenta como una de las dos oportunidades de esta semana para hacerlo. Hay más a perder que ganar porque, quedar eliminado del torneo agravaría la situación antes de recibir al Atlético Madrileño el domingo. Luis César definió el duelo de hoy como «una final que nadie quiere perder» y, en esta situación, se enfrenta a un rival más que peligroso.

El equipo entrenado por Luis Blanco no llega precisamente en el mejor momento. Con una derrota y dos empates, se mantiene cuarto de la Segunda Federación, pero como uno de los proyectos favoritos al ascenso. Entre sus filas hay jugadores con pasado en Primera Federación y otros, como Rubén Bover, que hace dos años estaba jugando en Segunda División. Además, de cara al duelo contra el Nàstic, los baleares recuperan a su estrella: Florin Andone.

El delantero rumano es un viejo conocido para la afición del Nàstic. Además de acumular experiencia en Primera División, Premier League y Primera División de Turquía, es también un jugador que ya ha marcado un hat-trick contra el conjunto grana. Aquel duelo fue durante la temporada 15-16 en un Córdoba 4 Nàstic 4, un festival de goles que Andone no se perdió. El delantero vuelve a la convocatoria después de una lesión y, quien no estará, será Bover.

El técnico del Atlético Baleares, Luis Blanco, destacó en la previa que «nos enfrentamos contra un rival confeccionado para subir a Segunda, pero tenemos confianza. Esta es una competición donde siempre hay sorpresas». Con todo, también presentó dudas de cara al once apuntando que «en menos de 72 horas tenemos un partido importante y eso se tiene que tener en cuenta». Curiosamente, el duelo de este domingo será en el Estadio Municipal de Reus contra el Reus FC Reddis, así que el Baleares jugará en menos de una semana contra los dos mejores equipos del Camp de Tarragona.

Rotación sin unidad B

El duelo de Copa se presenta también con una dificultad añadida para la planificación grana. Hoy el equipo viajará a las islas y volverá a primera hora del viernes para preparar el duelo del domingo contra el Atlético Madrileño. Normalmente, la Copa sirve para dar oportunidades a la unidad B, pero Luis César apuntó en la previa que no será exactamente así: «La alineación que tengo en la cabeza hay jugadores que han sido titulares en algún momento u otro. En mi plantilla no hay titulares ni suplentes».

El técnico grana sí que confirmó nombres que estarán presentes de inicio en la Copa, como por ejemplo Fernando Torres, el jugador que actualmente menos minutos ha jugado de grana. Además, también confirmó la presencia de Cedric Omoigui, Óscar Sanz, Moi Delgado y Sergio Santos.

De esta manera, se prevé que el Nàstic prepare un once con Toni Fuidias en la portería, Moi Delgado, Enric Pujol, Óscar Sanz y Sergio Santos en defensa, Fernando Torres y Kaptoum en el eje y Pau Martínez, Christos Almpanis, Álex Jiménez y Cedric en ataque. Suplentes o titulares, tienen la tarea de dar paso adelante para recuperar las buenas sensaciones antes del duelo del domingo contra el líder.