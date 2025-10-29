Luis César, en la previa contra el Atlético Baleares: «La Copa del Rei la carga del diablo»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La Copa del Rey ya está aquí. El Nàstic de Tarragona se prepara para el torneo del KO con la cabeza bien presente en la visita del Atlético Madrileño del domingo al Nou Estadi Costa Daurada. El rival no es el más sencillo, será un Atlético Baleares que aspira al ascenso a Primera Federación. Aunque el desplazamiento en las islas tampoco acompaña, Luis César destacó que «no es una competición que moleste, es atractiva, queremos competir, mostrarnos y acabar recibiendo un equipo de los bonos en el Nou Estadi».

Es habitual ver en los partidos intersemanales como la Copa del Rey movimientos al once inicial. No será diferente para un Nàstic que ya ha confirmado a menos habituales, pero no una «unidad B». El técnico destacó que «pienso en una alineación en la cual los jugadores han sido titulares en algún momento de la temporada». De hecho, fue más allá y confirmó la presencia de Fernando Torres, Óscar Sanz, Cedric Omoigui, Moi Delgado y Sergio Santos, señalando que «en mi equipo no hay titulares ni suplentes».

El gallego subrayó que afronta el partido bajo el aviso que no será difícil. «Espero a un Atlètic Baleares que propone y que quiere ser protagonista sobre el campo». Además, apuntó de los peligros de la competición: La Copa del Rei la carga el diablo. Es una final a partido único y no es nada fácil. Ya se ha visto como equipos de Primera División y de Segunda pierden contra clubs de categorías inferiores. No me creo que sus entrenadores dijeran que pasarían con la gorra. Será difícil y puede pasar de que te sorprendan, lo que no quiero es que nos pase a nosotros».

Luis César también confesó que se ocupa del duelo de Copa, pero con un ojo puesto en el del domingo. «Hemos entrenado cosas que nos valen para los dos partidos, porque los dos rivales tienen ciertas similitudes en algunos aspectos». Además, también apuntó que será una oportunidad de mejorar las sensaciones con la pelota: Cada partido da información y ha demostrado que no somos más ni menos que nadie. Los equipos que tendrían que estar arriba se los está costando y Murcia, Ibiza y Eldense ya han cambiado a sus entrenadores. Eso indica que no es fácil, pero tenemos que evolucionar».