El lateral izquierdo titular ya está aquí: Moi Delgado reaparece dos meses después

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ya tiene su lateral izquierdo titular. Se ha hecho rogar, han pasado dos meses desde su presentación, pero Moi Delgado debutó con la camiseta grana contra el Sabadell.

El andaluz disputó toda la segunda mitad en la Nova Creu Alta y, de hecho, fue una de las pocas notas positivas del partido. Más allá de su reaparición, se lo vio preparado para liderar la salida de la pelota así como a la hora de aportar a la seguridad defensiva. Esta es una pieza más que necesaria para un equipo que, hasta ahora, ha tenido que sobrevivir en aquella posición con diferentes inventos y apuestas.

Delgado fue el escogido por la dirección grana para acompañar a David Juncà al lateral izquierdo esta temporada. El andaluz fue un refuerzo de última hora, llegando la última semana de agosto con galones de convertirse en el sucesor de Joan Oriol como titular. De hecho, es un jugador que las últimas tres temporadas las ha disputado a Segunda División. Con todo, su aterrizaje ha sido más que accidentado.

El lateral se incorporó fuera de ritmo a unos días de empezar la temporada regular. Delgado tenía que hacer su pretemporada particular para ponerse a punto y, de esta manera, se perdió los tres primeros partidos de liga. A mediados de septiembre, justo antes del duelo contra la Europa, el lateral vio su progresión interrumpida con una lesión. Un esguince de tobillo devolvió el contador a cero, para hacerle perder cinco partidos más. Esta situación provocó un quebradero de cabeza a Luis César, que ocupó su posición con David Juncà –que ya no cuenta para el técnico después de su error contra la Europa–, Sergio Camus y, en los últimos partidos, Álvaro García, un movimiento de la dirección deportiva fuera de mercado para intentar paliar la situación.

A la novena jornada llegó su momento y, contra el Sabadell, jugó sus primeros 45 minutos con el Nàstic. El jugador apuntó en micrófonos de Tarragona Ràdio que «tenía muchas ganas de jugar, sobre todo viendo cómo la gente anima en casa y los que se han desplazado a la Nova Creu Alta.»

Luis César por fin cuenta con su lateral izquierdo titular. Aunque Delgado todavía tiene que coger el ritmo de sus compañeros, como mínimo lo podrá hacer sobre el verde.