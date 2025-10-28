Luis César afronta una semana de doble partido para recuperar el crédito

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona empezará hoy, después de un día de descanso, una semana cargada de fútbol y responsabilidad. Jueves, los grana tienen que viajar en las Islas Baleares para enfrentarse al Atlético Baleares en la Copa del Rey y, el domingo, el líder, el Atlético Madrileño, visitará el Nou Estadi Costa Daurada. Estos se presentan como dos partidos clave, pero también son dos oportunidades más para que Luis César mejore las sensaciones del equipo.

El punto milagroso conseguido contra el Sabadell en la Nova Creu Alta sólo dejó dudas entre la afición y también a la entidad grana. Ahora mismo, el equipo tiene una disonancia entre la clasificación y las sensaciones sobre el césped. El Nàstic es sexto a un punto del play-off y en tres del líder, pero, al mismo tiempo, todavía parece que no tiene ningún rumbo sobre el césped. Contra el Sabadell, el equipo de Luis César no compitió contra el conjunto arlequinado y sólo pudo estar a merced del conjunto local. De hecho, el punto alcanzado es gracias al acierto de Dani Rebollo y también el desacierto ofensivo de los de Ferran Costa.

Estos signos preocupantes se arrastran de la victoria contra el Tarazona, donde el equipo cuajó un duelo difícil de tragarse con cinco minutos de brillantez en el descontrol. Con todo, se podría tirar más atrás todavía, porque el Nàstic no ha tenido un partido redondo en ningún momento de esta temporada. Después de nueve jornadas y más de tres meses de preparación, se espera en un equipo más trabajado y preparado para afrontar el reto del ascenso a final de temporada.

Después de una jornada amarga, el Nàstic tendrá dos oportunidades más para recuperar las buenas sensaciones. Eso sí, esta jornada de doble partido se presenta como un arma de doble hilo. Si no se cumple ni en Copa del Rey ni a liga, Luis César se situaría entonces en el ojo del huracán.

Primero la Copa

El primero al llegar será la Copa del Rey. Este jueves el equipo viajará a Palma de Mallorca para jugar contra el Atlético Baleares. El equipo es el cuarto clasificado del grupo 3 de Segunda Federación y se presenta como uno de los favoritos en la lucha por el ascenso de categoría. En otras palabras, el conjunto balear se presenta como un rival duro, más que un trámite.

Este duelo será la oportunidad de ver la unidad B del equipo en un duelo exigente pocos días antes de volver a la liga. El viernes, el equipo volverá a Tarragona para empezar a preparar el duelo del domingo a las 20.30 h contra el Atlético Madrileño. El filial del Atlético de Madrid llegará más descansado y completamente rachea después de vencer con solvencia en la Europa. Esta vez, el rival exigirá algo más del Nàstic en su retorno al Nou Estadi Costa Daurada.

Estos cuatro días se presentan claves para el banquillo grana para dar, por fin, un golpe sobre la mesa o para hundirse aun más en un mar de dudas. En este primer tramo de la temporada y con la plantilla renovada, las sensaciones y el estilo reinan por encima de una clasificación cambiante y los dos partidos que hay en frente tienen que servir para encontrar un camino a seguir de forma definitiva.