El análisis del Sabadell-Nàstic: Lamentable impotencia

El Nàstic de Tarragona salió vivo de la Nova Creu Alta gracias a Sant Dani Rebollo. El portero grana demostró que este año ha dado un paso adelante para evitar una derrota segura, si existiera la justicia en el mundo del fútbol. Por suerte, este deporte dicta sentencia la pelota y los grana aguantaron el marcador contra un Sabadell que dominó cómo quiso el derbi contra un conjunto grana inoperante.

Los números sitúan en el Nàstic sexto clasificado, a un punto del play-off de ascenso, a tres del líder y cuatro del descenso. Les sensaciones, sin embargo, una vez acabado el partido, no acompañan estos números. De hecho, son nefastas. El Nàstic fue dominado y, a diferencia del duelo contra el Ibiza, no tuvo peligro al contraataque. El partido consistió en sacar agua constantemente y Luis César subrayó apuntando que «el Sabadell ha demostrado que es el rival más potente al cual nos hemos enfrentado». Con el partido visto y los tópicos recién salidos del horno, la pregunta que se me viene en la cabeza es: ¿De verdad el Nàstic de Tarragona no puede competir contra el Sabadell en la Nova Creu Alta?

Sí, el Sabadell no ha perdido ningún partido y no ha recibido goles en casa, pero en este Nàstic se lo puede pedir más que sobrevivir a domicilio. Sobre el papel, la plantilla grana fue confeccionada en verano para acabar en primera posición y este cartel implica poder competir en todos los campos. Con respecto a calidad, el conjunt grana puede hacer más. Y es así porque ya lo ha demostrado esta temporada, con duelos como el del Ibiza. Con todo, partido tras partido, el equipo sale con un sabor agridulce. Sea por una victoria con demasiadas dificultades y poco juego contra el Tarazona, una derrota en el último minuto después de un duelo difícil de digerir contra el Alcorcón o un empate milagroso el sábado contra el Sabadell.

El equipo salió con el freno de mano puesto, y completamente desconectado en términos ofensivos. La derrota en el duelo del medio del campo acabó de salpimentar la pobreza atacante grana, pero es que el Nàstic, a pesar de acabar disfrutando de una ocasión clara de gol, no podía coser tres pasadas consecutivas. Esta situación atrajo el recuerdo del duelo contra el Tarazona, donde la situación fue similar, pero en casa. La sensación es que el Nàstic puede hacer más, en casa y fuera, parece que el equipo continúa sin rumbo claro sobre el césped, pero es los resultados los que mantienen flotante el proyecto en las igualadas aguas de la Primera Federación.

Dani Rebollo i Moi Delgado

Pocas cosas positivas se vieron sobre el césped, pero se pueden recuperar dos. La primera es el rendimiento de Dani Rebollo. Una vez más, el portero de Lepe fue el mejor del partido y salvó en el equipo con un paro detrás la otra.

Dani Rebollo ha dado este año un paso adelante al equipo. El portero llegó el año pasado a la sombra de Alberto Varo y, a pesar de acabar como portero titular, no ofrecía garantías sobre el césped. La seguridad y los errores se alternaban en los partidos. Eso se ha acabado. Trabajando y demostrando en duelo como el de Sabadell, se puede llamar que los grana disfrutan de uno de los mejores porteros de la categoría y eso que empezó desde el banquillo.

El otro es la aparición de Moi Delgado. El lateral izquierdo debutó después de dos meses de su fichaje y cumplió, aunque todavía le falta rodaje. Con todo es el camino de alcanzar estabilidad en la banda izquierda.

Empieza hoy una semana de doble partido. Copa del Rey jueves, Atlético Madrileño domingo. Dos oportunidades más para establecer un rumbo y, a poder ser, acabar el duelo satisfecho con el juego mostrado.