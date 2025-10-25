Final: Punto milagroso del Nàstic

La Nueva Cruz Alta antes del derbi.Diari Més

90' Final 20:28 25/10/2025 20:28 25/10/2025 Empate y gracias.

90' Cambio del Sabadell 20:23 25/10/2025 20:23 25/10/2025 Entra Rubén Martínez y sale Javi López-Pinto

90' Cinco minutos de añadido 20:21 25/10/2025 20:21 25/10/2025

86' Doble paradón de Dani Rebollo 20:17 25/10/2025 20:24 25/10/2025 San Dani Rebollo. No hay más. Dos remates en barraca que para al portero grana.

84' Tarjeta amarilla para el Nàstic 20:15 25/10/2025 20:15 25/10/2025 La ve Pau Martínez.

83' Cambio del Nàstic 20:14 25/10/2025 20:14 25/10/2025 Se marcha lesionado Mángel y entra Kaptoum.

80' Fuera 20:11 25/10/2025 20:11 25/10/2025 Chute directo sin peligro.

80' Doble cambio del Sabadell 20:11 25/10/2025 20:11 25/10/2025 Entra Segura y Utgés por Ripoll y Quadri.

79' Tarjeta amarilla para el Nàstic y falta peligrosa 20:10 25/10/2025 20:10 25/10/2025 La ve David Alba. Falta a la frontal para chutarla directa.

75' Doble tarjeta amarilla 20:06 25/10/2025 20:06 25/10/2025 La ve Moi Delgado por una falta y Miguelete para recriminarle

74' ¡La tiene Álex Jiménez ! 20:06 25/10/2025 20:06 25/10/2025 Buen movimiento del delantero que se queda solo ante el portero rival, pero yerra el tiro.

72' Cambio del Nàstic 20:03 25/10/2025 20:03 25/10/2025 Entra Pau Martínez por Jaume Jardí.

70' Salva Dani Rebollo 20:01 25/10/2025 20:01 25/10/2025 Mano a mano de Miguelete con Dani Rebollo que para al portero grana con la pierna izquierda.

69' Cambio del Sabadell 20:00 25/10/2025 20:00 25/10/2025 Se marcha Escudero y entra Miguelete.

66' Respira el Nàstic 19:58 25/10/2025 19:58 25/10/2025 Se detiene el partido por una revisión de VAR que ha pedido a Luis César. No ha habido nada, pero han bajado las revoluciones.

63' Tarjeta amarilla para el Nàstic 19:53 25/10/2025 19:53 25/10/2025 La ve Dani Rebollo para perder tiempo.

62' Cambio del Nàstic 19:52 25/10/2025 19:52 25/10/2025 Entra Marcos Baselga y Christos Almpanis por Cedric y Juanda.

61' Córner, centrada y otra centrada 19:52 25/10/2025 19:52 25/10/2025 No para de atacar el Sabadell. Saca agua el Nàstic como puede.

60' Al el travesaño el Sabadell 19:51 25/10/2025 19:51 25/10/2025 Córner en contra y Kaiser remata en el travesaño. Sufre el Nàstic.

58' Javi López es un peligro 19:49 25/10/2025 19:49 25/10/2025 El extremo es a quien domina la pelota en el área grana. El Nàstic aguanta.

56' Se equivoca Jardí 19:48 25/10/2025 19:50 25/10/2025 Contraataque con Cedric y Álex Jiménez desmarcándose, escoge Jardí mal hacia Álex Jiménez y se malbarata la acción.

55' De nuevo Javi López 19:46 25/10/2025 19:46 25/10/2025 Chute desde la frontal que desvía en córner Morgado.

53' Avisa el Sabadell 19:45 25/10/2025 19:50 25/10/2025 Quadri sigue siendo superior y el Sabadell vuelve a dominar. Incluso lo ha probado Fuoli con un tiro desde su campo que casi se envenena.

52' ¡ Álex Jiménez ! 19:44 25/10/2025 19:44 25/10/2025 Ocasión más clara del partido. Roba a Jaume Jardí y Álex Jiménez se planta solo ante|delante de el portero, Duda al chutar y un defensor lo para.

49' La tiene el Sabadell 19:41 25/10/2025 19:41 25/10/2025 Remate cruzado de Priego en la pequeña que sale fuera. Vuelve a sufrir el Nàstic

46' Se reanuda el juego con un cambio sorprendente 19:35 25/10/2025 19:35 25/10/2025 Debuta Moi Delgado y se marcha Álvaro García.

45' Descanso 19:20 25/10/2025 19:20 25/10/2025 Cero a cero en el marcador con un Sabadell dominante y un Nàstic defensivo.

44' Aguanta el Nàstic , qué remedio 19:17 25/10/2025 19:17 25/10/2025 El Sabadell malbarata la jugada de estrategia, pero sigue dominando. Ahora Ripoll se planta ante Rebollo, pero falla el chute.

43' Tarjeta amarilla para el Nàstic 19:15 25/10/2025 19:15 25/10/2025 La ve Álvaro García y provoca una jugada de peligro. Falta lateral perfecta para un centro.

41' La tiene el Sabadell 19:13 25/10/2025 19:13 25/10/2025 Chute de Rodrigo Escudero que obliga actuar de nuevo a Dani Rebollo. Aguanta el Nàstic.

40' Vuelve a entrar Mángel 19:12 25/10/2025 19:12 25/10/2025 Parece que se ha recuperado y, como mínimo, aguantará hasta la media parte.

38' Vuelve a caer Mángel 19:10 25/10/2025 19:10 25/10/2025 Segunda vez que se tira al suelo Mángel. El asturiano se ha hecho daño y puede ser el primer cambio por lesión en su primera titularidad.

34' Juanda Fuentes se activa 19:07 25/10/2025 19:07 25/10/2025 Primera internada del extremo que llega al área pequeña, pero la centrada sale demasiado fuerte. Reacciona ahora el Nàstic después del paro para|por Dani Rebollo.

34' ¡ Mángel ! 19:06 25/10/2025 19:06 25/10/2025 Lo prueba el asturiano con uno remado de volea que sale fuera.

30' Para a Dani Rebollo en dos tiempos 19:02 25/10/2025 19:02 25/10/2025 Remate potente de Coscia que para a Dani Rebollo en dos tiempos y parece que lo ha hecho daño. Se detiene el juego y entra el médico grana.

25' Sufre el Nàstic 18:57 25/10/2025 18:57 25/10/2025 Peligro por la derecha. Joel Javi López es todo un problema para la defensa grana que, después de la salida de un córner, recibe un tiro desde el exterior que tiene que parar Rebollo.

24' Tiene que reaccionar el Nàstic 18:55 25/10/2025 18:55 25/10/2025 Sometido el conjunto grana y los contraataques no son efectivos. Cedric no está acertado.

17' ¡La tiene el Sabadell ! 18:50 25/10/2025 18:50 25/10/2025 Gestión de Quadri en medio del campo para castigar una mala entrada de Álvaro García. La pelota ha llegado a la frontal y el tiro cruzado de Priego ha salido fuera.

16' Igualdad sin ocasiones 18:48 25/10/2025 18:48 25/10/2025 Lucha constante entre los dos equipos que llega con aproximaciones del Sabadell, pero sin peligro.

11' Quadri hace de las suyas 18:43 25/10/2025 18:43 25/10/2025 Dificultad del Nàstic para cortar a Quadri con la pelota.

5' Ida y vuelta 18:37 25/10/2025 18:37 25/10/2025 Jugada de estrategia del Nàstic que acaba con Cedric casi definiendo en el área, pero el delantero la pierde y monta un contraataque que Coscia casi remata a la pequeña contra Dani Rebollo.

4' Tarjeta amarilla para el Sabadell 18:35 25/10/2025 18:35 25/10/2025 La ve Toni Toni Ripoll por afagar a Álex Jiménez sin pelota.

1' ¡Empieza el partido! 18:30 25/10/2025 18:30 25/10/2025 ¡Mueve la pelota el Nàstic!

Fàbregas i Soteras , en unos asientos de distancia 18:27 25/10/2025 18:27 25/10/2025 El preisdent del Nàstic, Lluís Fàbregas y el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras, han coincidido en la Nova Creu Alta. Los dos presidentes, enfrentados por las declaraciones del de la catalana, están sólo en unos asientos de distancia en la tribuna. De hecho, es la primera vez que coinciden desde hace años.

¡Casi un millar de aficionados del Nàstic a Sabadell ! 18:23 25/10/2025 18:23 25/10/2025 Casi un millar de aficionados del Nàstic se han desplazado a la Nova Creu Alta para animar en el equipo. Els aficionats grana a Sabadell.Diari Més

Ojo con el medio del campo del Sabadell 18:17 25/10/2025 18:19 25/10/2025 La demarcación que más destaca del Sabadell es el medio del campo. Quadri y Urri han formado un doble pivote consolidado que gana duelos y controla la posesión.

Un cambio más al once 18:12 25/10/2025 18:12 25/10/2025 Aparte de la entrada obligada de Mángel Prendes, Luis César ha hecho un movimiento más al once. Cedric Omoigui ha entrado por Marcos Baselga, dejando claro que lo que quiere al técnico es velocidad para las transiciones, como pasó en el duelo contra el Ibiza.

Sin el capitán 18:07 25/10/2025 18:07 25/10/2025 Óscar Sanz es la única baja del Nàstic de cara al partido. Contra el Tarazona, el capitán vio la quinta tarjeta amarilla de la temporada y Mángel Prendes lo ha sustituido al once.

Once del Sabadell 18:02 25/10/2025 18:03 25/10/2025 Diego Fuoli (P), David Astals, Kaiser, Bonaldo, Joel Priego, Quadri, Urri, Ripoll, Javi López-Pinto y Rodrigo Escudero y Agustín Coscia.

Banquillo grana 18:01 25/10/2025 18:03 25/10/2025 Toni Fuidias (ps), David Juncà, Christos Almpanis, Fernando Torres, Moi Delgado, Pau Martínez, Wilfrid Kaptoum, Sergio Santos, Enric Pujol y Marcos Baselga.

¡Once del Nàstic ! 18:00 25/10/2025 18:03 25/10/2025 Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Álvaro García, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Juanda Fuentes, Álex Jiménez y Cedric Omoigui.