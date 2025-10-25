Punto de milagro del Nàstic en la Nova Creu Alta (0-0)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Empate y gracias. El Nàstic sale vivo de la Nova Creu Alta en un partido completamente dominado por el Sabadell. Los arlequinados han elaborado un asedio en la portería de Sant Dani Rebollo, que ha vuelto a aparecer para salvar los muebles. Álex Jiménez ha tenido dos mano a mano, pero no ha entrado y, por suerte, los grana han rescatado un punto.

El Nàstic afrontaba el derbi en la Nova Creu Alta con las novedades de Mángel y Cedric en el once. El primero debutó como titular por la baja de Óscar Sanz por acumulación de amarillos mientras que Cedric suplía en Baselga para ganar velocidad en las transiciones.

El duelo empezó con una velocidad vibrante. Los grana se plantaron en el área con Cedric, pero el delantero la perdió y el Sabadell contestó en el instante con un contraataque de Coscia que paró a Dani Rebollo. Desde este momento, el Sabadell se fue haciendo grande mientras que el Nàstic se empequeñeció y se quedó replegado detrás.

El medio del campo del Sabadell era un problema. Quadri y Urri marcaban su dominio y el juego del Sabadell crecía por momentos. De la igualdad sin ocasiones, la balanza se inclinó a la superioridad arlequinada. Priego, con un tiro desde la frontal y Javi López-Pinto, con otro chute potente, acabaron las primeras aproximaciones con peligro.

El Nàstic casi no apareció en ataque. Un tiro lejano de Mángel y una internada de Juanda Fuentes fueron las únicas aproximaciones, pero sin hacer temblar a Diego Fuoli.

Con un juego ralentizado por un lesionado Mángel, el Sabadell hizo un asedio en la portería de Rebollo y el Nàstic aguantó como podía hasta el descanso con los dos lados sufriendo de lo lindo.

No cambió nada en el descanso. El Sabadell mantuvo el dominio contra un Nàstic que veía cómo debutaba Moi Delgado en el lateral izquierdo. Quadri seguía siendo superior en medio del campo y Javi López inquietaba la portería grana.

El asedio era total. Córner, centro, falta directa y otro córner. Cinco minutos de pelotas continuas del Sabadell en el área grana mientras el Nàstic sacaba agua como podía. Este ritmo sólo se cortó con una reclamación de VAR de Luis César. No había nada que revisar, pero, como mínimo, bajaron las revoluciones.

Los mejores minutos del Nàstic llegaron acto seguido. Sin convicción al ataque, pero la pelota se plantó en dos ocasiones delante de Fuoli. Les dos las tuvo Álex Jiménez, la primera se le hizo tarde y un defensa le atrapó y, en la segunda, paró Fuoli.

Nada que hacer en el resto del partido. Dominio del Sabadell y un Nàstic que rescató un punto fuera, por suerte.