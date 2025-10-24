El Sabadell espera el Nàstic como el único invicto y sin encajar en casa

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Sólo hay un equipo que se mantiene invicto en las tres grandes categorías del fútbol y este es el Centre d'Esports Sabadell. El Nàstic de Tarragona afronta el derbi catalán con el reto de romper esta racha que ha colocado el reciente ascendido en posiciones de play-off. Además, la dificultad es doble porque los arlequinados todavía no han encajado ni un solo gol en la Nova Creu Alta. De hecho, sólo han recibido tres dianas en toda la temporada.

El equipo entrenado por Ferran Costa es una de las sensaciones de este inicio de liga y se ha forjado su camino en la cima del grupo gracias a la fortaleza defensiva. El conjunto arlequinado encaja muy poco, porque también concede poco. El bloque defensivo ha brillado en los últimos cinco partidos donde ha conseguido la portería a cero, sobre todo en las situaciones de área.

Bonaldo y Kaiser forman el muro arlequinado, lo mismo que se mantiene firme desde que alcanzó el ascenso de categoría. Carlos García los acompañaba en los últimos partidos, pero en la última jornada contra el Alcorcón se lesionó. De la misma manera que el lateral David Astals, quien también sufrió molestias y es duda de cara al duelo contra el Nàstic. Más allá de la última línea también hay uno seguro más bajo los palos. Diego Fuoli, quien fue el rey de las porterías a cero el año pasado con el Tarazona, ha empezado la temporada con el nivel de los mejores porteros de la categoría.

El medio del campo también ha trabajado mucho para contribuir en las porterías a cero. Albert Orriols y Quadri Liammed, debutantes en la categoría, lideran la sala de máquinas arlequinadas. Los dos forman un doble pívot que presiona, contiene el juego rival y roba la pelota.

Si con esta seguridad defensiva no se han catapultado más allá a la clasificación es el acierto de cara a puerta. En estas ocho jornadas de liga el Sabadell acumula ocho dianas y tres de estos llegaron la última jornada. Contra el Alcorcón el equipo de Ferran Costra superó el problema con el gol cuando sus individualidades brillaron. Javi López-Pinto se presentó como el peligro a tener en cuenta con un golazo desde la frontal del área. Talentos como Miguelete y jugadores contrastados en la categoría como Rodrigo Escudero avalan la punta de ataque arlequinada.

Derbi en Marea Grana

El Nàstic de Tarragona tendrá que asaltar la Nova Creu Alta, una tarea que nadie ha conseguido, pero lo hará bien acompañado. Un millar de aficionados teñirán de grana una esquina del estadio arlequinado para animar su equipo en un duelo que se presenta más que difícil. Con todo, los de Luis César ya han demostrado esta temporada que brillan más fuera de casa en los peores escenarios, como la victoria contra el UD Ibiza.

El conjunto grana tendrá la baja del capitán Óscar Sanz que vio la quinta amarilla y cumplirá ciclo de sanción. Quién estará recuperado de cara al partido, según apuntó la semana pasada Luis César, es Kaptoum, que ya estará listo y Moi Delgado repetirá convocatoria, aunque es complicado que tenga minutos.