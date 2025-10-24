El Nàstic recurrirá el archivamiento de la denuncia contra el árbitro Eder Mallo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gimnàstic de Tarragona, SAD ha anunciado que formulará el recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Tarragona por el archivamiento de la denuncia contra el árbitro Eder Mallo por su actuación en el partido disputado entre el equipo catalán y la Málaga, el 22 de junio de 2024. El club grana ha tomado esta decisión después de recibir la notificación del Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona.

«La entidad grana, consciente de que el camino iniciado el 25 de junio del 2024 es largo y complicado, confía en la justicia y agotará todas las vías judiciales posibles», ha explicado en un comunicado. Y ha finalizado «que nadie dude que el Gimnàstic de Tarragona, SAD seguirá defendiendo los intereses y la honorabilidad de la Entidad, así como la de sus accionistas, socios y aficionados».

El juzgado de instrucción número 4 de Tarragona ha archivado la querella contra el colegiado al considerar que no hay indicios de delito en su actuación durante el partido de vuelta de la final del play-off en Segunda División.

El club se querelló contra Eder Mallo por los presuntos delitos de falsedad documental y corrupción en el deporte después de que una investigación de la agencia de detectives Método 3 concluyera que el árbitro actuó de «forma premeditada» para perjudicar el equipo en el partido celebrado en el Nou Estadi de Tarragona, en el que la Málaga consiguió el ascenso después de empatar en el descuento de la prórroga (2-2).

El colegiado abandonó el estadio escoltado por la policía y en el acta escribió que había recibido amenazas de muerte de los directivos del club tarraconense y que temió por su integridad física cuando se retiró al vestuario. El Nàstic negó la versión de Eder Mallo.

El partido fue muy polémico. El Nàstic se quejó, entre otras cosas, de las cuales la expulsión de su jugador Nacho González en el minuto 63 fue injusta y de las cuales el tiempo de descuento en la segunda parte de la prórroga fue excesivo, si bien, el partido estuvo interrumpido varios minutos por el lanzamiento de pelotas en el césped por parte de aficionados desde la grada.

El juez disciplinario único para competiciones no profesionales de la Federación Española (RFEF) sancionó el club grana con cuatro partidos de clausura de su estadio. El Nàstic cumplió un partido de esta sanción, en el inicio de la temporada pasada contra el Ourense CF. Después se aplicó la cautelar. La gran incógnita ahora es como se resolverá esta cuestión, una vez finalice todo el proceso judicial sobre Eder Mallo.