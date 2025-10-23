Álex Jiménez: «Dejarme la piel en cada partido y entregarme al máximo por este escudo es innegociable»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Una semana después de victoria siempre es tranquila y si llega después de marcar, más todavía. ¿Cómo se encuentra?

«La verdad es que fue un fin de semana redondo. Primero con la victoria del equipo, que eso va por delante, y después porque pude marcar. Estoy contento y con más ganas todavía de afrontar el próximo fin de semana».

Para los delanteros marcar siempre es liberador y más todavía si es pronto.

«Pues sí, reencontrarme con el gol cuanto antes mejor es lo que quería. Romper el hielo así es una liberación y así lo sentí».

Se notó en la celebración.

«Fue un momento para desahogarme, una explosión de confianza y así salió. Cuanto más me vea en estas situaciones mucho mejor. Lo que quiere un delantero siempre es marcar, por encima de todo».

¿Cómo lo gestiona para no obsesionarse?

«No es fácil. Y menos cuando las cosas no están saliendo bien de cara a portería. Al final creo que la mejor estrategia es enfocarse en las situaciones que te acercan más a disfrutar de más oportunidades de alcanzar el objetivo de todo delantero, que es el gol».

Durante los duelos siempre se deja la piel en el desgaste y la presión. ¿Es lo que pide el míster?

«Al final es una cosa que depende más de mí. Hay muchos factores durante el partido que no dependen de mí, pero lo que pienso que es innegociable cuando estoy sobre el césped es darlo todo. Si se tiene que presionar, se presiona y si se tiene que correr arriba y abajo así lo haré. Dar todo por este escudo lo haré siempre, es innegociable tanto en el partido del domingo hasta el último que tenga que jugar con el Nàstic».

El excompañero Pablo Fernández también tenía esta entrega y aportaba mucho sobre el césped, pero siempre tenía encima la carga de marcar poco. El año pasado explotó a nivel goleador y se convirtió en un delantero total. ¿Cree que este es el camino?

«Sí. Tuve la suerte de compartir la delantera con él el año pasado y para mí es un referente. El gol se tiene, sea más difícil de encontrarlo o no. Pero un delantero que dé juego sin pelota y que aporte a sus compañeros activamente en el ataque considero que es muy bueno. Si a eso sumas el acierto con el gol, es el delantero más completo que puede existir. Eso es lo que busco y el objetivo con el que entreno en el día a día, espero que con este primer gol, vengan muchos más».

¿En qué ha cambiado el Álex Jiménez de entonces al de ahora?

«La verdad es que no mucho. Pienso que sigo siendo el mismo y tan trabajador como el que era el año pasado. Ha cambiado quizás mi rol porque hace un año que estoy aquí, conozco el club, la afición y los compañeros, aunque este año haya muchos nuevos. Es verdad que el año pasado quizás no tuve las oportunidades que me hubiera gustado, pero las que pueda tener este año las pienso aprovechar e ir ganando confianza poco a poco. He estado preparándome mucho tiempo para tener mi momento y lo pienso aprovechar».

La competencia no lo pone fácil. Pablo y Antoñín el primer año y, este año, Cedric y Baselga.

«Todos son compañeros brutales. Cedric y Baselga lleva poco tiempo, pero ha sido suficiente para ver su nivel. Si tengo que hablar de Pablo y Antoñín todos son elogios, fueron los mejores delanteros de la categoría y ha quedado demostrado por donde están ahora. De todos aprendo el máximo que pueda».

¿Se ve más cómodo como delantero referente o acompañado con otro punta?

«Aunque puedo actuar en las dos posiciones, la verdad es que me siento más cómodo cuando no soy el punta referente. Es entonces cuando tengo más libertad de movimiento y creo que es donde mejor rindo. En esta posición se me pide eso, encontrar el espacio con el media punta como Jaume Jardí o, como este fin de semana, encontrar a Marc Montalvo, que hizo todo un golazo. Además, de siempre tener llegada al área para hacer gol».

En la rueda de prensa, Luis César mostró su confianza en usted.

«Siempre estoy agradecido. Pienso que es un apoyo que necesito para mí y creo que todos los compañeros sentimos su confianza».

Además de palabras, lo demuestra con hechos. Este año suma cuatro titularidades, casi las mismas que todo el año pasado.

«Siempre estoy agradecido de tener más oportunidades sobre el césped. Todos los jugadores las tenemos, así que tenemos que estar preparados para aprovecharlas. Eso sí, poder disfrutar de más continuidad siempre aporta más confianza».

Se lo ve más confiado.

«Sí. Siento que este año tengo que dar un paso adelante. Noto confianza en los compañeros, cuerpo técnico y mi entorno. Creo que estoy capacitado y lo haré para que el Nàstic alcance el objetivo. Porque venir a Tarragona fue un paso grande en mi carrera y el Nàstic me lo da todo».

El sábado derbi contra el Sabadell. Un equipo que no ha recibido goles en casa y está invicto. ¿Motiva?

«Para un delantero es un extra de motivación, porque no han recibido ningún gol en su estadio. Estamos bien acompañados con un millar de aficionados y lo daremos todos para alcanzar los tres puntos».