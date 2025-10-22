Archivada la querella del Nàstic de Tarragona contra el árbitro Eder Mallo

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El juzgado de instrucción número 4 de Tarragona ha archivado la querella presentada por el Nàstic de Tarragona contra el árbitro Eder Mallo al considerar que no hay indicios de delito en la actuación del colegiado en el partido disputado entre el equipo catalán y el Málaga, el 22 de junio de 2024. No obstante, fuentes del Nàstic han asegurado a EFE que su intención es recurrir esta resolución judicial una vez valore su contenido.

El club se querelló contra Eder Mallo por los presuntos delitos de falsedad documental y corrupción en el deporte después de que una investigación de la agencia de detectives Método 3 concluyera que el árbitro actuó de «forma premeditada» para perjudicar al equipo en el partido de vuelta de la final del play-off a Segunda División celebrado en el Nou Estadi de Tarragona, en el que el Málaga logró el ascenso tras empatar en el descuento de la prórroga (2-2).

El colegiado abandonó el estadio escoltado por la policía y en el acta escribió que había recibido amenazas de muerte por parte de directivos del club tarraconense y que temió por su integridad física cuando se retiró al vestuario. El Nàstic negó la versión de Eder Mallo.

El partido fue polémico: el Nàstic se quejó, entre otras cosas, de que la expulsión de su jugador Nacho González en el minuto 63 fue injusta y de que el tiempo de descuento en la segunda parte de la prórroga fue excesivo, si bien, el partido estuvo interrumpido varios minutos por el lanzamiento de balones al césped por parte de aficionados desde la grada.

El juez disciplinario único para competiciones no profesionales de la Federación Española (RFEF) sancionó al club catalán con cuatro partidos de clausura de su estadio.