Final: Victoria del Nàstic en el Nou Estadi

90+8' Final 14:08 19/10/2025 14:08 19/10/2025 Victòria del Nàstic en el Nou Estadi.

90+2' Tarjeta amarilla para el Tarazona 14:01 19/10/2025 14:01 19/10/2025 La ve Toni Ramon.

90' Tarjeta amarilla para el Nàstic 14:00 19/10/2025 14:00 19/10/2025 La ve Álvaro García.

90' Ocho minutos de añadido 13:59 19/10/2025 13:59 19/10/2025 El partido irá al 98'.

87' Cambio del Tarazona 13:57 19/10/2025 13:57 19/10/2025 Se marcha Borge y entra Cubillas.

85' Vuelve a salir Álex Jiménez . 13:54 19/10/2025 13:54 19/10/2025 No era grave la lesión.

83' Se retira lesionado Álex Jiménez 13:53 19/10/2025 13:53 19/10/2025 Se lesiona Jiménez lesionado y el Nàstic se queda con un hombre menos. Luis César ha gastado todos los cambios.

81' Nueva ocasión para el Tarazona 13:50 19/10/2025 13:50 19/10/2025 El conjunto aragonés, poco a poco, busca la portería con más insistencia.

79' Ocasión para el Tarazona 13:48 19/10/2025 13:48 19/10/2025 Chute a bocajarro que sale fuera. El Nàstic está sufriendo y no propone nada en ataque.

77' Suma esfuerzos el Tarazona 13:47 19/10/2025 13:47 19/10/2025 El conjunto aragonés domina buscando el empate.

74' Doble cambio del Tarazona 13:41 19/10/2025 13:41 19/10/2025 Entran Álvaro e Imanol por Soto y Carrasco.

73' Cambio del Nàstic 13:41 19/10/2025 13:41 19/10/2025 Entra Enric Pujol i Almpanis por Morgado y Jaume Jardí

73' Se retira lesionado Morgado 13:40 19/10/2025 13:40 19/10/2025 Siente molestias el defensor y sale del terreno de juego.

68' Cambio del Nàstic 13:37 19/10/2025 13:37 19/10/2025 Se marcha Juanda y entra Pau Martínez.

60' Doble cambio del Tarazona 13:30 19/10/2025 13:30 19/10/2025 Entran Toni Ramon y Armero por Castroverde y Vaquero.

60' Doble cambio del Nàstic 13:29 19/10/2025 13:29 19/10/2025 Marcha Baselga y Óscar Sanz y entran Mángel y Cedric.

51' Tarjeta amarilla para el Nàstic 13:20 19/10/2025 13:20 19/10/2025 La ve David Alba.

46' ¡Empieza la segunda mitad! 13:12 19/10/2025 13:12 19/10/2025 Mueve la pelota el Tarazona.

45+5' Descanso 12:57 19/10/2025 12:57 19/10/2025 Minutos de descuento movidos que han dado para tres goles después de 45 minutos de fútbol apagado.

45+5' Juanda Fuentes la busca y Jiménez no falla 12:56 19/10/2025 12:56 19/10/2025 Lo que no ha pasado en 45 minutos ha pasado en 5 de descuento. Reacción inmediata del Nàstic a través de Juanda Fuentes. El colombiano ve el agujero en el muro de piernas del Tarazona y pone una pelota bombardeada a punto de penalti. Allí aparece Álex Jiménez poniendo la cabeza para marcar el 2-1.

45+4' ¡ GOOOOL DEL NÀSTIC ! 12:54 19/10/2025 12:54 19/10/2025

45+3' ¡Lo ha tenido Morgado ! 12:54 19/10/2025 12:54 19/10/2025 Centro lateral de Marc Montalvo a la pequeña y Morgada remata a bocajarro. Para Josele.

45+2' No ha durado la alegría ni cinco minutos 12:53 19/10/2025 12:53 19/10/2025 Centrada lateral del Tarazona que se encuentra a Ángel López completamente solo. El lateral aragonés estaba dentro del área y buscó portería desde el primer remate. Rebollo salió con una mano mágica, pero el rechazo fue imparable delante de un Morgado demasiado blando.

45+2' Gol del Tarazona 12:51 19/10/2025 12:51 19/10/2025

44' En la segunda va la vencida 12:50 19/10/2025 12:50 19/10/2025 Avanza Álex Jiménez hacia el área, ve el agujero y le hace el pase a Marc Montalvo. El de Riudoms, con un gesto exquisito, se deshace de la presión de un defensor para, al mismo tiempo, encarar portería. En la frontal no duda: tiro raso y potente que perfora la portería de Josele. Sólo dos tiros a puerta en toda la primera mitad, los dos de Montalvo y uno hacia dentro.

44' ¡ GOOOOOOOL DEL NÀSTIC ! 12:48 19/10/2025 12:48 19/10/2025

42' Alba al corte 12:46 19/10/2025 12:46 19/10/2025 Sale disparado Castroverde hacia la portería de Rebollo, pero David Alba para con precisión la jugada.

38' ¡ Jiménez ! 12:42 19/10/2025 12:42 19/10/2025 Centro de Álvaro García que remata a Álex Jiménez fuera. Sin peligro.

34' Fuera de Baselga 12:37 19/10/2025 12:37 19/10/2025 Córner en el segundo palo que remata Baselga, pero la pelota sale fuera.

29' Permisividad arbitral 12:34 19/10/2025 12:34 19/10/2025 Los contactos se permiten, según el equipo. Toda acción del Nàstic es castigada con falta y el Nou Estadi se activa.

29' Luis César , amonestado 12:32 19/10/2025 12:32 19/10/2025 El técnico grana ha visto una amarilla por protestar. Les decisiones arbitrales están enfadando en el Nou Estadi

26' Tarjeta amarilla para el Nàstic 12:29 19/10/2025 12:29 19/10/2025 La ve Óscar Sanz.

21' Jaume Jardí lo intenta 12:25 19/10/2025 12:25 19/10/2025 El reusense es el único que intenta arriesgar y generar alguna jugada.

19' Control central 12:24 19/10/2025 12:26 19/10/2025 Cinco minutos de pases entre los centrales del Nàstic sin generar nada. La jugada acaba con una pasada en largo que se pierde por la línea de fondo. No tiene ideas el Nàstic contra un Tarazona defensivo.

14' ¡La tiene Montalvo ! 12:18 19/10/2025 12:18 19/10/2025 Roba Montalvo una pelota a la defensa del Tarazona. Remate poderoso desde la frontal que desvía Josele en córner.

9' Gol anulado en el Nàstic por fuera de juego 12:16 19/10/2025 12:16 19/10/2025 Después de revisar la jugada, el árbitro anula el gol. Situación rocambolesca en el Nou Estadi. Rescata Juanda por la derecha una centrada que el linier anula levantando la bandera diciendo que la pelota ha salido fuera. El árbitro no silba y espera que la jugada continúe hasta que Álvaro García centra donde Jaume Jardí la envió hacia dentro. La pelota había salido fuera.

5' Cinco minutos de puro fútbol control 12:09 19/10/2025 12:09 19/10/2025 Poca cosa más que lucha en medio del campo en estos primeros cinco minutos de partido. Tarazona domina y el Nàstic intenta hacer tres pasadas.

1' ¡Empieza el partido! 12:01 19/10/2025 12:01 19/10/2025 Mueve la pelota el Nàstic.

Resultados de la jornada 11:45 19/10/2025 11:45 19/10/2025 Ya se han disputado cuatro partidos del grupo 2 de Primera Federación. El viernes hubo un nuevo líder a la categoría. El Sabadell asaltó el campo del Alcorcón para conseguir a un 0-3 que fue toda un golpe en la mesa del equipo de Ferran Costa. Por otra parte, el Cartagena sigue sumando con regularidad como uno de los equipos llamados en la parte alta más sólidos superando por 2-0 en el Algeciras. Ayer. El Hércules alcanzó una victoria balsámica por 2-1 contra el Villarreal B y la Europa y el Eldense empataron a un gol. Ahora, a las doce, aparte del Nàstic también se juega el Atlético Madrileño-Juventud Torremolinos. Como plato fuerte, esta tarde hay un Real Murcia-UD Ibiza, un partido de dos gigantes heridos en una dinámica muy baja y el resultado podría ser drástico para algún banquillo.

El retorno de un clásico 11:38 19/10/2025 11:38 19/10/2025 Marc Trilles, exjugador grana, devuelve un año más en el Nou Estadi Costa Daurada con el brazalete de capitán del Tarazona. El jugador siempre lleva el Nàstic al corazón y se ha declarado nastiquer en multitud de ocasiones. Ahora, liderará la defensa numantina de los aragoneses.

Los errores se pagan con Luis César 11:35 19/10/2025 11:35 19/10/2025 Cambios al once grana y dos señalados. Sergio Santos y Cedric Omoigui se han quedado en el banquillo y su lugar lo ocupan Camus y Álex Jiménez. Los dos fueron los protagonistas en negativo del duelo contra el Alcorcón. El primero erró en el gol final de los madrileños y el segundo falló un mano a mano que podría haber sido el 2-1.

Banquillo del Tarazona 11:31 19/10/2025 11:32 19/10/2025 Amigo (ps), Traoré, Toni Ramon, Cubillas, Imanol, Álvaro, Armero, Busi y Fita.

Banquillo del Nàstic 11:30 19/10/2025 11:32 19/10/2025 Fuidias (ps), Esteves (ps), Mángel, Juncà, Cedric, Almpanis, Fernando Torres, Moi Delgado, Pau Martínez, Kaptoum, Santos y Pujol.

Once del Tarazona 11:29 19/10/2025 11:32 19/10/2025 Josele (p), Andrés Borge, Marc Trilles, Martínez, Ángel López, Nieto, Carrasco, Vaquero, Castroverde, Soto y Agüero.

¡Once de tu Club Gimnástico! 11:27 19/10/2025 11:32 19/10/2025 Dani Rebollo (p), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Álvaro García, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Jaume Jardí, Juanda Fuentes, Álex Jiménez y Marcos Baselga.