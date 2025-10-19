Fútbol
Final: Victoria del Nàstic en el Nou Estadi
Nàstic
Finalizado
2
1
Tarazona
Final
Victòria del Nàstic en el Nou Estadi.
Tarjeta amarilla para el Tarazona
La ve Toni Ramon.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Álvaro García.
Ocho minutos de añadido
El partido irá al 98'.
Cambio del Tarazona
Se marcha Borge y entra Cubillas.
Vuelve a salir Álex Jiménez.
No era grave la lesión.
Se retira lesionado Álex Jiménez
Se lesiona Jiménez lesionado y el Nàstic se queda con un hombre menos. Luis César ha gastado todos los cambios.
Nueva ocasión para el Tarazona
El conjunto aragonés, poco a poco, busca la portería con más insistencia.
Ocasión para el Tarazona
Chute a bocajarro que sale fuera. El Nàstic está sufriendo y no propone nada en ataque.
Suma esfuerzos el Tarazona
El conjunto aragonés domina buscando el empate.
Doble cambio del Tarazona
Entran Álvaro e Imanol por Soto y Carrasco.
Cambio del Nàstic
Entra Enric Pujol i Almpanis por Morgado y Jaume Jardí
Se retira lesionado Morgado
Siente molestias el defensor y sale del terreno de juego.
Cambio del Nàstic
Se marcha Juanda y entra Pau Martínez.
Doble cambio del Tarazona
Entran Toni Ramon y Armero por Castroverde y Vaquero.
Doble cambio del Nàstic
Marcha Baselga y Óscar Sanz y entran Mángel y Cedric.
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve David Alba.
¡Empieza la segunda mitad!
Mueve la pelota el Tarazona.
Descanso
Minutos de descuento movidos que han dado para tres goles después de 45 minutos de fútbol apagado.
Juanda Fuentes la busca y Jiménez no falla
Lo que no ha pasado en 45 minutos ha pasado en 5 de descuento. Reacción inmediata del Nàstic a través de Juanda Fuentes. El colombiano ve el agujero en el muro de piernas del Tarazona y pone una pelota bombardeada a punto de penalti. Allí aparece Álex Jiménez poniendo la cabeza para marcar el 2-1.
¡GOOOOL DEL NÀSTIC!
¡Lo ha tenido Morgado!
Centro lateral de Marc Montalvo a la pequeña y Morgada remata a bocajarro. Para Josele.
No ha durado la alegría ni cinco minutos
Centrada lateral del Tarazona que se encuentra a Ángel López completamente solo. El lateral aragonés estaba dentro del área y buscó portería desde el primer remate. Rebollo salió con una mano mágica, pero el rechazo fue imparable delante de un Morgado demasiado blando.
Gol del Tarazona
En la segunda va la vencida
Avanza Álex Jiménez hacia el área, ve el agujero y le hace el pase a Marc Montalvo. El de Riudoms, con un gesto exquisito, se deshace de la presión de un defensor para, al mismo tiempo, encarar portería. En la frontal no duda: tiro raso y potente que perfora la portería de Josele. Sólo dos tiros a puerta en toda la primera mitad, los dos de Montalvo y uno hacia dentro.
¡GOOOOOOOL DEL NÀSTIC!
Alba al corte
Sale disparado Castroverde hacia la portería de Rebollo, pero David Alba para con precisión la jugada.
¡Jiménez!
Centro de Álvaro García que remata a Álex Jiménez fuera. Sin peligro.
Fuera de Baselga
Córner en el segundo palo que remata Baselga, pero la pelota sale fuera.
Permisividad arbitral
Los contactos se permiten, según el equipo. Toda acción del Nàstic es castigada con falta y el Nou Estadi se activa.
Luis César, amonestado
El técnico grana ha visto una amarilla por protestar. Les decisiones arbitrales están enfadando en el Nou Estadi
Tarjeta amarilla para el Nàstic
La ve Óscar Sanz.
Jaume Jardí lo intenta
El reusense es el único que intenta arriesgar y generar alguna jugada.
Control central
Cinco minutos de pases entre los centrales del Nàstic sin generar nada. La jugada acaba con una pasada en largo que se pierde por la línea de fondo. No tiene ideas el Nàstic contra un Tarazona defensivo.
¡La tiene Montalvo!
Roba Montalvo una pelota a la defensa del Tarazona. Remate poderoso desde la frontal que desvía Josele en córner.
Gol anulado en el Nàstic por fuera de juego
Después de revisar la jugada, el árbitro anula el gol. Situación rocambolesca en el Nou Estadi. Rescata Juanda por la derecha una centrada que el linier anula levantando la bandera diciendo que la pelota ha salido fuera. El árbitro no silba y espera que la jugada continúe hasta que Álvaro García centra donde Jaume Jardí la envió hacia dentro. La pelota había salido fuera.
Cinco minutos de puro fútbol control
Poca cosa más que lucha en medio del campo en estos primeros cinco minutos de partido. Tarazona domina y el Nàstic intenta hacer tres pasadas.
¡Empieza el partido!
Mueve la pelota el Nàstic.
Resultados de la jornada
Ya se han disputado cuatro partidos del grupo 2 de Primera Federación. El viernes hubo un nuevo líder a la categoría. El Sabadell asaltó el campo del Alcorcón para conseguir a un 0-3 que fue toda un golpe en la mesa del equipo de Ferran Costa. Por otra parte, el Cartagena sigue sumando con regularidad como uno de los equipos llamados en la parte alta más sólidos superando por 2-0 en el Algeciras. Ayer. El Hércules alcanzó una victoria balsámica por 2-1 contra el Villarreal B y la Europa y el Eldense empataron a un gol. Ahora, a las doce, aparte del Nàstic también se juega el Atlético Madrileño-Juventud Torremolinos. Como plato fuerte, esta tarde hay un Real Murcia-UD Ibiza, un partido de dos gigantes heridos en una dinámica muy baja y el resultado podría ser drástico para algún banquillo.
El retorno de un clásico
Marc Trilles, exjugador grana, devuelve un año más en el Nou Estadi Costa Daurada con el brazalete de capitán del Tarazona. El jugador siempre lleva el Nàstic al corazón y se ha declarado nastiquer en multitud de ocasiones. Ahora, liderará la defensa numantina de los aragoneses.
Los errores se pagan con Luis César
Cambios al once grana y dos señalados. Sergio Santos y Cedric Omoigui se han quedado en el banquillo y su lugar lo ocupan Camus y Álex Jiménez. Los dos fueron los protagonistas en negativo del duelo contra el Alcorcón. El primero erró en el gol final de los madrileños y el segundo falló un mano a mano que podría haber sido el 2-1.
Banquillo del Tarazona
Amigo (ps), Traoré, Toni Ramon, Cubillas, Imanol, Álvaro, Armero, Busi y Fita.
Banquillo del Nàstic
Fuidias (ps), Esteves (ps), Mángel, Juncà, Cedric, Almpanis, Fernando Torres, Moi Delgado, Pau Martínez, Kaptoum, Santos y Pujol.
Once del Tarazona
Josele (p), Andrés Borge, Marc Trilles, Martínez, Ángel López, Nieto, Carrasco, Vaquero, Castroverde, Soto y Agüero.
¡Once de tu Club Gimnástico!
Dani Rebollo (p), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Álvaro García, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Jaume Jardí, Juanda Fuentes, Álex Jiménez y Marcos Baselga.
¡El Nàstic-Tarazona está a punto de empezar!
Jornada 8 de la Primera Federación y el Nàstic vuelve al Nou Estadi Costa Daurada con ganas de redención. Después de la cruel derrota contra el Alcorcón, los grana quieren volver al camino de la victoria en casa para recuperar el fortín tarraconense que este año no aporta fiabilidad como el año pasado. En frente habrá un Tarazona preparado para el fútbol de trincheras, con líneas marcadas, defensa lista, pelotazo arriba y poco juego.