Cinco minutos de locura dan el triunfo al Nàstic (2-1)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Lo mejor del partido fue el resultado. Cinco minutos de caos e inspiración dieron la victoria al Nàstic en un partido insípido y gris con respecto al resto del juego. El conjunto grana y el Tarazona plantearon un fútbol de trincheras con poco movimiento, poco juego y pocas oportunidades. Montalvo y Álex Jiménez rompieron esta pausa al final del primer tiempo para dar cinco minutos de locura en el cual los grana brillaron exponiendo sus virtudes. Para después el Nàstic cerrar el partido con un fútbol contemplativo al segundo tiempo donde el Tarazona las tuvo para igualar. Eso sí, con el resultado en la mano, el Nàstic se repone de la golpe contra el Alcorcón con un nuevo triunfo.

Luis César fue cambios a jugadores señalados al once. Sergio Santos y Cedric Omoigui se quedaron en el banquillo para dar paso a Sergio Camus y Álex Jiménez.

El Nàstic confirmó pronto el plan del Tarazona. En cinco minutos, el conjunto aragonés ya había excavado la trinchera y se había establecido en defensa, dejando la pelota a la conjunta grana. A los diez minutos los tarraconenses se activaron con Juanda Fuentes. El colombiano centró en el segundo palo intentando salvar una pelota larga, pero el linier levantó la bandera. La pelota había salido por línea de fondo, pero el árbitro, a pesar de tener el silbato en la boca, dejó seguir para que Álvaro García centrara de nuevo y Jardí marcara el 1-0. El colegiado lo anuló después de revisar la jugada en el monitor.

La actividad del Nàstic se mantuvo a través de Marc Montalvo. El de Riudoms salió como un rayo para birlarle la pelota a un defensor en salida de la pelota. A solas delante de Josele, probó un tiro potente que el arquero desvió en córner.

Esta fue la última jugada de peligro en un tiempo. Después de diez minutos de actividad, el Tarazona estableció el muro defensivo y el Nàstic se ahogó con la pelota. Volvía el fútbol control, el fútbol de la pausa y el Tarazona se frotaba las manos. Los centrales grana se pasaban la pelota el uno en el otro sin saber progresar. Jaume Jardí se desgastaba corriendo para ordenar el juego, pero era el único. Al mismo tiempo, los aragoneses se mantenían detrás y defendiendo con contundencia. El árbitro les daba permisividad, no tanto para el Nàstic y los jugadores y el Nou Estadi se encendieron.

Lo que no había pasado en 45 minutos de fútbol gris y pausado, ocurrió en el tiempo de descuento. Cinco minutos de descuento dieron para mucho y Marc Montalvo fue el propulsor.

Jiménez avanzó hasta la frontal para ver Montalvo solo a la frontal. El delantero hizo la pasada vertical y el de Riudoms, con un gesto exquisito, se deshizo de la presión del rival y se orientó a la portería rival. Un control estelar que lo puso en la misma situación de minutos antes. Esta vez, sol delante de Josele en la frontal, ejecutó un tiro raso y potente que acabó con el 1-0.

El gol provocó el caos y la alegría grana duró un minuto. En un despiste defensivo llegó el empate. En la primera aproximación de los aragoneses, una centrada lateral dejó a Ángel López completamente solo dentro del área. Dani Rebollo detuvo el primer chute a bocajarro, pero el segundo fue hacia dentro para empatar el duelo.

El caos del descuento continuó y, precisamente, es en este desorden cuando el ataque del Nàstic brilló. Primero, Montalvo reaccionó con un centro que Morgado atrapó en el área pequeña. Josele sacó el cabezazo, pero eso no acabó aquí.

El Nàstic navegaba en el caos y Juanda Fuentes vio el agujero por la derecha. El extremo centró al punto de penalti donde salió la cabeza de Álex Jiménez. El punta no erró y, en la última jugada del primer tiempo, puso el 2-1 en el marcador.

Después del caos llegó la calma. Al segundo tiempo, Luis César de nuevo impuso el fútbol control. El juego grana se ralentizó, pero las revoluciones se redujeron tanto que el Tarazona acabó imponiéndose.

La necesidad de los aragoneses para buscar el empate predominó y el Nàstic, más bien contemplativo y sin proponer en ataque, vio cómo el Tarazona llegaba con cada vez más peligro, pero con limitaciones. Así transcurrió toda una segunda mitad que tuvo ocho minutos de añadido, pero en la cual el Nàstic sólo dejó pasar los minutos hasta asegurar el triunfo en el Nou Estadi.