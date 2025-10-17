El Tarazona, el muro defensivo que exigirá al Nàstic dar un paso adelante

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona tiene abierto el domingo el camino hacia la redención en el Nuevo Estadio Costa Daurada. Después de la amarga derrota contra el Alcorcón, los grana afrontan el segundo partido consecutivo en casa con la necesidad de alcanzar una fiabilidad como local que este año no se ha conseguido. En frente tendrá un rival que ha demostrado ser duro de batir: el Tarazona.

El club aragonés sigue fiel a un estilo que lo ha consolidado en la Primera Federación. El equipo entrenado por Juanma Barrero destaca por ser rocoso en defensa. Con una línea de cinco defensores y un medio del campo preparado para establecer una segunda línea de contención, el Tarazona disputa los partidos dejando que el rival los domine para aprovechar sus oportunidades en ataque, sea en un contraataque o, sobre todo, en pelota parada.

El Tarazona no pondrá las cosas fáciles, porque en el estilo del club aragonés también está la estrategia de interrumpir el ritmo del partido constantemente, una estrategia que en su estadio lo dominan a la perfección. La semana pasada consiguieron tumbar el Real Murcia para mantener el suyo invicto de dos victorias y un empate. De hecho, en los tres partidos disputados al Municipal de Tarazona, no han recibido ningún gol.

Fuera de casa ya es otra historia. El equipo aragonés tiene más dificultades en establecer su juego con comodidad lejos de los suyos, donde acumulan tres derrotas contra el Cartagena (3-0), el Hércules (1-0) y el Torremolinos (2-1). Eso sí, saben lo que es ganar como visitante, porque lo consiguieron contra el Sevilla Atlético con el clásico 0-1.

Comandante Marc Trilles

El Tarazona ha cambiado casi en el completo la plantilla de la temporada pasada, pero, aparte de mantener su estilo, también sigue al frente a Marc Trilles como capitán. El exjugador del Nàstic es el líder de la defensa numantina y, con su veteranía y contundencia detrás, lo ha jugado todo, quedándose ya en una amarilla de la sanción.

Al frente hay otro veterano de confianza como es el caso de David Cubillas. El de Castellón también ha llevado al Nàstic por el camino de la amargura en el pasado, cuando jugaba en el conjunto orejudo. Ahora, se erige como el referente del ataque.

Desde el dominio

El Tarazona ha demostrado estar cómodo defendiendo jugadas previsibles. Así que obligará el Nàstic a reinventarse y alejarse de un control que beneficiaría el juego del rival.

Enguany el Nàstic ha demostrado tener dos caras. Cuando el rival domina, como el Ibiza, los grana brillan, sin embargo, cuando toca dominar, llegan los problemas. De hecho, el Alcorcón así lo decidió durante la primera mitad y los de Luis César se perdieron con el esférico, sin generar ninguna oportunidad, mientras que los madrileños se marcharon con uno cómodo 1-0 al descanso.

El domingo será la mejor oportunidad para redimirse por partida doble: volver al camino de la victoria y demostrar que este Nàstic tiene la calidad para someter a cualquier rival en su estadio.