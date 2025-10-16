Sergio Camus, la pieza multiuso del Nàstic que el domingo se reencontrará con el Tarazona, su exequipo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona se prepara esta semana para afrontar un duelo que se espera pesado. El Tarazona ha destacado por ser un equipo construido en torno a un muro defensivo sólido y eso el equipo de Luis César lo sabe bien a través de Sergio Camus. El lateral multiuso grana fue uno de los líderes defensivos del equipo aragonés y, el domingo, se reencontrará con su exequipo.

Camus aterrizó en el Nàstic este mercado de verano, precisamente, porque fue uno de los puntales del Tarazona. El conjunto dirigido por Juanma Barrero lo utilizó tanto lateral derecho como tercer central. Al lado del exgrana Marc Trilles, construyeron un estilo defensivo que llevó al modesto equipo hasta la sexta posición. De hecho, Camus fue el jugador que más minutos acumuló en toda la Primera Federación con 3.320, es decir, sólo se perdió un duelo por sanción y 10 minutos de un partido.

En el Nàstic de Tarragona su participación ha ido de más a menos. Camus fue una de las sensaciones en el primer partido de liga. El cántabro fue uno de los jugadores más sólidos y regulares en el lateral derecho, pero aquella fue la última vez que se vio en esta posición. La lesión de David Juncà y Moi Delgado dejaron el carril izquierdo sin efectivos y Luis César le encomendó la responsabilidad de jugar a pierna cambiada. En esta posición jugó tres partidos, dos al completo en los que mostró que no estaba del todo cómodo.

Contra el Europa jugó sólo una parte después de recibir un golpe que lo dejó fuera de combate durante una semana. Su reaparición llegó contra el Ibiza, cuando tuvo que suplir a Álvaro García en el lateral izquierdo donde, esta vez, cumplió con más solidez. El anterior partido, contra el Alcorcón, se quedó en el banquillo.

Oportunidades

Su exilio en el lateral izquierdo tuvo un beneficiado: Sergio Santos. El jugador madrileño aceptó la posición de titular y, contra el Ibiza, completó uno con nota después de frenar casi al completo al extremo Bebé. Este rendimiento lo mantuvo en el once el último fin de semana donde, desgraciadamente, fue protagonista por la parte negativa.

Santos salió en la foto del último gol, un error que él aceptó y se disculpó con la afición por las redes sociales. En el mundo del fútbol, las oportunidades aparecen cada partido y es una posibilidad que Camus vuelva al once grana contra su exequipo.

Multiuso

Sergio Camus es la navaja suiza que todo entrenador quiere en la parte defensiva. El de Colindres es lateral derecho, pero también puede ejercer la función de central, papel que aceptó con el Tarazona. Este inicio de temporada también lo ha hecho en el lateral izquierdo, aunque no ha acabado de cuajar en esta demarcación. Sea de lateral, de central o se quede en el banquillo, Camus tendrá una nueva oportunidad el domingo a las 12 horas.