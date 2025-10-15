Mángel Prendes, una alternativa en un medio del campo amenazado por las amarillas y una lesión

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

En este inicio de temporada si ha habido una demarcación castigada en el Nàstic esta ha sido el medio del campo. Entre la baja por problemas burocráticos de Fernando Torres en las primeras jornadas y la lesión de Wilfrid Kaptoum, el conjunto grana llega a la octava jornada con la posición amenazada con los dos capitanes percibidos de sanción. Al fin y al cabo, sumado al rendimiento del último domingo, hace que Mángel Prendes se presente como la alternativa ideal en el once.

El asturiano aterrizó este mercado de verano después de sumar una buena temporada en el Arenteiro en la medular y también como central. Como titular entre las filas gallegas, ayudó a su equipo a ser una de las revelaciones de la categoría, y se ganó el billete de llegar a competir en el Nàstic. En Tarragona, sin embargo, la exigencia es máxima en medio del campo y más cuando las dos posiciones en el once inicial están dominadas por los capitanes grana.

Marc Montalvo y Óscar Sanz se han erigido, por méritos propios, como dueños y señores de la medular grana. Con todo, el pasado domingo los dos se cargaron con la cuarta tarjeta amarilla del partido, dejando la demarcación amenazada con perder a los dos titulares de una tacada en una mala gestión. En esta posición también falta Wilfrid Kaptoum. El camerunés es un perfil diferente de sus competidores, ofreciendo un paso más en la construcción y el ataque, pero todavía se está recuperando de una lesión que lo dejará fuera de combate unas semanas. En esta posición Luis César también cuenta con Fernando Torres, pero el colombiano todavía tiene que coger el ritmo competitivo del resto de compañeros y, de hecho, cuando ha sido utilizado por el técnico gallego ha estado en posiciones más avanzadas.

Estabilidad garantizada

El tercero en la lista de prioridades, después de Montalvo y Sanz, es Mángel Prendes. El asturiano no se ha perdido ningún duelo de esta temporada, pero siempre ha tenido un papel más reducido en el segundo tiempo. De hecho, este fin de semana fue cuando más minutos disfrutó y mostró lo que puede aportar.

Después de recibir a una amarilla madrugadora en la primera parte, Luis César dejó en el banquillo a Sanz en el descanso para evitar ninguna expulsión. El mediocampista asturiano tuvo su oportunidad, y la aprovechó. Mángel fue una de las notas positivas del equipo en el segundo tiempo. El de Candás echó una mano necesaria a Montalvo para estabilizar el medio del campo, ganando el pulso al Alcorcón. De hecho, de este control surgieron las mejores oportunidades del Nàstic en el segundo tiempo.

Un paso más

El rendimiento mostrado hasta ahora es una promesa, pero Prendes demostró el curso pasado que puede dar un poco más en la distribución del juego. Aparte el asturiano tiene el talento para dar un paso adelante en medio del campo y, ahora, se puede beneficiar de la necesidad de rotación para disfrutar de más oportunidades.