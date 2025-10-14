El retorno más esperado de Pol Domingo al Nou Estadi

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El duelo entre Nàstic y Alcorcón fue un duelo especial porque supuso el esperado retorno de Pol Domingo al Nou Estadi. Después de seis años en el primer equipo y formado en el plantel grana desde su etapa de alevín, el de la Pobla de Montornès volvió a jugar a Tarragona, pero con la camiseta del club madrileño. Eso sí, fue recibido como un jugador más de la casa con una ovación al inicio del partido.

Domingo aterrizaba en la que fue su casa con el amarillo del Alcorcón. Durante los años en Tarragona se ganó el respeto de la afición y los nastiquers lo hicieron saber. El speaker del Nàstic dio su momento al jugador cuando, en el momento de recitar el once rival, esperó hasta el final para mencionar su nombre. Al escucharlo por megafonía, todo el Nou Estadi hizo una gran ovación para el jugador de la casa, que respondió con aplausos.

Al final del partido, Domingo también tuvo su momento y, después de la salida de jugadores grana y su equipo, se quedó en el césped del estadio para saludar a los aficionados de gol norte y tribuna que lo esperaban. De la misma manera, tuvo su momento de contacto con su antigua afición en el postpartido, antes de subir al autobús de vuelta.

Después de toda una vida defendiendo la camiseta del Nàstic de Tarragona, Pol Domingo dejó el club este mercado de verano después de que ni club ni jugador llegaran a un acuerdo de renovación. Este fue un asunto delicado, en el cual el director deportivo del Nàstic, Noé Calleja, apuntó el día de su presentación que «intentamos llegar a un acuerdo económico, pero no hubo contraoferta de sus agentes. No recibimos ningún tipo de respuesta y el siguiente que supimos fue el mensaje de despedida y el fichaje por el Alcorcón». Una oferta que, según apuntan fuentes próximas al jugador, rebajaba su sueldo una cantidad importante.