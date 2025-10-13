Sergio Santos pide perdón por el gol de la derrota del Nàstic contra el Alcorcón

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona sufrió una derrota dura el último domingo contra el Alcorcón. La conjunta grana perdió en el último minuto de partido con Sergio Santos en el ojo del huracán. El lateral erró, pero esta mañana, mediante la red social X ha querido pedir disculpas a la afición.

Era el minuto 101 de partido. Un tiempo añadido descomunal por culpa del VAR y parecía que el duelo se iba a acabar en el área del Alcorcón con un córner a favor del Nàstic. La conjunta grana colgó la pelota y Enric Pujol erró en el remado. La defensa visitando se sacó de encima el esférico. Era una pelota muy alta que iba directa hacia Sergio Santos, que era el encargado de defender la acción.

Quizás, la decisión de dejar sólo a un jugador en medio del campo para defender la acción no fue la acertada, pero así fue y el error se hizo visible.

Santos erró a la hora de rechazar la acción, primero a la hora de fallar el coscorrón y después para resbalar cuando intentaba corregir el primer error con la pierna. Borja Martínez salió disparado como una flecha, acompañado de un segundo atacante, Navarro. Este último interceptó a Jaume Jardí –que fue lo único del ataque grana al reaccionar– haciendo un placaje como un jugador de rugby, una acción que no fue suficiente para invalidar lo que llegó después.

Les disculpas

Aunque fue una acción mejorable en conjunto, en la foto salió Sergio Santos y él mismo cogió responsabilidades. «Hoy es un día duro para mí», destacaba en el mensaje. Finalmente, quiso pedir perdón: «Quiero disculparme con toda la familia nastiquera que viene a darnos apoyo cada fin de semana y se deja la voz. Cometí un error que nos ha costado tres puntos, pero os diré que seguiré sudando la camiseta por este club».

La reacción de la afición

La afición del Nàstic se hizo notar y actuó rápidamente para dar apoyo a su jugador. El mensaje recibió más de cincuenta respuestas y el sentimiento general de la afición fue el de aceptar las disculpas y también mostrar su apoyo al jugador.